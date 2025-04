Cổ phiếu vốn hóa lớn “bổ nhào”, VN-Index lùi sát mốc 1200 điểm

Thị trường suy yếu rất nhanh trong phiên chiều khi lượng hàng ngắn hạn thua lỗ về tài khoản. Đó là phiên đua giá đúng đỉnh trong nhịp nảy hồi vừa qua. FPT xuất hiện đợt bán tháo cả ngàn tỷ chiều nay và giá rơi xuống tận mức sàn với cả triệu cổ dư bán.

Nhóm blue-chips buổi sáng không mạnh nhưng còn co kéo cân bằng. Tình thế rất khác sang phiên chiều khi thanh khoản tăng gấp đôi và cổ phiếu “bổ nhào” giảm cả loạt. VN30-Index đóng cửa bốc hơi 1,34% với 8 mã tăng/22 mã giảm.

Giao dịch đáng chú ý nhất là FPT. Cổ phiếu này buổi sáng yếu nhất rổ blue-chips, giảm 1,9% và sang chiều lao dốc thêm tới 5,18% nữa và đóng cửa giá sàn. Dư bán sàn còn hơn 1 triệu đơn vị chưa kể số lượng mua ATC đã biến mất trên bảng điện. Khối ngoại bán ra thêm tới hơn 466 tỷ đồng ròng ở FPT (phiên sáng bán ròng khoảng 32,4 tỷ).

Tuy vậy khối lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 32,2% tổng lượng giao dịch của FPT trong phiên. Nhà đầu tư trong nước vẫn là đối tượng tháo chạy chính. Riêng chiều nay FPT thanh khoản gần 1.720,5 tỷ đồng, cao kỷ lục và giao dịch cả ngày tới 1.982,1 tỷ đồng. Sức ép toàn diện khiến FPT bên mua không chống đỡ nổi, giá rơi xuống mức sàn từ 2h15. Chỉ riêng FPT đã khiến VN-Index mất xấp xỉ 3 điểm và VN30-Index mất gần 7,1 điểm.

Loạt cổ phiếu trụ lớn khác cũng lao dốc nặng buổi chiều là VIC giảm 4,9% so với giá chốt buổi sáng, đảo chiều thành giảm 3,69% so với tham chiếu. Thanh khoản ở VIC chiều nay cũng khá cao, đạt 376,2 tỷ đồng và cả phiên là 528,7 tỷ đồng. VHM khá hơn nhưng cũng giảm 1,4% so với phiên sáng và đóng cửa giảm 1,74% so với tham chiếu. Cặp đôi này lấy đi thêm gần 3,5 điểm nữa khỏi VN-Index.

Gần như toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 chiều nay (26 mã) đều tụt giá so với phiên sáng, bất chấp giá còn tăng hay không. Trong 8 mã xanh của rổ cuối ngày , VRE cũng đã trả lại khoảng 2,86% và co hẹp mức tăng lại 0,49% lúc đóng cửa. BVH cực mạnh phiên sáng, chiều nay cũng để mất 2,11%, còn tăng rất nhẹ 0,11% so với tham chiếu. 4 cổ phiếu có giá cải thiện là VJC tăng thêm 1,3% nữa, chốt tăng 2,52%. SHB, SSB, TPB là 3 mã khác nhích giá với biên độ nhỏ.

Loạt cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay giảm sâu cho thấy có áp lực bán rất mạnh.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, ngoài FPT giảm sàn, còn có VCB giảm 1,17%, VIC giảm 3,69%, BID giảm 1,37%, VHM giảm 1,74%, CTG giảm 1,46%, HPG giảm 1,35%. Sức ép từ nhóm trụ là quá nặng đối với các cổ phiếu đi ngược dòng, chưa kể vốn hóa nhóm tăng cũng rất nhỏ.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 153 mã tăng/319 mã giảm (chốt phiên sáng là 220 mã tăng/202 mã giảm). Không chỉ kém hơn về độ rộng tổng thể, mặt bằng giá cũng thấp hơn nhiều. Cụ thể, VN-Index ghi nhận 125 cổ phiếu giảm quá 1% trong khi phiên sáng mới có 77 mã. Ngoài FPT, có thêm KBC, SIP giảm sàn. Nhóm VIX, HCM, FTS, SSI, DGC, DIG cũng giảm sâu với thanh khoản đều từ 200 tỷ đồng trở lên. Tính chung thanh khoản sàn này phiên chiều tăng vọt 82,3% so với phiên sáng, xác nhận áp lực bán ra đã mạnh lên đáng kể.

Nhóm đi ngược dòng tuy còn 153 mã nhưng hầu hết ít thanh khoản. Giao dịch chủ yếu tập trung vào khoảng 20 cổ phiếu, nhưng mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. VND tăng 1,33% với 309,2 tỷ đồng; HAG tăng 2,88% với 129,9 tỷ; HDC tăng 1,82% với 80,7 tỷ; BMP tăng 3,87% với 77,6 tỷ; NTL tăng 6,74% với 72,5 tỷ; NVL tăng 1,3% với 72,1 tỷ; YEG tăng 6,82% với 62,1 tỷ là những cổ phiếu đáng kể nhất.

Khối ngoại phiên chiều bán ra tăng vọt ở FPT và một số mã khác cũng khiến vị thế đảo ngược. Phiên sáng khối này còn mua ròng 138,3 tỷ đồng, sang chiều bán ròng 411 tỷ đồng. Ngoài FPT, các mã bị bán mạnh là HAH -98,4 tỷ, HCM -71,9 tỷ, KBC -61,4 tỷ, VNM -42,2 tỷ, SAB -34,3 tỷ, GMD -30,5 tỷ. Phía mua ròng có VHM +207,6 tỷ, ACB +121,4 tỷ, VCI +111,2 tỷ, TCB +48 tỷ, HVN +42,5 tỷ, VIC +40,2 tỷ, EIB +31,9 tỷ.