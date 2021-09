Quảng Nam nghiên cứu cấp sổ đỏ cho các dự án du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có kết luận tại Thông báo số 348, trong đó, đề nghị các Phó Chủ tịch tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo triển khai các loại hình nhà ở theo lĩnh vực được phân công.

Trước đó, ngày 06/8/2021, Sở Xây dựng tỉnh này đã có báo cáo số 205 về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An – Shantira Beach Resort and Spa (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) của Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An (Vinacapital Hội An).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng căn cứ Hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở (tại công văn số 703, ngày 14/02/2020) của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; Quy hoạch chung ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP. Hội An đã được phê duyệt, để làm căn cứ yêu cầu công ty Vinacapital Hội An lập lại hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch dự án theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành liên quan khi thẩm định, tính giá đất đối với căn hộ du lịch (condotel) phải căn cứ hệ số chiều cao, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho phù hợp, đảm bảo thu đúng, thu đủ (bao gồm cả những dự án chưa được tính đúng, tính đủ trước đây).

Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân liên hệ với UBND tỉnh Khánh Hoà để nghiên cứu việc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của các Bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án du lịch.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi 6 bộ và UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) cho người mua căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường về giải quyết các kiến nghị của Công ty cổ phần Vinpearl đề nghị tiếp tục xem xét, giải quyết, cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, đồng thời rà soát lại các vấn đề liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Khái niệm “đất ở không hình thành đơn vị ở” được sử dụng đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng, nhằm lách luật để được cấp sổ đỏ, sổ hồng ở một số địa phương trước đó.

Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú) vẫn còn vướng mắc, vượt quá khuôn khổ quy định của pháp luật. Đây là một trong những rào cản lớn khiến thị trường condotel gần như bị đóng băng hơn 2 năm qua.