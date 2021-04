Xu thế dòng tiền: VN-Index vượt đỉnh, chọn cổ phiếu "khỏe" mới quan trọng

Thị trường rất hào hứng với diễn biến vượt đỉnh 1200 của VN-Index tuần qua, nhưng các chuyên gia lại nhấn mạnh hơn tới việc chọn được danh mục tốt.



Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế tuyệt đối trong phiên VN-Index vượt đỉnh, nhưng ngày cuối tuần tình trạng phân hóa lại diễn ra. Các chuyên gia lưu ý rằng tuy thị trường vượt đỉnh, nhưng không phải lúc nào danh mục cũng có NAV tăng trưởng tưng ứng.

Khi thị trường vượt đỉnh lịch sử, thanh khoản đã tăng vọt cho thấy rất nhiều nhà đầu tư chờ đợi bên ngoài bắt đầu giải ngân ồ ạt. Hầu hết cổ phiếu sẽ xuất hiện lực cầu mạnh mua trong thời điểm đó. Tuy nhiên sau đó dòng tiền sẽ chọn lọc và tốc độ tăng trưởng sẽ phân hóa. Vì vậy các chuyện gia cho rằng lựa chọn được cổ phiếu chất lượng là điều quan trọng nhất. Thị trường tuy được xác nhận chu kỳ tăng trưởng nhưng vẫn sẽ có các nhịp điều chỉnh.

Các chuyên gia tuần qua cũng không hào hứng trong giao dịch khi thị trường vượt đỉnh. Thậm chí một số giao dịch bán ra để cơ cấu lại danh mục đã được thực hiện.

Đánh giá về triển vọng tăng trưởng của thị trường chung, quan điểm phổ biến là VN-Index đã xác nhận sóng tăng thứ 5 và các ngưỡng hướng tới có thể là 1280-1300-1320 điểm.

Thời khắc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện trong tuần. VN-Index đã bước vào sóng tăng thứ 5 kể từ đáy Covid cuối tháng 3/2020 khi vượt qua đỉnh 1200 điểm. Vậy đây có phải là nhịp tăng cuối về mặt kỹ thuật trong trung hạn? Anh chị dự phóng nhịp tăng này sẽ tới ngưỡng nào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Theo tôi nhận định VN-Index bước vào sóng tăng thứ 5 là hoàn toàn chính xác và hiện tại chỉ số đang bước vào sóng 3 trong sóng 5 lớn và sóng này có thể dừng lại ở vùng 1250-1270 điểm.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi không nghĩ rằng thời điểm thị trường tăng điểm vượt đỉnh vừa qua thì mới bước vào sóng tăng điểm lớn thứ 5, mà sóng 5 đã bắt đầu từ trước đó và việc vượt đỉnh của VN-Index cuối cùng cũng đã xảy ra. Chúng ta nên nhớ rằng trong 1 sóng tăng điểm lớn trung hạn lại có thể xuất hiện nhiều sóng phức hợp đan xen, chưa muốn nói là sóng 5 lại có thể hình bao gồm 1 sóng lớn nữa lại gồm nhiều sóng tăng và điều chỉnh.

Điều chúng ta chỉ nên nhận định tại thời điểm hiện tại đó là thị trường đang trong chu kỳ tăng điểm lớn (tất nhiên là cộng với giai đoạn điều chỉnh đan xen) và sẽ còn kéo dài tiếp có thể ít nhất là trong cả năm 2021. Có lẽ, nhịp tăng này, VN-Index có thể tăng lên ngưỡng 1280 – 1300 điểm ngay trong tháng 4.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Phân tích kỹ thuật cũng như nhiều phương pháp phân tích khác luôn có sai số, kèm theo xác suất và cũng không phải là tốt nhất. Về lý thuyết, thị trường có thể đã bước vào sóng 5 và là nhịp tăng cuối trước khi chuyển sang nhịp điều chỉnh, nhưng thực tế các điều kiện áp dụng lại thường xuyên thay đổi do vậy các lý thuyết sóng hay các mẫu hình kỹ thuật sẽ có sai lệch.

Tuy vậy, theo các phương pháp truyền thống này thì khả năng nhịp tăng vừa rồi có thể đưa thị trường hướng tới vùng 1320 điểm – 1330 điểm. Về cơ bản, các yếu tố trong và ngoài nước ở thời điểm hiện tại đang ủng hộ thị trường vào nhịp tăng mới, dòng tiền cũng đã dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sang nhóm Vn30 sẽ là động lực chính cho nhịp tăng này.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Đà tăng của thị trường ở thời điểm hiện tại hoàn toàn phù hợp với những chuyển biến cơ bản cả từ góc độ vĩ mô, lẫn góc độ doanh nghiệp. Các số liệu vĩ mô tích cực quý 1 về tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, thu hút vốn FDI… trong bối cảnh lạm phát tháng 3 hạ nhiệt, lãi suất dự báo ít có khả năng tăng mạnh trong vài quý tới, là động lực tăng trưởng hoàn toàn lành mạnh cho thị trường chứng khoán. Các số liệu về doanh thu, lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết dần hé mở theo chiều hướng tích cực đã và sẽ là động lực cho thị trường trong 1 vài tuần tới.

Theo đó, tôi không cho rằng nhịp tăng này là nhịp cuối trong trung hạn. Dự đoán đỉnh của thị trường thường mang tính chủ quan và không có nhiều cơ sở, tuy nhiên với những chuyển biến tích cực hiện tại của các yếu tố trong nước, tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào việc chỉ số VN-Index sẽ tiệm cận mốc 1300 điểm ngay trong quý 2 năm nay nếu các yếu tố ngoại biên không chuyển biến xấu.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phụ trách Chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Trong ngắn hạn thì chùng tôi kỳ vọng chỉ số VN-Index sau khi kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 1200 điểm có thể sẽ hướng tới vùng 1275 – 1280 điểm trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1.

Thị trường bắt đầu xuất hiện hạn chế của hệ thống khiến đà đi lên không thuận lợi, lệnh nghẽn rất sớm. Rõ ràng sức cầu đã không thể hiện được năng lực. Vậy liệu có tình trạng thị trường lặp lại kiểu diễn biến cuối năm ngoái, khi tăng liên tục do nghẽn lệnh?

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Theo tôi diễn biến này hoàn toàn có khả năng lặp lại khi thị trường đã vượt đỉnh, qua đó kích hoạt dòng tiền lớn trở lại nhờ các tín hiệu hỗ trợ từ kỹ thuật cho tới vĩ mô hiện tại đang ủng hộ. Nhìn chung, thị trường đang ở nhịp tăng nên hệ thống có chậm đi thì nhà đầu tư cũng dễ chấp nhận, ở chiều ngược lại sẽ rất rủi ro, các phiên giao dịch cuối tháng 1 vừa qua là ví dụ.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phụ trách Chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Tôi nghĩ sẽ khó có khả năng này do tình trạng thị trường hiện tại khá là khác so với thời điểm cuối năm 2020, trong bối cảnh khi đó chỉ số VN-Index vừa mới vượt ngưỡng kháng cự mạnh 1.000 điểm và đang trên đường quay trở lại vùng 1200 điểm nên dòng tiền tham gia trở nên hào hứng hơn, ai cũng sợ bị bỏ lỡ cơ hội.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Thanh khoản thị trường thường tăng nhanh ở các nhịp thị trường chung bứt phá, khi nhà đầu tư ồ ạt giải ngân do tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO – Fear of Missing Out), trái ngược với tình trạng thanh khoản sụt giảm khi thị trường suy yếu, hay lình xình đi ngang. Với diễn biến tích cực của thị trường ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng các phiên nghẽn lệnh sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tôi cho rằng thị trường có nhịp kéo tăng như giai đoạn cuối năm ngoái là điều hoàn toàn có thể xảy ra và điều đó đang diễn biến và quá trình tăng từ đáy đã hơn 80 điểm. Và nhịp tăng này sẽ tiếp diễn kéo dài sang tuần sau.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Có thể sự cố nghẽn lệnh có thể khiến thị trường ngừng giao dịch sớm hơn và cũng là hệ quả của lệnh giao dịch dồn dập và lớn hơn nhất là ở những phiên tăng điểm đầy hứng khởi bùng nổ vượt đỉnh. Một khi các nhà đầu tư thoát được ngưỡng tâm lý 1200 điểm thì lạc quan lại quay lại và động thái mua mới cũng mạnh mẽ hơn khiến hệ thống có thể nghẽn sớm hơn. Nhìn chung, chúng ta cũng sẽ sớm có hệ thống mới với những giải pháp cụ thể mang tính bền vững hơn.

Dưới quan điểm của nhà đầu tư chuyên nghiệp thì thị trường tăng điểm hay đi ngang hoặc thậm chí giảm điểm thì vẫn có nhiều cơ hội. Dòng tiền mua lên vẫn sẽ tự tin giải ngân hơn cho dù áp lực chốt lời vẫn sẽ diễn ra. Có lẽ hiện tượng tăng điểm đi kèm với sự cố nghẽn lệnh sẽ sớm được giải quyết trong quý II/2021 khi mà cơ quan quản lý đầu tư phần cứng giải quyết sự cố sớm nhất.

Khi VN-Index vượt đỉnh 1200 điểm, thanh khoản gia tăng rất nhanh và rất mạnh. Như vậy nhiều nhà đầu tư đã chờ điểm đột phá để mua. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn phân hóa tăng giảm khá nhiều theo anh chị liệu có quá chậm để cơ cấu lại danh mục hay không?

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phụ trách Chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Theo ý kiến chủ quan của tôi thì không bao giờ là quá muộn để cơ cấu danh mục nhất là trong bối cảnh dòng tiền sẽ có khả năng cao xoay vòng sang nhóm các cổ phiếu có tiềm năng, kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý 1 khả quan mà chưa tăng nhiều từ nền giá tích lũy. Nhóm cổ phiếu được tôi quan tâm gồm có ngân hàng, chứng khoán, dệt may, bất động sản và nguyên vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Theo tôi giai đoạn này có sự phân hóa là điều hết sức bình thường khi hệ thống vẫn nghẽn và dòng tiền lớn vẫn không thể đổ thêm vào thị trường. Giai đoạn này nhà đầu tư vẫn có thể cơ cấu danh mục, nhưng chỉ nên cơ cấu một phần.

Các yếu tố trong và ngoài nước ở thời điểm hiện tại đang ủng hộ thị trường vào nhịp tăng mới, dòng tiền cũng đã dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sang nhóm Vn30 sẽ là động lực chính cho nhịp tăng này. NGÔ QUỐC HƯNG

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Việc mua và nắm giữ chặt cổ phiếu từ giai đoạn trước kể cả không bán ra cũng như mua thêm cổ phiếu ở các phiên cuối tuần trước và đầu tuần đã cho phép nhiều nhà đầu tư lãi khá tốt thậm chí rất tốt khi phân bổ danh mục vào nhóm cổ phiếu chiến lược. Các phiên cuối tuần vừa qua cũng khá hợp lý cho việc cơ cấu lại danh mục để lại tiếp tục tập trung cho sóng tăng điểm tiếp theo. Có chăng là những nhà đầu tư lại mới mua ở các phiên gần đây thì quả thực là hơi chậm xét về mức độ timing giải ngân.

Tôi nghĩ nhìn chung, diễn biến thị trường thuận lợi hơn cũng vẫn đặt ra vấn đề đó là việc mua bán và nắm giữ cổ phiếu gì với thời gian bao lâu.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Việc cơ cấu lại danh mục tùy vào chiến lược giải ngân và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward), nhiều nhà đầu tư sẽ chờ điểm đột phá để mua, cũng có nhiều người chờ điểm đột phá để bán dần hoặc tiếp tục nắm giữ do có lợi thế. Ở thời điểm hiện tại, dòng tiền đã phát tín hiệu dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu smallcap và midcap để sang nhóm Vn30 nên việc cơ cấu lại danh mục cũng là chiến lược phù hợp khi thị trường vượt đỉnh.

Tuần vừa qua, theo thống kê trong khi nhóm smallcap và midcap vẫn có mức tăng lần lượt 4,82% và 5,18% nhưng thanh khoản giảm 17% và 11,4%. Do vậy, sẽ không quá muộn để cơ cấu danh mục do tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là khác nhau đối với từng nhà đầu tư.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Cá nhân tôi cho rằng không bao giờ là chậm để nhà đầu tư thực hiện cơ cấu danh mục, bất kể diễn biến thị trường hay vị thế hiện tại. Điều quan trọng là mục đích cơ cấu danh mục của nhà đầu tư cần phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân, sự vận động của dòng tiền trên thị trường, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp, bối cảnh vĩ mô, triển vọng ngành…

Dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn luôn hiện hữu trong 1 thị trường đi lên, xu hướng thị trường trong dài hạn luôn là tích cực khi gắn chặt với nội tại nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong các năm sắp tới.

Tuần trước anh chị giữ tỷ trọng cổ phiếu cân bằng không quá 60%. Thị trường đã phát tín hiệu kỹ thuật khi vượt đỉnh, anh chị có gia tăng tỷ trọng cổ phiếu không. Có thể sử dụng margin vào lúc này?

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi lại có điều chỉnh bán ra cổ phiếu trong phiên thứ 6 vừa qua đưa tỷ lệ cổ phiếu về 40% trong khi tiền mặt lại giữ cao hơn. Tôi thực sự chỉ quan tâm cổ phiếu chiến lược tiếp theo là cổ phiếu gì để có thể giải ngân mạnh ở 1,2 cổ phiếu nếu cơ hội xuất hiện. Thị trường tăng điểm không có nghĩa là chúng ta sẽ có tăng trưởng NAV tốt. Quan trọng hơn vẫn là việc lựa chọn cổ phiếu với việc phân bổ tỷ trọng như thế nào.

Ông Ngô Quốc Hưng - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Chứng khoán MBS

Tôi rất ít khi sử dụng margin, tuần vừa qua tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục cũng đã ở mức tối đa trên cơ sở tăng thêm tỷ trọng từ vị thế có sẵn. Nhìn chung, các yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước đều đang ủng hộ xu hướng tăng của thị trường. Hơn nữa, trước khi vượt đỉnh lịch sử, thị trường cũng đã có hơn 1 tháng tích lũy, do vậy trong trường hợp thị trường có retest các ngưỡng hỗ trợ thì cũng là cơ hội cho dòng tiền đến muộn.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Tôi đã nâng lại tỷ trọng danh mục lên mức trung bình cao (không sử dụng margin), tập trung ở nhóm cổ phiếu đầu ngành, tăng trưởng.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phụ trách Chiến lược thị trường Chứng khoán VietinBank

Tôi vẫn duy trì tỷ trọng danh mục 60% cổ phiếu hiện tại do e ngại sẽ có một nhịp kiểm tra lại ngưỡng 1200 điểm nay đã trở thành ngưỡng hỗ trợ cho thị trường đặc biệt là diễn biến của ngày giao dịch 2/4/2021 cho thấy chỉ số VN-Index có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn cùng với sự suy yếu của nhịp tăng giá hiện tại tiệm cận ngưỡng 1230 điểm.

Nếu chỉ số VN-Index tạo nền vững chắc tại ngưỡng 1200 điểm, tôi sẽ gia tăng tỷ trọng giải ngân với kỳ vọng chỉ số VN-Index hướng tới ngưỡng 1280 điểm trong trung hạn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tuần trước tôi có tham gia giải ngân mua thêm cổ phiếu tỷ trọng nhỏ ở trạng thái lướt và tuần này tôi đã chốt lãi lượng cổ phiếu mua thêm đó. Nhịp vừa rồi tôi vẫn nắm giữ trạng thái cổ phiếu ở mức đã sử dụng margin nên khi thị trường vượt đỉnh tôi chỉ tham gia giải ngân thêm 1 phần. Giai đoạn này theo tôi nhà đầu tư không nên tham gia tỷ trọng margin lớn.