Xúc xích Đức Việt gia nhập cuộc đua cao cấp hóa ngành thực phẩm

Trước xu hướng người tiêu dùng chú trọng hơn đến chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm thực phẩm, Daesang Đức Việt ra mắt dòng xúc xích cao cấp Đức Việt Premium, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược cao cấp hóa sản phẩm.

Cao cấp hóa (premiumization) trong ngành thực phẩm là xu hướng phát triển sản phẩm dựa trên những giá trị khác biệt về chất lượng nguyên liệu, thành phần, công thức chế biến và trải nghiệm tiêu dùng. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán hoặc mở rộng số lượng, doanh nghiệp tập trung tạo ra những sản phẩm có đặc trưng rõ ràng hơn, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về chất lượng và giá trị sử dụng. Theo đó, một sản phẩm cao cấp không chỉ được nhận diện qua hình thức hay định vị, mà cần chứng minh sự khác biệt ngay từ những yếu tố cấu thành sản phẩm.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng. Theo khảo sát người tiêu dùng ngành Thực phẩm – Đồ uống do Vietnam Report thực hiện tháng 8/2026, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng là yếu tố được quan tâm nhiều nhất, với 60,1% người được khảo sát lựa chọn. Tiếp theo là chất lượng tốt, an toàn cho sức khỏe (59,2%), giá cả phù hợp với khả năng chi trả (52,9%) và sự đa dạng, khả năng đáp ứng nhu cầu của sản phẩm (48,4%). Kết quả cho thấy bên cạnh mức giá, chất lượng và tính minh bạch đang trở thành những tiêu chí quan trọng trong quyết định mua thực phẩm.

Top 5 yếu tố quyết định lựa chọn sản phẩm của người dùng. (Theo Khảo sát người tiêu dùng Thực phẩm – Đồ uống, Vietnam Report tháng 8/2026).

Tuy nhiên, sự quan tâm đến chất lượng không đồng nghĩa người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho mọi sản phẩm. Nghiên cứu của NielsenIQ (NIQ) về thị trường hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam mô tả hành vi này là xu hướng tiêu dùng chú trọng giá trị và cao cấp hóa có chọn lọc. Một bộ phận người mua vẫn ưu tiên các lựa chọn tiết kiệm, trong khi nhóm khác sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm mang lại lợi ích về sức khỏe, sự tiện lợi hoặc trải nghiệm tốt hơn. Trong các động lực chi trả cao hơn, 64% người tiêu dùng mong muốn có trải nghiệm tại nhà tương tự nhà hàng và 62% ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, dễ sử dụng. Điều này cho thấy cơ hội của phân khúc cao cấp nằm ở khả năng mang lại lợi ích cụ thể, tương xứng với kỳ vọng và khoản chi trả của người mua.

Trong bối cảnh đó, ngày 16/9/2026, Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt chính thức ra mắt Đức Việt Premium, dòng xúc xích cao cấp phát triển từ công thức nguyên bản Đức được thương hiệu gìn giữ từ năm 1999. Đây là bước mở rộng hoạt động phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, kết hợp nền tảng công thức truyền thống với những điều chỉnh phù hợp cho phân khúc cao cấp.

Xúc xích Đức Việt Premium kế thừa công thức nguyên bản Đức.

Theo ông Yu Shin Ho - Giám đốc Bán hàng và Marketing tại Daesang Đức Việt, sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với ngành hàng thực phẩm chế biến. Bên cạnh tính tiện lợi, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nguyên liệu, thành phần và trải nghiệm sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để Đức Việt lựa chọn hướng phát triển các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, thay vì chỉ tập trung mở rộng về số lượng.

Định hướng này được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong dòng xúc xích Đức Việt Premium. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, sản phẩm có hàm lượng thịt 90%, sử dụng vỏ ruột cừu tự nhiên thay cho vỏ collagen thông thường và lần đầu ứng dụng phương pháp bảo quản tự nhiên từ thực vật. Dòng sản phẩm gồm năm hương vị Brägenwurst, Kielbasa, Wiesenwurst, Bratwurst và Becllin, lấy cảm hứng từ các phong cách xúc xích châu Âu. Những lựa chọn về nguyên liệu, cấu tạo và hương vị tạo nên những đặc trưng riêng cho Đức Việt Premium trong danh mục xúc xích Đức Việt hiện có.

Xúc xích Đức Việt Premium mới với tỷ lệ hơn 90% thịt.

Bước phát triển này được xây dựng trên nền tảng hoạt động lâu năm của thương hiệu Đức Việt tại thị trường Việt Nam. Có mặt trên thị trường từ những năm 2000, Đức Việt là một trong những đơn vị tiên phong phát triển xúc xích tươi trong nước. Năm 2016, doanh nghiệp trở thành thành viên của tập đoàn thực phẩm Daesang (Hàn Quốc). Đến nay, Daesang Đức Việt vận hành hai nhà máy và phát triển danh mục hơn 100 sản phẩm. Kinh nghiệm sản xuất cùng nền tảng thương hiệu là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm theo những phân khúc và nhu cầu khác nhau.

Trong bối cảnh cao cấp hóa ngày càng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về chất lượng và sự khác biệt, việc ra mắt Đức Việt Premium cho thấy hướng tiếp cận của Daesang Đức Việt thông qua phát triển sản phẩm trên nền tảng công thức và kinh nghiệm đã tích lũy. Về dài hạn, khả năng cạnh tranh ở phân khúc này không chỉ phụ thuộc vào hình ảnh cao cấp, mà còn nằm ở chất lượng ổn định, những đặc trưng có thể nhận diện và khả năng đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng.

* Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.daesangducviet.com.vn/