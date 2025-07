Thu nhập bình quân của người lao động nửa đầu năm 2025 tăng 10,1 % so với cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu nhập bình quân tháng của người lao động trong nửa đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, song quý 2 có sự giảm nhẹ.

THU NHẬP BÌNH QUÂN TĂNG Ở HẦU HẾT CÁC VÙNG

Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1%, tương ứng tăng 760 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam (9,3 triệu đồng), cao gấp 1,32 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (7,1 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị (10 triệu đồng) cao gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (7,2 triệu đồng).

Tính riêng trong quý 2/2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 8,2 triệu đồng, giảm 58 nghìn đồng so với quý trước, song lại tăng 800 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2/2025 (đạt 10,7%) cao gấp 1,5 lần.

Thu nhập và tốc độ tăng/giảm bình quân tháng của lao động

quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Phân theo vùng kinh tế - xã hội, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động quý 2 năm nay tăng lên ở tất cả các vùng. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là hai vùng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao.

Cụ thể, tại vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 9,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng. Một số tỉnh ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao như: Hải Dương đạt 9,3 triệu đồng, tăng 20,3% (tương ứng tăng 1,6 triệu đồng); Hải Phòng 9,6 triệu đồng, tăng 15,6% (tương ứng tăng 1,3 triệu đồng); Quảng Ninh 9,3 triệu đồng, tăng 14,9% (tương ứng tăng 1,2 triệu đồng).

Còn tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, thu nhập bình quân tháng của lao động quý 2 đạt 7,3 triệu đồng, tăng 11,7% (tương ứng tăng 769 nghìn đồng).

Một số địa phương trong vùng này cũng ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng cao như: TP. Đà Nẵng đạt 9,6 triệu đồng, tăng 18,6% (tương ứng tăng 1,5 triệu đồng); Bình Định 7,3 triệu đồng, tăng 16,8% (tương ứng tăng 1 triệu đồng); Quảng Bình 7 triệu đồng, tăng 16,5% (tương ứng tăng 984 nghìn đồng).

CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ TỐC ĐỘ TĂNG THU NHẬP CAO

Tương tự, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2/2025 cũng tăng lên ở ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực dịch vụ có mức tăng cao nhất, đạt 9,8 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,9 triệu đồng, tăng 444 nghìn đồng. Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9 triệu đồng, tăng 718 nghìn đồng.

Tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế, quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2022-2025 (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Xét theo ngành kinh tế, trong quý 2 năm nay, thu nhập bình quân tháng của lao động cũng tăng lên ở hầu hết các ngành. Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản 13,1 triệu đồng, tăng 1,9 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 10 triệu đồng, tăng 934 nghìn đồng.

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,9 triệu đồng, tăng 10%, tăng 444 nghìn đồng. Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 13,6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 7,7 triệu đồng, tăng 682 nghìn đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân khá hơn với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải đạt 10 triệu đồng, tăng 990 nghìn đồng.

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,9 triệu đồng, tăng 439 nghìn đồng. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản 12,6 triệu đồng, tăng 983 triệu đồng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 triệu đồng, tăng 697 nghìn đồng. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 12,1 triệu đồng, tăng 922 nghìn đồng.

Cùng với thu nhập của người lao động không có biến động lớn, cục Thống kê cũng ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động khá ổn định so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53 triệu người, tăng 542,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; lao động có việc làm là 51,9 triệu người, tăng 538,1 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22% và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,72%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29%, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy chất lượng nguồn lao động ngày càng được cải thiện.