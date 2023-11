Xu hướng dài hạn thị trường vẫn tăng, nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy

Chỉ số VN-Index đóng cửa tháng 10 ở mức 1,028 điểm (-10.90%) với khối lượng giao dịch giảm 24% so với tháng trước đó. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy dài hạn và các chỉ báo kỹ thuật giảm về gần vùng quá bán cho nên thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong tháng kế tiếp, theo nhận định của Chứng khoán Yuanta.

Ngoài ra, thị trường đang vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 03/2023 cho nên dòng tiền có thể phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và thanh khoản ở mức thấp.

Xu hướng dài hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Chứng khoán Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục tích lũy cổ phiếu cho danh mục dài hạn.

Về vĩ mô, tình hình kinh tế trong tháng 10 vẫn đang hồi phục với tốc độ chậm từ nhu cầu tiêu dùng người dân trong nước lẫn nhu cầu hàng hóa từ các thị trường xuất khẩu. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm và gặp khó khăn khi chi phí đầu vào tăng dưới áp lực giá nguyên liệu tăng và VNĐ mất giá. Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu và gia tăng tiết kiệm trong bối cảnh kinh tế phồi phục chậm và lạm phát vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong những tháng gần đây.

Giá vàng trong nước cũng như thế giới tăng đáng kể trong khi tỷ giá giữ xu hướng tăng trong tháng 10 do mức chênh lệch lãi suất VND-USD cao. NHNN duy trì việc hút ròng tín phiếu trong tháng 10 với mức lãi suất trúng thầu nhìn chung cao hơn những phiên đầu hút ròng vào cuối tháng 9, việc này cũng tác động phần nào tới lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại trong tháng 10.

Nhìn chung, mức độ đồ hồi phục ở nhiều lĩnh vực ngành nghề trong tháng 10 dù chậm nhưng vẫn duy trì được đà tăng so với cùng kỳ và tháng trước là tín hiệu tích cực hơn nhiều so với hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Ngoài trừ, dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng gần đây thì dòng vốn giải ngân đầu tư công cũng là một điểm sáng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 479,3 nghìn tỷ, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Yuanta vẫn giữ quan điểm rằng đầu tư công là yếu tố đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế trong hai tháng còn lại của năm 2023. Bên cạnh đó, ngoài nhiều công cụ chính sách tiền tề được NHNN sử dụng hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian qua, các chính sách tài khóa cũng đang được đề xuất thêm để kích cầu tiêu dùng hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả các chính sách tài khóa đã áp dụng từ đầu năm. Kỳ vọng điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 khi dư địa sử dụng chính sách tài khóa còn nhiều.