Xuất khẩu của Đồng Nai đạt trên 13,27 tỷ USD, dẫn đầu cả nước về xuất siêu

Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn; trong đó đưa ra nhận định chung rằng các chỉ tiêu đều tăng trưởng trong xu hướng phục hồi nền kinh tế.

CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG

Theo đó, trong tháng 7/2024, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, các doanh nghiệp tiếp tục có thêm đơn hàng sản xuất mới; thị trường xuất khẩu thuận lợi và thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước khá ổn định.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 7/2024 tăng 1,53% so tháng trước. Trong đó, khai khoáng giảm 0,43%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,02%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 7,11%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 1,20%.

Trong tháng 7, có 22/27 ngành sản xuất tăng so tháng trước; một số ngành tăng khá như: chế biến thực phẩm tăng 2,14%; đồ uống tăng 1,47%; dệt tăng 2,72%; trang phục tăng 2,12%; da và các sản phẩm có liên quan tăng 2,45%; thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2,89%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 3,35%...

Lũy kế 7 tháng năm 2024, IIP trên địa bàn tỉnh tăng 6,98% so cùng kỳ. Mức tăng 7 tháng năm nay cao hơn nhiều so với bảy tháng năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn so với 7,33% của bảy tháng năm 2022; trong đó, ngành khai khoáng tăng 4,43%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,58%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 4,89%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 9,24%.

Theo ghi nhận của Cục Thống kê Đồng Nai, 7 tháng năm 2024, các ngành sản xuất công nghiệp hầu hết tăng so cùng kỳ năm ngoái, do đơn hàng của các doanh nghiệp tăng thuộc các ngành chế biến chế tạo tăng khá và có nhiều hợp đồng mới. Đó là các ngành: Chế biến thực phẩm, đồ uống; dệt; trang phục; da và các sản phẩm liên quan; giấy và các sản phẩm từ giấy; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; thiết bị điện; máy móc thiết bị… Đây là tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung do tỉnh Đông Nam Bộ này là một trong các trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu của cả nước.

Về chỉ số sản phẩm công nghiệp, tháng 7/2024 có 19/24 sản phẩm chủ yếu tăng so với tháng cùng kỳ năm trước như: Cà phê các loại đạt 38 ngàn tấn, tăng 2,43%; bột ngọt đạt 25,2 nghìn tấn, tăng 1,61%; thuốc lá sợi đạt 1.422 tấn, tăng 2,52%; sợi các loại đạt 188,4 nghìn tấn, tăng 3,29%...

Lũy kế 7 tháng đầu năm, có 20/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so cùng kỳ, bao gồm: đá xây dựng các loại 11.242,7 nghìn m3, tăng 4,42%; bột ngọt đạt 166,2 nghìn tấn, tăng 7,02%; thuốc lá sợi đạt 9.346 tấn, tăng 8,31%; sợi các loại 1.256,7 ngàn tấn, tăng 5,22%; vải các loại 343,5 triệu m2, tăng 1,66%; quần áo may sẵn đạt 152,4 triệu cái, tăng 8,01%; giày dép các loại 253,8 triệu đôi, tăng 1,89%; sản phẩm kim loại 274,5 ngàn tấn, tăng 10,55%…

Lý giải về nguyên nhân hầu hết các ngành sản xuất của tỉnh đều tăng trong 7 tháng năm 2024, Cục Thống kê Đồng Nai cho biết do đơn hàng sản xuất tăng, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá xuất khẩu tăng so cùng kỳ, thị trường trong nước đang có xu hướng tăng.

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TIẾP TỤC DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC

Tính đến hết tháng 7/2024, Đồng Nai là địa phương dẫn đầu cả nước về xuất siêu liên tục 10 năm liền, kể từ năm 2014.

Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ nói chung, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, thị trường tiêu thụ được mở rộng, đa dạng, sức mua trên thị trường tăng so cùng kỳ năm 2023.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng năm 2024 ước đạt 168.281,56 tỷ đồng, tăng 12,4% so cùng kỳ; trong đó, hai khu vực kinh tế có tăng trưởng cao nhất là kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 154.484 tỷ đồng, chiếm 91,8% và tăng 12,36% so với cùng kỳ; và kinh tế FDI ước đạt 4.157,8 tỷ đồng, tăng 15,2% so cùng kỳ.

Trong 7 tháng năm 2024, Đồng Nai cũng thu hút vốn FDI trên 1 tỷ USD, thuộc "top" 10 cả nước. Ảnh: Hồng Đạt.

Riêng về hoạt động xuất nhập khẩu, ghi nhận trong tháng 7 tiếp tục chuyển biến tích cực, do sự phục hồi của thị trường thế giới, đơn hàng xuất khẩu các doanh nghiệp tăng. Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) có tác động sâu rộng và toàn diện, giúp các doanh nghiệp khai thác thế mạnh, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp khác tại nhằm mở rộng thị trường sang các đối tác mới và củng cố thị trường xuất khẩu chủ lực và tiếp cận đa dạng các thị trường để phát triển.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2024 đạt 2.037,2 triệu USD, tăng 5,68% so tháng trước và tăng 8,33% so cùng kỳ. So với tháng 6/2024 thì hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng như: Hạt điều nhân (+3,45%); cà phê (+6,6%); cao su (+7,23%); sản phẩm gỗ (+2,52%); hàng dệt may (+6,85%); giày dép các loại (+7,61%); máy vi tính (+4,74%); xơ, sợi (+5,73%); máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng (+5,92%),…

Tính chung 7 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13.275,6 triệu USD, tăng 8,05% so cùng kỳ; trong đó, kinh tế nhà nước tăng 2,97%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 6,23% và kinh tế FDI tăng 8,81%. Thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu ở các nước, gồm: Hoa Kỳ đạt 4.042,3 triệu USD, chiếm 30,45%; Nhật Bản đạt 1.287,7 triệu USD, chiếm 9,7%; Trung Quốc đạt 1.282,1 triệu USD, chiếm 9,6%; Hàn Quốc ước đạt 742 triệu USD, chiếm 5,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2024 ước đạt 1.461 triệu USD, tăng 3,37% so tháng 6 và tăng 17,82% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9.526,3 triệu USD, tăng 6,63% so cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng khá trong 7 tháng là do sản xuất và tiêu thụ trong nước tăng, nhiều doanh nghiệp ký được đơn hàng sản xuất mới, nên đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

Với kết quả trên, trong 7 tháng năm 2024, thặng dư thương mại trên địa bàn tỉnh Đông Nai ước xuất siêu 3.749,3 triệu USD. Tính bình quân, mỗi tháng xuất siêu khoảng 536 triệu USD. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, Đồng Nai dẫn đầu cả nước về xuất siêu tỷ USD.