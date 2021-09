Xem xét, chấm dứt 4 khu đô thị tại Quảng Nam của Bách Đạt An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 6069 về việc tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của 4 dự án khu đô thị, gồm: Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5 và Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động đầu tư 04 dự án Khu đô thị trên.

Lý do: công trình Chợ Điện Dương đã được bàn giao lại cho Công ty cổ phần Bách Đạt An trực tiếp quản lý, khai thác, không còn thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, 04 dự án Khu đô thị, gồm: Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5 và Bách Đạt 6 đều do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Bốn dự án khu đô thị, gồm: Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5 và Bách Đạt 6 do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư - Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Bách Đạt 3 quy mô 6,61ha; Khu đô thị Bách Đạt 4 quy mô 16,84ha; Khu đô thị Bách Đạt 5 quy mô 2,08ha; Khu đô thị Bách Đạt 6 quy mô 23,41ha.

Cả 04 dự án trên đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, ngoài 04 dự án trên, UBND tỉnh còn chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Bách Đạt An tại các dự án khu dân cư, khu đô thị tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, như: Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu đô thị số 7B, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tiến độ triển khai dự án gặp nhiều vấn đề và xảy ra tranh chấp với các nhà môi giới khiến các bên kéo nhau ra tòa.

Cụ thể, vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế môi giới bất động sản giữa Công ty cổ phần Bách Đạt An với vai trò là chủ đầu tư và nhà môi giới là Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam đã kéo theo 1.000 người mua đất nền điêu đứng phải cầu cứu khắp nơi để đòi quyền lợi của mình, tại dự án 7B mở rộng trong Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Sau 02 phiên tòa sơ thẩm (ngày 28/11/2019) do TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử và phiên phúc thẩm (ngày 08/5/2020) do Toà án nhân dân Cấp cao Đà Nẵng thực hiện đều bác đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Bách Đạt An, buộc công ty này tiếp tục thực hiện hợp đồng và nhanh chóng triển khai dự án, bàn giao đất và sổ đỏ cho người dân.

Cũng liên quan đến vụ việc tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp này, ngày 30/5/2020, Toà án nhân dân quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã bác đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Bách Đạt An đối với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam liên quan đến 326 lô đất tại dự án Hera Complex Riverside (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đã ký kết với Hoàng Nhất Nam, đồng thời buộc Công ty CP Bách Đạt An nhanh chóng thực hiện dự án, bàn giao sở cho những người mua.