Xu hướng sống hưởng thụ của giới siêu giàu thế giới đã xuất hiện tại Việt Nam

KHẨU VỊ CHỌN “NƠI TRÚ ẨN” CỦA GIỚI SIÊU GIÀU

Báo chí từng tốn bút mực trầm trồ trước dinh thự về hưu của danh thủ Cristiano Ronaldo: cẩm thạch Ý, vàng nguyên khối, hệ thống sưởi thông minh, tranh tường độc quyền, toạ lạc giữa thiên nhiên hữu tình vùng bờ biển Cascais nhưng chỉ cách thủ đô Lisbon sầm uất 30p lái xe. Tuy nhiên, cơ ngơi 21 triệu euro với vị trí “cận đô – cận thuỷ” không phải gu riêng của tiền đạo Bồ Đào Nha, mà là xu hướng tinh chọn chung của giới siêu giàu.

Biệt thự rộng 2.720m2 của danh thủ Ronaldo.

Theo thống kê của Knight Frank - đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu tại Vương quốc Anh - 27% tài sản của giới siêu giàu được đầu tư vào những dinh thự xa hoa, 23% nằm nơi cổ phiếu, 17% trái phiếu, còn lại đổ vào các bộ sưu tập, vàng, đá quý, và tiền ảo. Tại Việt Nam, mặc dù chưa thống kê cụ thể, nhưng cơ ngơi tráng lệ luôn có hấp lực không phải bàn cãi với nhóm hơn 1.000 tỷ phú đa lĩnh vực từ Nam chí Bắc.

Anh Minh Phú, chuyên viên tư vấn bất động sản phân khúc siêu sang tiết lộ, những khách hàng thuộc nhóm “20% dân số nhưng làm ra/sở hữu 80% của cải” có tiêu chí riêng biệt khi tìm kiếm tư dinh, nhưng thường gặp nhau ở 3 yêu cầu chính: biệt lập, thuận tiện kết nối trung tâm, chuẩn sống đặc quyền nội khu. Theo đó, ví dụ tại TP.HCM, căn nhà khiến họ lưu tâm cần phải đảm bảo riêng tư như một “ốc đảo” thanh bình, nhưng chỉ tiêu tốn không quá 30 phút để vào quận 1. Và nếu giới trung lưu mua nhà cần chỗ đỗ xe, nhóm siêu giàu sẽ cần bến đỗ du thuyền. Vì vậy, không những “cận đô” mà “cận thuỷ” cũng là tiêu chí then chốt.

Dinh thự với bến đỗ du thuyền riêng luôn thu hút giới siêu giàu thế giới.

Với những yêu cầu như vậy, không nhiều sản phẩm hiện nay có thể thoả mãn khẩu vị đặc biệt của giới siêu giàu. “Hiếm, nhưng không phải không có”, anh Phú đề cập đến một khu dinh thự hiếm hoi hội tụ đủ yếu tố trên, tọa lạc tại vị trí “thủy bao” khu Đông TP.HCM, với số lượng khan hiếm 121 căn mang thương hiệu Elie Saab khiến giới truyền thông tò mò từ năm 2022 đến nay.

THE RIVUS - ỐC ĐẢO BIỆT LẬP CHUẨN “NGHỈ DƯỠNG”, KẾT NỐI ĐA TẦNG TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ

Không phải tự nhiên mà một thương hiệu hàng đầu như Elie Saab lại lựa chọn The Rivus để “đặc cách” gắn logo của ông lên cổng mỗi căn dinh thự trong tổng số 500 căn trên toàn thế giới. Là khu dinh thự hàng hiệu trên đảo nổi đầu tiên tại châu Á, bên cạnh được tên tuổi Elie Sabb bảo chứng, hấp lực lớn nhất của The Rivus nằm ở vị trí kết nối đa tầng tiện ích. Trong đó, tầng thứ nhất tạo bởi mạng lưới liên kết chặt chẽ cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu khu Đông.

Từ The Rivus chỉ mất 30 phút di chuyển đến trung tâm tp. HCM, sở hữu vị trí huyết mạch dẫn đến sân bay Long Thành, cao tốc HCM-Long Thành-Dầu Giây, đường Vành đai 3… tất cả đều là cửa ngõ không chỉ luân chuyển nhanh chóng đến mọi điểm nội và ngoại thành mà còn mở ra kết nối với thế giới.

Dinh thự The Rivus tại vị trí thủy bao hiếm hoi.

Tầng tiện ích thứ hai của The Rivus dựa trên tận hưởng hệ tiện ích các đại đô thị vệ tinh, bao gồm Vinhomes Grand Park kế cận và Trung tâm mới The Global City cách 20 phút. Theo đó, đến Vincom Mega Mall sắm hàng hiệu, khám bệnh 5 sao tại Vinmec hay vui chơi tại công viên giải trí, thưởng lãm nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á… đều nằm trong tầm trải nghiệm của chủ nhân dinh thự.

Cuối cùng, tầng thứ ba là hệ tiện ích hàng hiệu chuẩn “resort” trong nội khu. Nằm biệt lập 4 mặt giáp sông, The Rivus sở hữu bến du thuyền nội khu định danh từng chủ nhân đầu tiên tại Việt Nam, có hệ thống cầu nâng cho du thuyền ra vào, đảm bảo riêng tư và an toàn tuyệt đối. Trên mặt bằng dự án có tổng diện tích 26,73 ha, chủ đầu tư Masterise Homes kiểm soát mật độ xây dựng chỉ 15%, dành đến 85% bày trí hệ sinh thái tiện ích.

Hồ bơi với quầy bar chuẩn resort cho những buổi chiều thư giãn, clubhouse kết nối cộng đồng tinh hoa, rạp chiếu phim ngoài trời, đường tản bộ ven sông… là những tiện ích thiết kế riêng nhằm nâng niu các giác quan gia chủ. Đặc biệt, 4 công viên Six sense gần 10ha là điểm nhấn mảng xanh hiếm có giữa quỹ đất Sài thành.

Sự xuất hiện của dự án đẳng cấp quốc tế như The Rivus cho thấy giới siêu giàu Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn. Không phải hạng sang hay siêu sang, The Rivus đã thiết lập chuẩn sống dinh thự hoàn toàn mới tại Việt Nam, điều chưa được thực thi bởi bất kỳ dự án hiện hữu. Một tinh phẩm bất động sản với bến du thuyền khan hiếm, số lượng giới hạn cùng đa tầng tiện ích đẳng cấp khiến The Rivus trở thành “vàng ròng” trên thị trường, thu hút sự cạnh tranh của cả giới siêu giàu lẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.