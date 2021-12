Xả dữ dội ở HPG, GAS, cổ phiếu vừa và nhỏ kịch trần cả loạt

Sự suy yếu của loạt trụ lớn trong phiên chiều đã khiến các chỉ số ngắt đà tăng, thậm chí VN30 lại bị ép xuống dưới tham chiếu. Tuy vậy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục thoát khỏi ảnh hưởng chung, giao dịch mạnh mẽ. HoSE chứng kiến tới 30 cổ phiếu tăng kịch trần.

Ba cổ phiếu lớn có ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chiều nay là VIC, HPG và GAS. Trong số này HPG và GAS xuất hiện thanh khoản rất lớn và giá giảm sâu.

HPG luôn cả cổ phiếu siêu thanh khoản, phiên chiều xuất hiện áp lực bán rất mạnh. Cổ phiếu này đang có đáy thấp nhất 7 tháng ở quanh mức 44.000 đồng. HPG ngay từ sáng đã giảm sâu, nhưng lực bán vẫn chưa dừng lại. Khoảng 16 triệu cổ phiếu xả ra riêng buổi chiều, đã ép giá HPG xuống 46.100 đồng, giảm 1,71% so với tham chiếu.

Chỉ riêng đợt ATC lượng bán tại HPG lên đến hơn 1 triệu cổ. Tuy vậy khi giá xuống gần mức đáy 7 tháng, lực cầu mua bắt đáy cũng không kém, khoảng 1,64 triệu cổ chặn mua tại giá 46.000 đồng và tổng dư mua 3 giá gần nhất cũng trên 2,4 triệu cổ. Khối ngoại xả 119 tỷ đồng ròng tại HPG lớn nhất thị trường, nhưng tính về khối lượng thì chỉ chiếm chưa tới 20% thanh khoản. Lực bán chính vẫn đến từ các nhà đầu tư trong nước.

GAS cũng là trụ đáng chú ý, nhưng dù giá yếu, thì điểm nhấn chỉ xuất hiện vài phút cuối phiên. Lực bán ở GAS khá cao so với thanh khoản trung bình và đặc biệt khoảng 3 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, giá tụt nhanh xuống 94.000 đồng, giảm tới 2,79% so với tham chiếu. Cả GAS lẫn HPG hôm nay đều xuất hiện thanh khoản lớn, GAS tăng 46% so với hôm qua và cao hơn bình quân 20 phiên khoảng 35%. HPG tăng 71% thanh khoản so với phiên trước.

Ảnh hưởng của GAS và HPG khá lớn vì vốn hóa cao và biên độ giảm mạnh. Trong VN-Index, hai cổ phiếu này lấy đi 2,2 điểm. May mắn là GAS khá nhỏ trong VN-Index, nhưng HPG lại quá lớn. Chỉ riêng mức giảm của HPG cũng đã khiến VN30-Index mất hơn 2 điểm.

Cộng hưởng với biến động xấu ở hai cổ phiếu nói trên là giao dịch yếu ở VIC. VIC biến động theo một cách khác gây ảnh hưởng lên thị trường: Cuối phiên sáng VIC đang tăng tốt 1,41%, thậm chí là một trong 3 trụ chính đỡ chỉ số. Phiên chiều VIC mất sạch mức tăng này và ATC lại bị “đạp” tiếp xuống dưới tham chiếu 0,91% nữa. Như vậy riêng buổi chiều VIC bốc hơi gần 2,3% giá trị so với cuối phiên sáng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới xu hướng đi lên của các chỉ số.

VN30-Index chiều nay lại thất bại lần nữa.

Cả VN-Index lẫn VN30-Index nhích cao thêm trong khoảng 10 phút đầu phiên chiều. VN-Index tăng cao nhất 0,59%, VN30-Index tăng 0,27% so với tham chiếu. Từ đỉnh này đà tăng suy yếu dần dưới sức nặng của bộ ba cổ phiếu lớn nói trên. VN30-Index ngay từ 1h30 đã bị đánh tụt qua tham chiếu và khoảng 2h20 lại để mất lần nữa, trước khi đóng cửa giảm hẳn 0,14%. VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,1%.

Hiện tượng phân hóa và thiếu đồng thuận trong nhóm blue-chips lớn vẫn đang khiến hướng đi của thị trường trở nên phập phù. Hôm nay là phiên thứ 6 VN-Index đi ngang luẩn quẩn với biên độ hẹp.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục sôi động. Midcap-Index đóng cửa tăng 1,08% với 48 mã tăng/16 mã giảm và thanh khoản chiếm 40,3% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Giao dịch tuyệt đối đạt gần 10.825 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp rổ này giao dịch vượt ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng và chỉ số đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới.

Toàn sàn HoSE chứng kiến 30 cổ phiếu tăng kịch trần và khoảng 60 mã khác tăng trên 2%. Đây là diễn biến mạnh mẽ đối lập với trạng thái trượt dốc của VN-Index và tình trạng èo uột của rổ VN30. Rổ blue-chips chỉ có VHM, MSN, VRE, NVL và POW là tăng rõ nét.

Độ rộng của VN-Index hầu như không chịu ảnh hưởng của diễn biến chỉ số. Lúc VN-Index đạt đỉnh cao trong phiên ngay đầu buổi chiều, HoSE ghi nhận 237 mã tăng/210 mã giảm thì đến kết phiên thậm chí là 247 mã tăng/220 mã giảm. Thanh khoản hàng triệu tới chục triệu đơn vị ở giá kịch trần lúc đóng cửa xuất hiện với APH, DPM, LDG, AAA, DIG, CII, TCH, HAG, ROS.

Với mức thanh khoản tiếp tục duy trì yếu ở rổ VN30 và nổi bật ở nhóm midcap, smallcap, dòng tiền vẫn đang cho thấy sự tập trung vào nhóm cổ phiếu riêng biệt thay vì quan tâm tới xu hướng của chỉ số.