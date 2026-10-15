Waterpoint gia tăng lợi thế an cư và đầu tư nhờ kết nối hạ tầng liên vùng

Việc khởi động đường vành đai 4 tiếp tục làm gia tăng lợi thế cho Waterpoint trong việc an cư cũng như đầu tư, tạo thêm nền tảng vững chắc, củng cố sức hấp dẫn và giá trị dài hạn của một đô thị hiện hữu tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM…

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Sáng 15/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến Cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sự kiện lễ khởi công được tổ chức trang trọng với sự tham gia của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhà đầu tư, nhà thầu và nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78.3km, điểm đầu tại khu vực kênh Thầy Cai và điểm cuối thuộc ranh giới xã Tân Tập (Tây Ninh) và xã Hiệp Phước (TP.HCM) với tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời tăng cường kết nối cảng Hiệp Phước, hệ thống cảng biển, các trung tâm logistics và sân bay quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029 sau 36 tháng thi công.

Với khu vực Bến Lức, Tây Ninh nói riêng, dự án Vành đai 4 mở rộng khả năng kết nối từ cửa ngõ phía Tây TP.HCM đến các trung tâm công nghiệp - logistics trọng điểm trong vùng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, đồng thời kéo theo sự dịch chuyển của lực lượng lao động, chuyên gia cùng các gia đình về an cư – làm việc, từ đó gia tăng nhu cầu ở thực, sử dụng dịch vụ, tạo động lực lớn cho những đô thị được quy hoạch bài bản đáp ứng nhu cầu ở thực.

Động lực này càng được cộng hưởng khi cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa qua đã thông xe toàn tuyến vào ngày 1/10/2026, kết nối Bến Lức trực tiếp với vùng kinh tế Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành chỉ trong vòng 45 phút lái xe. Ngoài hai dự án hạ tầng trọng điểm trên, Bến Lức (Tây Ninh) đang trở thành tâm điểm kết nối liên vùng nhờ loạt hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư như Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bến Lức dài 7km đang tăng tốc về đích; Quốc lộ 1A mở rộng lên 10 -12 làn xe và cao tốc TP.HCM - Trung Lương lên 8 làn xe sẽ xóa bỏ hoàn toàn điểm nghẽn cửa ngõ, rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức vào trung tâm TP.HCM chỉ còn 15 - 20 phút.

WATERPOINT - NỘI LỰC ĐÔ THỊ CỘNG HƯỞNG CÙNG ĐỘNG LỰC HẠ TẦNG

Tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830 và kết nối trực tiếp nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, Waterpoint sở hữu vị thế giao thương chiến lược tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 phút lái xe. Sự phát triển đồng bộ các tuyến hạ tầng liên vùng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn gia tăng khả năng tiếp cận của đại đô thị trong mạng lưới kinh tế liên vùng: TP.HCM - vùng ĐBSCL - vùng Đông Nam Bộ.

Toàn cảnh đại đô thị Waterpoint 355ha.

Hơn thế nữa, lợi thế hạ tầng chiến lược này được đặt trên nền tảng của một đại đô thị đã vận hành với hệ sinh thái tiện ích hiện hữu và công đồng cư dân giàu bản sắc.

Đến nay, hơn 1.500 sản phẩm đã được bàn giao, hình thành nên một cộng đồng cư dân sầm uất cùng hệ sinh thái tiện ích theo mô hình Live - Play - Learn - Work - Shop đã đi vào vận hành, như đại công viên Central Park 25 ha, tổ hợp thể dục - thể thao - sự kiện Country Club 3 ha, trường học EMASI Plus, Talent Kids Academy, phòng khám, siêu thị và hệ thống xe buýt nội – ngoại khu, trực tiếp phục vụ đời sống hằng ngày của cư dân.

Song song đó, các hoạt động gắn kết cộng đồng như Kids Camp Fun Fest, lễ hội Vu Lan - Hoa Đăng, Hội hoa xuân, các sự kiện thể thao, văn hóa, chuỗi hoạt động cuối tuần… được tổ chức thường xuyên, tạo thêm không gian kết nối và góp phần hình thành đời sống cộng đồng rõ nét tại Waterpoint.

Các hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên, tạo thêm không gian giao lưu và gắn kết cư dân Waterpoint.

Khi khả năng kết nối liên vùng tiếp tục được mở rộng, Waterpoint có thêm lợi thế tiếp cận nhóm khách hàng ở thực, giới chuyên gia, nguồn lao động chất lượng cao từ TP.HCM, các trung tâm công nghiệp - logistics trong vùng. Đây cũng là lớp động lực mới cộng hưởng với những giá trị đã hình thành bên trong đô thị.

Sự kết hợp giữa “ngoại lực” hạ tầng và “nội lực” của một đô thị đã hiện hữu càng tạo thêm nền tảng vững chắc, củng cố sức hấp dẫn và giá trị dài hạn của Waterpoint tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.