Xả mạnh tiếp diễn, VN-Index “xanh vỏ”

Thanh khoản chiều nay trên HoSE tăng tới 44% so với buổi sáng, nhưng độ rộng thu hẹp và các chỉ số lao dốc. VN-Index kết phiên may mắn được một số cổ phiếu lớn kéo tăng khoảng 1 điểm so với cuối đợt liên tục, vừa đủ để “lết” qua tham chiếu 0,2 điểm.

Chỉ số kết đợt khớp lệnh liên tục giảm 0,75 điểm so với tham chiếu, độ rộng ghi nhận 148 mã tăng/222 mã giảm. Mức giảm không nhiều, nên đợt ATC một số mã lớn như VHM, FPT, VCB nhích giá lên, đủ để đẩy VN-Index vượt tham chiếu. Dù vậy độ rộng không thay đổi nhiều, két phiên với 169 mã tăng/200 mã giảm.

Diễn biến thị trường chiều nay cho đến trước đợt ATC là khá tệ. Các chỉ số quan trọng VN-Index, VN30-Index đều lao dốc từ mức tăng khá tốt cuối phiên sáng. VN-Index giảm chạm đáy khoảng 8 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục giảm sâu nhất 0,18%, VN30 giảm sâu nhất 0,37%. HoSE ghi nhận thanh khoản tăng 44% so với phiên sáng, đạt 5.687 tỷ đồng, nhưng độ rộng kém phiên sáng rất nhiều (188 mã tăng/149 mã giảm), cho thấy đã có áp lực bán hạ giá nhiều hơn.

Sau phiên thanh khoản lớn hôm qua và giá quay đầu giảm cả loạt, thị trường vẫn đang chịu áp lực chốt lời, hôm nay là bên bán áp chế biên độ giá. Cổ phiếu blue-chips rất kém. Độ rộng cuối ngày dù cân bằng 13 mã tăng/13 mã giảm nhưng sau khi dòng tiền lớn vào phiên trước, hôm nay giao dịch lại giảm mạnh 36%, chỉ đạt 3.115 tỷ đồng cả ngày. Dường như lượng tiền đổ vào blue-chips không bền, những mã thanh khoản tốt nhất của rổ thì hầu hết lại giảm giá hoặc không tăng nổi như SSI, HPG, VPB, VIC, MBB. Thực tế trong 24 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng trên HoSE, chỉ có 8 mã thuộc rổ VN30.

Cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay tăng yếu, tiền cũng ít.

Giá trị khớp lệnh phiên này tại HoSE giảm 23% so với hôm qua, chủ yếu là do giao dịch giảm trong rổ VN30 (-36%) trong khi Midcap chỉ giảm 14%, Smallcap giảm 13%. Tuy nhiên lượng tiền vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đủ lớn, tuy chỉ số Midcap tăng nhẹ 0,06%, Smallcap tăng 0,24% nhưng nhiều mã tăng tốt. HoSE thậm chí vẫn có 12 mã kịch trần, tiêu biểu là HNG, VIX, PSH, FCN, DBC đạt thanh khoản khá lớn. Ngoài ra khoảng 40 mã khác tăng từ 2% trở lên cũng toàn là các mã nhóm này. Một số cổ phiếu đáng chú ý hút tiền khá mạnh là BMP tăng 4,83% với 67,9 tỷ đồng; BAF tăng 4,26% với 90,8 tỷ; DIG tăng 3,96% với 437,4 tỷ; ORS tăng 3,45% với 26,5 tỷ; TV2 tăng 3,01% với 18,1 tỷ; VPG tăng 2,55% với 28,4 tỷ; DXG tăng 2,47% với 249,4 tỷ; PVD tăng 2,29% với 122,6 tỷ…

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm 22%, đạt 11.052 tỷ đồng. Đây vẫn là mức giao dịch khá tốt ở thời điểm hiện tại. Điều này tạo kỳ vọng dòng tiền thật sự đã nâng lên mặt bằng mới trên 10 ngàn tỷ đồng sau giai đoạn kéo dài loanh quanh 7-8 ngàn tỷ đồng/ngày.

Tuy vậy tín hiệu sụt giảm thanh khoản ở nhóm blue-chips cũng đáng chú ý, vì VN-Index sau nhịp tăng vừa rồi đã quay lại ngưỡng kháng cự kỹ thuật tương đương với gần đỉnh đầu tháng 4, nên cơ hội vượt đỉnh chỉ có thể dựa vào sức mạnh của các cổ phiếu nhóm này. Tiền vào hạn chế nên khả năng tăng giá cũng ít tin cậy hơn. Như phiên hôm nay VCB tăng 0,98%, VHM tăng 0,97%, VNM tăng 1,01%, STB tăng 1,48% là các trụ đỡ duy nhất.

Khối ngoại phiên này giao dịch khá lớn, mua 1.004,4 tỷ đồng và bán 1.029,9 tỷ đồng trên HoSE. Phía mua có HPG +57,5 tỷ, VRE +34,5 tỷ, VHM +27,9 tỷ, PVD +25 tỷ, VIC +18,4 tỷ. Phía bán có KBC -43,2 tỷ, CTG -42,7 tỷ, VNM -39,9 tỷ, DPM -19,7 tỷ.