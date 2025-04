Xuất hiện cầu bắt đáy quanh mốc 1200 điểm

Diễn biến bất lợi của chứng khoán thế giới đêm qua phần nào ảnh hưởng tới phiên giao dịch sáng nay. Thị trường xuất hiện nhịp trượt dốc kéo dài quả nửa đầu phiên nhưng sau đó ổn định lại. Thanh khoản tăng gần 21% trên HoSE cho thấy có dòng tiền bắt đáy.

Đáy thấp nhất VN-Index chạm tới trong phiên lúc 10h42 là 1197,5 điểm, giảm 1,06% tương đương -12,8 điểm. Độ rộng tại thời điểm này chỉ là 85 mã tăng/338 mã giảm. Đây là tín hiệu rõ nhất về áp lực bán khống chế dao động giá. Tuy nhiên chốt phiên sáng chỉ số đã co hẹp mức giảm còn 8,08 điểm (-0,67%), độ rộng ghi nhận 126 mã tăng/312 mã giảm).

Mức độ phục hồi là chưa rõ nét ở những số liệu nói trên, nhưng hoạt động bắt đáy đem lại hiệu quả khá tích cực. Đầu tiên là thanh khoản có biểu hiện tăng. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt gần 7.722 tỷ đồng, tăng 21% so với sáng hôm qua. Giao dịch của rổ VN30 tăng 33,4%, đạt 4.125 tỷ đồng. Thứ hai là biên độ phục hồi giá so với đáy, thống kê trên HoSE có 45,5% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã hồi lại từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Nếu tính mức phục hồi tối thiểu 2 bước giá so với đáy, tỷ lệ tới xấp xỉ 64%. Nếu không có dòng tiền bắt đáy nâng giá lên thì sẽ không thể phục hồi như vậy, dù khả năng đẩy giá quay lại vượt tham chiếu vẫn còn khá xa vời.

Trong 312 cổ phiếu đỏ cuối phiên sáng, VN-Index ghi nhận 112 mã đang giảm quá 1%. Nhóm này chiếm 34,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Như vậy hoạt động bắt đáy chủ yếu vẫn đang canh giá thấp và mang tính thụ động nhiều hơn.

Các cổ phiếu chịu áp lực lớn nhất và giá giảm sâu nhất vẫn tập trung nhiều vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, dù không mang tính đại diện nhóm này hay vốn hóa. Các nhà đầu tư hành động khác nhau và cổ phiếu nào thiếu dòng tiền rất dễ suy yếu trong bối cảnh người mua chờ đợi giá chiết khấu để mua lại. Nhóm giảm trên 3% bao gồm chủ đạo các mã nhóm này như VHC giảm 6,11%, VPI giảm 4,42%, SIP giảm 4,18%, DRC giảm 4,1%, NLG giảm 3,52%, VGC giảm 3,3%...

Các blue-chips cũng xuất hiện loạt cổ phiếu chịu sức ép mạnh: BID giảm 2,5%, VPB giảm 2,38%, HPG giảm 2,35%, BCM giảm 2,43%, MWG giảm 2,11%. Ngoài ra nhóm VHM, SHB, VCB, CTG, VNM, MBB cũng giảm trên 1%. Rổ VN30 không còn nhiều trụ nâng đỡ VN-Index được ngoài VIC tăng 1,47%. Cả rổ này có 10 mã tăng/19 mã giảm nhưng hầu hết là vốn hóa trung bình. LPB, VJC, SSB, GVR, MSN cũng khá mạnh nhưng còn lâu mới có thể cân bằng được với loạt trụ giảm 1-2%.

Điểm tích cực là thanh khoản nhóm blue-chips tăng. Ngoài ra trừ MWG đang đóng cửa giá thấp nhất, 29 mã còn lại đều đã “thoát đáy”. VIC, GVR, MSN, FPT là các mã đảo chiều khá ấn tượng. VIC có lúc giảm hơn 1% nhưng chốt phiên tăng 1,47% tương đương phục hồi khoảng 2,53% so với đáy. MSN đảo chiều 3,45% thành tăng 0,89% so với tham chiếu. FPT vài phút cuối cũng chớm xanh, đảo chiều khoảng 2,96% thành tăng 0,09%. GVR đảo chiều 1,71% thành tăng 1,06%...

Nhóm đi ngược dòng hiện vẫn chưa có thành tựu rõ nét. Trong 126 mã xanh mới có 43 mã tăng hơn 1% mà phần nhiều là thanh khoản kém, chỉ 16 mã trong số này đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. KBC tăng 1,21%, GEX tăng 1,41%, GEE tăng 5,15%, GMD tăng 4,65%, HHS tăng 5,24%, EVF tăng 3.14% là những cổ phiếu thanh khoản đáng kể hơn cả. Nhiều mã trong số này vừa giảm mạnh phiên liền trước cho thấy dòng tiền bắt đáy cũng hoạt động khá mạnh mẽ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giao dịch năng động trở lại, tổng giá trị bán ra trên HoSE đạt 1.306,4 tỷ đồng tăng 61% so với sáng hôm qua. Tổng giá trị mua vào đạt 1.166,9 tỷ, tăng 23%, tương ứng mức bán ròng 139,5 tỷ. Đây vẫn là quy mô rút vốn khá “hiền” so với giai đoạn “khủng hoảng thuế quan” vừa rồi. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là HPG -111,2 tỷ, VNM -100,1 tỷ, STB -63,4 tỷ, CTG -49,9 tỷ, MBB -31,8 tỷ, VRE -30 tỷ. Phía mua ròng có FPT +112,7 tỷ, VIC +53,3 tỷ, ACB +35,6 tỷ, VCI +34,2 tỷ, VHM +32,1 tỷ, TCB +31,9 tỷ.