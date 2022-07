Vụ dự án “ma” Golden Lake: 70 khách hàng có cơ hội đòi lại tiền?

Từ ngày 7/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Bạch Thị Thu Hường, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng (SN 1975), Phạm Mạnh Cường (SN 1976, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổng Vàng), Nguyễn Văn Phương (SN 1990, ở Hà Nội) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1968, ở Hà Nội, chủ đất) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này liên quan đến dự án Golden Lake ầm ĩ dư luận thời gian qua. Phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày.

PHÂN LÔ, TÁCH THỬA, BÁN DỰ ÁN “TRÊN GIẤY”

Cáo trạng thể hiện, khu đất hơn 20.486,8 m2 tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thanh Hải. Năm 2012, Hải xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm dự án nhưng bất thành.

Ngày 4/5/2019, Hường ký hợp đồng đặt cọc 1 tỷ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000 m2 đất nông nghiệp trên. Ngày 23/5/2019, Hải ký hợp đồng uỷ quyền cho Hường được quyền “giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng trên thửa đất”.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Hường thuê Phạm Văn Toản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất theo bản vẽ phác thảo của Hải thành 101 lô đất, tổng diện tích là hơn 11.000 m2, đặt tên là Khu dân cư Golden Lake, với diện tích trung bình mỗi lô từ 80-150 m2 kèm theo phối cảnh hạ tầng gồm đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hồ nước.

Ngày 9/5/2019, Hường thoả thuận cho Công ty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Công ty Cổng Vàng. Nếu bán được giá cao hơn giá Công ty Cổng Vàng, Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch.

Nguyễn Văn Phương đã thỏa thuận liên kết với các công ty môi giới bất động sản để quảng cáo bán các lô đất thuộc dự án với phí 12% giá trị lô đất. Các công ty môi giới tham gia bán dự án trên gồm Công ty Kite Land, Công ty cổ phần Imper Land, Công ty TNHH Tâm Phát Land, Công ty All Start Land, Công ty thương mại và dịch vụ bất động sản CLT, CTCP địa ốc Trí Tín.

Phương đã cung cấp các thông tin, tài liệu, bản đồ… dự án để các nhân viên môi giới đăng tin, quảng cáo về dự án trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

Phương còn đăng ký thành lập CTCP Grand Land Việt Nam, có cùng trụ sở làm việc với Công ty Grand Realty. Ngoài ra, Phương còn sử dụng danh nghĩa Công ty Grand Land để gửi thư mời, tổ chức hội thảo tại trụ sở công ty để các công ty, nhân viên môi giới mời khách đến tham dự.

Tại hội thảo, Phương giới thiệu các thông tin về quy hoạch, tiềm năng phát triển khu vực Hoà Lạc, thông tin về dự án, thuê xe ô tô để các công ty môi giới đưa khách hàng đến thăm quan thực địa.

Cùng thời điểm này, Hải đã san ủi mặt bằng một phần trên thửa đất trên. Ngoài ra, trên đường Quốc lộ 21A đi qua lối vào khu đất của Hải đang có công ty thi công, xây dựng nền đường và hệ thống thoát nước thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 21A nên có để máy móc và vật liệu xây dựng. Các khách hàng khi đến tham quan thửa đất trên thì nhầm tưởng dự án đang được chủ đầu tư triển khai xây dựng đường giao thông, hạ tầng dự án.

Từ ngày 17/5 – 1/7/2019, có 70 khách hàng đã đặt cọc mua 78 lô đất , chuyển cho các bị cáo hơn 60 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Các bị cáo hầu tòa ngày 7/7.

Trong vụ án này, công an xác định có hàng chục cá nhân là nhân viên thuộc công ty môi giới trên đã quảng cáo không đúng sự thật về dự án trên nhưng họ không bàn bạc với các bị cáo. Khi khách hàng yêu cầu, các công ty này đã trả lại tiền “hoa hồng” gồm Công ty Grand Land trả lại 803 triệu đồng, Công ty Imper Land trả lại 1 tỷ đồng…

Do đó, công an xác định họ không đồng phạm với Bạch Thị Thu Hường. Mặt khác, do đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

KÊ BIÊN NHIỀU BẤT ĐỘNG SẢN

Quá trình điều tra, các khách hàng biết không có dự án Golden Lake nên đã đòi lại tiền. Bị cáo Bạch Thị Thu Hường đã trả được cho 5 khách hàng hơn 4 tỷ đồng. Hường cũng chuyển cho Hải 8 tỷ, Phương gần 11 tỷ...

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner trị giá 488 triệu đồng đứng tên sở hữu Công ty Cổng Vàng.

Đồng thời kê biên 5 bất động sản do bị cáo Hường đứng tên sở hữu hoặc tham gia sở hữu tại huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất và quận Đồng Đa.

Phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với 1 bất động sản của bị cáo Hường đặt cọc mua thửa đất ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Phong tỏa số tiền 8,4 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng Công ty Cổng Vàng và các tài khoản cá nhân Bạch Thị Thu Hường… Tổng số tiền thu giữ và phong tỏa tài khoản của bị cáo Hường là hơn 12,2 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ, phong toả và trả lại cho khách hàng là hơn 24,5 tỷ đồng. Các bị hại yêu cầu Hường trả số tiền đã chiếm đoạt còn lại là hơn 35,6 tỷ đồng.