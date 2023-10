Xuất nhập khẩu hồi phục, cổ phiếu cảng biển có "thăng hoa"?

Chứng khoán Yuanta vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành cảng biển trong đó nhấn mạnh có 4 con sóng cho nhóm ngành này trong thời gian tới.

Thứ nhất, con sóng tích cực từ dự thảo tăng giá sàn ở cảng. Dự thảo đề xuất tăng giá dịch vụ xếp dỡ container từ 01/01/2024, thay thế Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu bến phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt trong đó Dịch vụ xếp dỡ: Tăng 10% giá sàn xếp dỡ container đối với hầu hết các cảng.

Ngoài ra, đối với cảng nước sâu: đón được tàu trọng tải từ 160.000 DWT trở lên, được phép áp dụng khung giá bằng 110% khung giá quy định (tức tăng có thể tăng 20% so với giá cũ). Đối với cảng có trang thiết bị bốc, dỡ, vận chuyển container sử dụng nhiên liệu sạch hoặc sử dụng điện bờ để cấp cho tàu biển, hoặc sử dụng điện tham gia hành lang vận tải xanh quốc tế: được tính giá dịch vụ bốc dỡ container bằng 110% mức giá quy định (tức có thể tăng 20% so với giá cũ). Tăng doanh thu cho các cảng được áp dụng (phí nâng hạ container thường chiếm 60%- 70% doanh thu cảng biển).

Yuanta đánh giá việc tăng giá sẽ tác động tích cực đến những cảng nước sâu, đón được tàu trên 160.000 DWT. Khuyến khích doanh nghiệp cảng sử dụng nhiên liệu sạch theo chủ trương của Chính phủ. Dịch vụ cầu bến, phao neo: tăng mức giá tối đa 19 đồng/GT/giờ (tăng 4 đồng so với hiện tại) đối với Tàu thuyền neo buộc tại cầu, bến và Tàu nhận được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu.

Các doanh nghiệp cảng có thể linh hoạt trong việc đàm phán giá với khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại thì mức độ tác động tích cực có thể không nhiều.

Con sóng thứ hai là giá cước vận tải hồi phục. Chỉ số vận tải đường biển Baltic Dry, đo lường chi phí vận chuyển hàng khô trên toàn thế giới có xu hướng hồi phục trở lại kể từ đầu tháng 09/2023 và đang ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay mặc dù vẫn thấp hơn 3 lần so với mức đỉnh điểm hồi đầu tháng 10/2021.

Giá cước vận tải container đường biển cũng đã giảm về mức trước dịch. Chỉ số container toàn cầu – đại diện cho giá cước vận tải container đã lao dốc hơn 80% so với mức đỉnh hồi tháng 09/2021, quay lại mức giá gần với trước đại dịch.

Yuanta kỳ vọng giá cước vận tải, giá cước thuê tàu sẽ phục hồi từ cuối 2023 và 2024 nhờ vào: giá cước đã về mức nền thấp so với giai đoạn trước đó và về ngang bằng với giai đoạn trước dịch Covid nên sẽ khó giảm thêm; nhu cầu vận chuyển hàng hóa bắt đầu sôi động trở lại khi kinh tế toàn cầu phục hồi và lạm phát hạ nhiệt; Nguồn cung tàu không tăng thêm.

Chỉ số cước thuê tàu container Harpex Index từ T7/2022 cũng đã bắt đầu giảm mạnh và có dấu hiện chững lại tạo đáy và hồi phục.

Thứ ba là con sóng lượng hàng hóa thông qua cảng biển. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam bắt đầu giảm tốc kể từ Q2 và Q3/22. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt 495,8 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có dấu hiệu tạo đáy trong quý 1/2023 và bắt đầu quay trở lại đà hồi phục.

Con sóng thứ tư xuất nhập khẩu và dòng vốn FDI tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9T2023 đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá trị xuất nhập khẩu đã có dấu hiệu tạo đáy từ đầu năm và hồi phục dần những tháng gần đây.

Trong 9T2023, Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 20,2 tỷ USD, (+ 8% so với cùng kỳ), FDI thực hiện đạt khoảng 15,9 tỉ USD, (+2,2% ). Dòng vốn FDI đang hồi phục tích cực từ Q1/2023, kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng thêm trong thời

gian tới.

Về cổ phiếu, ngành kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng hiện đang có P/E 15,9x lần gần với mức P/E của thị trường chung, tuy nhiên lại thấp hơn nhiều so với trung bình 3 năm và P/E giai đoạn 2021-2022 của ngành. Theo đó, khi kết quả kinh doanh hồi phục, nhóm ngành này sẽ có cơ hội tăng giá trở lại. Tương tự với P/B hiện tại 2.6x lần, khá thấp so với trung bình 3 năm, tuy nhiên vẫn đang cao hơn so với thị trường chung.