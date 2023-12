Vừa bán ra, SIC lại muốn mua cổ phiếu Vinamilk trước ngày chia cổ tức

SCIC thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC), công ty con 100% vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VNM, theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 15/12/2023 - 12/1/2024.



Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SIC tăng từ 0% lên 0,024%.

Được biết, bà Đặng Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT không điều hành của VNM, ông Hoàng Ngọc Thạch – Thành viên HĐQT không điều hành của VNM và ông Lê Thành Liêm – Thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng của VNM đều là người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – Chủ sở hữu của SIC tại Vinamilk.

Trước đó, từ ngày 8/9 đến ngày 20/9/2023, SIC thành công bán ra toàn bộ 965.000 cổ phiếu VNM thuộc sở hữu và chính thức thoái sạch vốn khỏi Vinamilk. Như vậy chỉ sau hơn hai tháng, SIC lại muốn mua vào cổ phần VNM.

Vừa qua, Vinamilk đã có thông báo về việc chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 và đợt 3/2023 bằng tiền mặt. Đối với đợt tạm ứng cổ tức lần 2/2023, danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức sẽ được Vinamilk chốt vào ngày 28/12/2023. Tỷ lệ thực hiện cổ tức là 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức). Dự kiến ngày thanh toán cổ tức là ngày 28/02/2024.

Đối với đợt tạm ứng cổ tức lần 3/2023, danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức sẽ được chốt vào ngày 12/03/2024. Tỷ lệ thực hiện cổ tức là 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Dự kiến ngày thanh toán cổ tức là ngày 26/04/2024.

Như vậy, nếu mua thành công 500.000 cổ phiếu trước ngày 28/12, SIC có thể thu về 700 triệu đồng tiền cổ tức ngay sau đó. Công ty mẹ của SIC là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến thu về 1.053,5 tỷ đồng.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu VNM đang lưu hành trên thị trường, Vinamilk ước tính sẽ cần chi gần 3.000 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho hai đợt tạm ứng tới đây.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/12, giá cổ phiếu này giảm 0,86% xuống 69.400 đồng/cổ phiếu, tăng 1,91% trong 5 ngày qua nhưng giảm 9,28% từ đầu năm đến nay.

Trước đó, VCSC đã điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị "khả quan" cho cổ phiếu VNM. VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do VCSC giảm 9% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS trong giai đoạn 2024-2025 do VCSC hạ dự phóng biên lợi nhuận gộp thị trường nội địa các năm 2024/2025 lần lượt xuống 150/210 điểm cơ bản còn 43,1%/43,0% (bằng mức 43,1% trong 2021). Điều này được bù đắp một phần do VCSC cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.

Đồng thời, VCSC đánh giá cao khả năng sinh lời vượt trội và khả năng chi trả cổ tức ổn định của VNM. VCSC cũng giữ nguyên dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu giai đoạn 2023-2026 của VNM là 6%, nhờ thu nhập của người lao động Việt Nam tăng khi thị trường lao động phục hồi.



Tuy nhiên, VCSC giảm dự báo CAGR EPS giai đoạn 2023-2026 xuống còn 8% (so với mức 10% trong dự báo trước đây) do (1) biên lợi nhuận gộp tăng chậm hơn dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2023 và (2) những thay đổi bất lợi trong cơ cấu sản phẩm của VNM khiến VCSC ít lạc quan hơn về khả năng biên lợi nhuận gộp mảng sữa nội địa của công ty mẹ VNM trong giai đoạn 2024-2025 sẽ tiệm cận mức trước đại dịch COVID.