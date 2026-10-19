Waterpoint: Khi tầm nhìn quy hoạch hóa thành sức sống thực

Ngày 16/10, tại Gem Center (TP.HCM), sự kiện PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới chuyên môn và các nhà đầu tư, phát triển bất động sản. Vượt qua short-list những dự án tranh giải, đại đô thị Waterpoint quy mô 355ha do Tập đoàn Nam Long phát triển cùng đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad (NNR) đã chính thức được xướng tên chiến thắng tại hạng mục đặc biệt quan trọng: Best Mega Township Development - Dự Án Đô Thị Tích Hợp Quy Mô Lớn Tốt Nhất Việt Nam.
Giải thưởng là sự công nhận cho một mô hình phát triển đô thị với hàng loạt tiêu chí cực kỳ khắt khe. Trong bối cảnh thị trường đang kiểm chứng năng lực chủ đầu tư và tiềm năng dự án bằng thước đo giá trị thực, điều gì đã giúp Waterpoint thuyết phục được hội đồng giám khảo khó tính của PropertyGuru?
Thực tế, giới chuyên môn đều hiểu rõ rằng giải thưởng Best Mega Township Development hạng mục đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe. Để lọt vào danh sách đề cử, một "Mega Township" phải chứng minh bằng bản quy hoạch đô thị bài bản, việc phân bổ các loại hình nhà ở (từ thấp tầng đến cao tầng) cùng một hệ sinh thái tiện ích lõi xoay quanh Thương mại - Giáo dục - Y tế cũng như năng lực phát triển bền vững của chủ đầu tư.
Đối chiếu với các tiêu chí này, đại đô thị Waterpoint vượt trội hơn hẳn nhờ cấu trúc đô thị tích hợp hoàn chỉnh dựa trên 5 trụ cột thiết yếu: Sống - Học tập - Làm việc - Mua sắm - Giải trí. Nam Long đã chứng minh cho hội đồng giám khảo thấy rằng, họ không đơn thuần xây dựng một dự án nhà ở với những khối bê tông vô hồn, mà đang thực sự kiến tạo nên một "thành phố bên sông". Tại đây, hạ tầng được đầu tư đồng bộ để đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu thiết yếu nhất của một cư dân hiện đại, từ không gian an cư, hệ thống trường học, cơ sở y tế cho đến các tổ hợp thương mại, vui chơi giải trí và kể cả các phương tiện di chuyển nội - ngoại khu.
Hạ tầng và quy hoạch bài bản mới chỉ là điều kiện cần. Năng lực triển khai của chủ đầu tư và khả năng tạo lập một cộng đồng cư dân mới là thước đo của một đại đô thị. Và Waterpoint giành được chiến thắng thuyết phục bởi dự án đang sở hữu một sức sống thực sự, một nhịp đập đô thị đang hiện hữu rõ nét mỗi ngày.
Bước vào không gian 355ha của Waterpoint hiện tại, không khó để nhận ra tiến độ thi công đồng bộ tại các phân khu đang mở bán như The Pearl, Rivera Nagomi, Solaria Rise và các tiện ích cộng đồng cùng sự hiện hữu khang trang của hàng loạt phân khu đã sáng đèn như Rivera, Aquaria, hay Park Village.... Sức sống đô thị không còn nằm trên các bản vẽ quy hoạch mà được minh chứng trực quan qua những hệ thống tiện ích đã đi vào vận hành trơn tru: Từ dải công viên trung tâm Central Park ngập tràn mảng xanh, bến thuyền ven sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng, cho đến các khu thể thao đa năng luôn nhộn nhịp người rèn luyện sức khỏe mỗi buổi chiều về.
Hơn thế nữa, nhịp sống nhộn nhịp, ấm cúng của hàng ngàn gia đình đang sinh sống tại Waterpoint chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho năng lực thực thi cam kết của chủ đầu tư Nam Long. Việc kéo được người dân về sinh sống, tạo ra một cộng đồng văn minh, thịnh vượng chính là kết quả của phát triển bất động sản giá trị thực.
Thị trường bất động sản đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng để tiến vào một chu kỳ thanh lọc. Trong bối cảnh đó, người mua ở thực và giới nhà đầu tư ngày càng trở nên khó tính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định xuống tiền nào.
Trong bối cảnh đó, giải thưởng Best Mega Township Development của PropertyGuru Vietnam Property 2026 mang ý nghĩa như một sự thẩm định độc lập, khách quan và uy tín từ giới chuyên môn dành cho Waterpoint. Đó là một đại đô thị tích hợp quy mô lớn tốt nhất được định giá vững chắc bởi một nền tảng quy hoạch bài bản, một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
Tọa lạc tại vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM, Waterpoint (355ha) đang là tâm điểm thu hút dòng vốn an cư và đầu tư nhờ lợi thế kết nối hạ tầng và không gian sống sinh thái ven sông.
Hiện tại, Waterpoint đang giới thiệu các dòng sản phẩm đa dạng, từ phân khu thấp tầng cao cấp The Pearl, Rivera Nagomi đến khu cao tầng Solaria Rise, mở rộng phương án sở hữu, đáp ứng nhu cầu an cư – đầu tư của khách hàng.
Để hạn chế tình trạng thiếu chỗ ở phục vụ tái định cư, TP. Hà Nội đặt ra yêu cầu rà soát nhu cầu thực tế, đánh giá khả năng đáp ứng từ nguồn lực hiện có, và xây dựng phương án bổ sung phù hợp với từng địa bàn, từng giai đoạn...
Nước ta hiện có khoảng 43 công ty quản lý quỹ, nhưng hành lang pháp lý, cơ chế và chính sách để phát triển đồng bộ các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) vẫn chưa đầy đủ, khiến các quỹ chưa phát huy được vai trò cung ứng nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho thị trường bất động sản...
Làn sóng đầu tư công quy mô lớn dồn về khu vực Bắc sông Hồng với hàng loạt đại dự án cầu vượt sông và các trục vành đai huyết mạch đang tạo nên cuộc chuyển mình mang tính bước ngoặt cho diện mạo Thủ đô.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định mới về chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Chính sách này không chỉ nhằm giải quyết tình trạng tài sản công dôi dư mà còn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ngày 17/10/2026, TTC Phú Quốc chính thức khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại số 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...