Quỹ ngoại Singapore "kiên trì" muốn nâng sở hữu tại REE lên gần 35%

PLATINUM VICTORY PTE. LTD. thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức CLQ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, ngày 15/5, quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd (Singapore) thông báo chỉ mua được 80.000 cổ phiếu trên 2,3 triệu cổ phiếu REE đã đăng ký từ ngày 13/4 đến ngày 12/5 với lý do "điều kiện thị trường không thuận lợi".

Sau giao dịch, quỹ này nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 122,12 triệu cổ phiếu, chiếm 34,36% vốn tại REE.

Cùng ngày, Quỹ này tiếp tục đăng ký mua 2,25 triệu cổ phiếu REE theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh từ ngày 18/5 đến ngày 16/6 để nâng sở hữu tại doanh nghiệp này lên 34,99%, tương ứng hơn 124,3 triệu cổ phiếu.

Mới đây, REE công bố chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Theo đó, REE dự kiến phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/5/2023.

Trước đó, từ ngày 29/12 đến 21/1/2023, Platinum Victory Pte. Ltd (Singapore) đăng ký mua 4.813.688 cổ phiếu. Nếu thành công, Quỹ này sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 124.371.154 cổ phiếu, chiếm 34,99% vốn điều lệ tại REE

Tuy nhiên, giao dịch không thành công do thị trường không thuận lợi và gần đây nhất quỹ này đã mua được hơn 2,48 triệu cổ phiếu REE từ ngày 9/3 đến ngày 7/4 theo phương thức thỏa thuận.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã giữ nguyên khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu REE với giá mục tiêu là 85.300 đồng/cổ phiếu.

Nguyên nhân là REE đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 khả quan với doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 16% so với cùng kỳ và 8% so với cùng kỳ lên lần lượt 2.369 tỷ đồng và 745 tỷ đồng. lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng chủ yếu nhờ thu nhập từ mảng điện và nước tăng mạnh (lần lượt là +4% so với cùng kỳ và +35% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận từ mảng điện tiếp tục tăng từ mức cơ sở cao của năm 2022 nhờ lợi nhuận từ thủy điện tăng mạnh, bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ điện mặt trời, điện gió và công ty liên kết Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC).

Mặt khác, doanh thu quý 1/2023 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của REE phù hợp với dự báo của chúng tôi khi hoàn thành 24% và 28% dự báo cả năm. Chúng tôi dự báo thời tiết trung tính hơn vào năm 2023, so với La Niña vào năm 2022 thì lượng mưa sẽ thấp hơn, tương ứng sản lượng điện từ mảng thủy điện sẽ thấp hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng lợi nhuận từ thủy điện sẽ giảm trong các quý tới.

Đáng chú ý, VCSC giữ nguyên dự phóng lợi nhuận sau thuế trong kỳ dự báo. Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 2023 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ) chủ yếu do thu nhập từ mảng thủy điện giảm 31% so với cùng kỳ, hầu hết được bù đắp bởi lợi nhuận từ điện gió (với thêm 100 MW công suất điện gió mới) tăng hơn gấp đôi – đạt 352 tỷ đồng và lợi nhuận từ bất động sản tăng gấp 4 lần – đạt 272 tỷ đồng.

Đồng thời, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2023-2027 là 13%, được thúc đẩy bởi sự đóng góp từ khoảng 400 MW công suất điện gió, khoảng 400 MWp công suất năng lượng mặt trời trên mái nhà và tòa nhà Etown 6, chuẩn bị đi vào vận hành thương mại vào cuối năm 2023.

Đáng chú ý, VCSC cho rằng mức định giá của REE là hấp dẫn với P/E năm 2023 là 9,0 lần và PEG 5 năm là 0,7.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với REE là đóng góp lợi nhuận cao hơn từ dự án BĐS tại tỉnh Thái Bình; đóng góp lớn hơn dự kiến từ việc xây dựng tại Sân bay Quốc tế Long Thành, Sân bay Quốc tế Nội Bài và Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào thu nhập dài hạn của mảng M&E, tuy nhiên, rủi ro là việc phê duyệt/M&A chậm hơn dự kiến đối với các nhà máy điện tái tạo mới vào năm 2023.