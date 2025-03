YEG chào bán cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40%, các CEO lần lượt đăng ký mua

Ông Phạm Minh Tiến và bà Ngô Thị Vân Hạnh thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).

Trước đó, Yeah1 thông báo chào bán 54,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40% (sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 40 cổ phiếu mới).

Thời gian đăng ký mua từ ngày 3/2 - 3/3/2025 và thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3/2 - 20/2/2025.

Mục đích chào bán là nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà công ty đang sở hữu; bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hoặc đầu tư dưới các hình thức khác để phát triển hoạt động kinh doanh công ty, thực hiện các kế hoạch góp vốn, bổ sung vốn lưu động của công ty, cơ cấu lại các khoản nợ).

Nếu bán ra thành công, Yeah1 sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch này đã được cổ đông thông qua vào tháng 5/2024, nhằm nâng cao năng lực về vốn và bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Thành viên HĐQT YEG - đăng ký thực hiện quyền mua hiện có 2.458.331 quyền (tỷ lệ 100:40) để mua vào khoảng 983.332 cổ phiếu YEG từ ngày 28/2 đến ngày 3/3. Với giá phát hành 10.000 đồng và Hạnh sẽ chi hơn 9,8 tỷ đồng và sau giao dịch, bà Hạnh sẽ nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu lên hơn 1,53 triệu cổ phiếu.

Tương tự, ông Phạm Minh Tiến - Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng Digital Media đăng ký mua 2.755.200 quyền. Nếu thành công, ông Tiến sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

Được biết, ngày 21/3 tới đây, Yeah1 sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2025. Trong đó, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, tình hình kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2024, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận quý 4/2024 tăng hơn 400% từ hơn 14 tỷ lên hơn 71 tỷ đồng. YEG cho biết là Tập đoàn đã đạt được hiệu quả trong các mảng kinh doanh - trong đó đóng góp nhiều nhất là từ hoạt động quảng cáo trên đa nền tảng, sự kiện giải trí...Lũy kế cả năm đạt 126,77 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh thu từ mảng hoạt động quảng cáo, truyền thông tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ dẫn đến sự gia tăng của lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn,

Năm 2024, Yeah1 xây dựng 2 kịch bản kinh doanh - trong đó, nếu điều kiện thuận lợi, Công ty dự kiến doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng; và nếu ở điều kiện trung bình, doanh thu dự kiến 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 65 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2024 với lãi sau thuế đạt 126,77 tỷ đồng, Yeah1 đã hoàn thành 120,7% so với kế hoạch lãi 105 tỷ đồng và hoàn thành 195% so với kế hoạch lãi 65 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu YEG tăng 150 đồng lên 15.600 đồng/cổ phiếu.