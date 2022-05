Xoa dịu nỗi đau, thị trường tăng bùng nổ, hàng trăm mã kịch trần

Trong khi không ít nhà đầu tư thấp thỏm chờ đợi phiên chiều “đánh úp” thì thị trường lại gây bất ngờ: Lực cầu đánh lên mạnh mẽ, liên tục, dứt khoát đến tận phút cuối. Hơn 200 mã tăng hết biên độ trên hai sàn niêm yết, đẩy VN-Index tăng 56,42 điểm tương đương 4,81%.

Đây là mức tăng một ngày mạnh nhất của chỉ số kể từ khi thị trường chạm đáy covid hồi háng 3/2020. Dĩ nhiên trong chuỗi phiên giảm 4-5% liên tục vừa qua thì hôm nay chỉ là một ngày “mát mặt” hiếm hoi. Tuy nhiên lợi ích là giảm áp lực tâm lý đang đè nặng trên thị trường.

Diễn biến quan trọng nhất hôm nay là ý chí đẩy giá lên trọn vẹn cả phiên chiều. Thị trường cần một sự thuyết phục để lấy lại niềm tin, cũng như nuôi hi vọng. HoSE và HNX đóng cửa với 202 mã kịch trần, còn độ rộng thì số tăng gấp 8 lần số giảm.

Phiên chiều nay là sự tương phản với các phiên lao dốc khủng khiếp nhất thời gian qua. Rổ blue-chips VN30 cũng có 13 mã kịch trần, chỉ số tăng 5,31%. Không có gì khó đoán khi những cổ phiếu lao dốc nặng nhất thời gian qua là những mã tăng khỏe nhất. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường hôm nay thì 14 mã tăng hết biên độ và 4 mã ngân hàng là VPB, STB, TCB, MBB.

Thực ra phiên này số lượng mã kịch trần quá nhiều, nên hầu hết các nhóm cổ phiếu đều có đại diện nào đó tăng hết biên độ. Nhưng khi nhóm blue-chips kịch trần và mất thanh khoản thì điều đó nghĩa là mức giao dịch khá thấp phiên này chưa thể hiện hết năng lực thanh khoản, do không còn người bán nữa.

Ví dụ nhóm VN30 hôm nay khớp lệnh thành công 5.585,6 tỷ đồng, giảm 5% so với hôm qua nhưng không phải là do dòng tiền yếu. Chỉ số đại diện tăng 5,31% nhưng 22 mã của rổ tăng mạnh hơn chỉ số, với 13 mã tăng hết biên độ. Do đó nếu người bán xả hàng nhiều hơn, chắc chắn thanh khoản sẽ lên rất cao.

Tổng hợp hai sàn niêm yết chiều nay chỉ giao dịch khoảng 7 ngàn tỷ đồng, giảm 9% so với phiên sáng. Trong đó riêng HoSE khớp lệnh 6,3 ngàn tỷ đồng. Giao dịch thấp cả sáng lẫn chiều, khiến phiên hôm nay trở thành ngày thanh khoản kém nhất 4 phiên gần đây. Tuy vậy, điểm khác chính là giá cổ phiếu đã đảo chiều cực mạnh hàng loạt.

VN-Index thể hiện xu thế tăng dựng đứng chiều nay.

Diễn biến khá bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng 386,1 tỷ đồng trong rổ VN30. Tổng giá trị bán ra khoảng 1.238,9 tỷ đồng, tương đương 22,2% thanh khoản rổ. HPG bị bán ròng 173,1 tỷ đồng; SSI bán ròng 162,4 tỷ; STB -140,5 tỷ, VCB -100,4 tỷ. Trong số này trừ HPG, các mã còn lại đều có giao dịch bán của khối này chiếm tỷ trọng lớn: VCB lượng bán chiếm 87% thanh khoản, STB chiếm 30%, SSI chiếm 33%. Tuy nhiên đà tăng giá của các cổ phiếu này vẫn rất mạnh, cho thấy khối ngoại dường như chỉ bán theo chiều giá tăng và đây là các giao dịch kiểu lướt sóng ngắn.

Tổng thể giao dịch của khối ngoại chiều nay là ngược so với phiên sáng. Cụ thể, buổi sáng khối này mua ròng 198 tỷ đồng trên HoSE thì buổi chiều bán ròng 225,8 tỷ đồng, khiến vị thế cả ngày đảo ngược thành -27,8 tỷ đồng ròng. Những mã như SSI, HPG đã bị bán ròng từ sáng, chiều nay tăng mức bán lên gấp đôi. STB, VCB mới bị xả riêng buổi chiều. Ngược lại, CTG, VNM, GMD, MSN được mua ròng rất tốt, đều xấp xỉ 50 tỷ đồng ròng trở lên. Việc đảo chiều này cho thấy ngay cả khối ngoại có thể cũng đã tranh thủ lướt sóng.

Việc cổ phiếu tăng ào ạt, liên tục đến hết phiên là diễn biến tốt nhất, có thể bỏ qua yếu tố thanh khoản thấp. Lý do đơn giản là vì bên bán xả hơi ít hàng. Thanh khoản sẽ tăng nhiều hơn trong các phiên tới khi giá lên, nhà đầu tư thua lỗ nặng thời gian qua sẽ muốn thoát ra. Đó là lúc dòng tiền mua vào sẽ được thử thách rõ hơn.