YEG chào bán hơn 548,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá cao hơn thị trường 8,7%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Yeah1 thông qua việc chào bán 548.800.581 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, (100 cổ phiếu được quyền mua thêm 40 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, việc triển khai dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận.

Số tiền thu ước tính thu được 548 tỷ đồng - trong đó, công ty dùng 211 tỷ đồng thanh toán góp vốn cho Công ty TNHH 1Production; 127,088 tỷ đồng để thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Yeah1 Edigital; 100,062 tỷ đồng thanh toán hoàn trả tiền vay để mua cổ phần CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam; 62,4 tỷ đồng thanh toán nợ vay Ngân hàng Vietinbank; và 47,46 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.370 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 9/9, giá cổ phiếu YEG đóng cửa ở mốc 9.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Yeah1 lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá cao hơn thị trường 8,7%.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, YEG ghi nhận lợi nhuận tăng 134,74% từ gần 9,2 tỷ lên 21,45 tỷ đồng - trong khi đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 93,6% từ 23,6 tỷ xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận trên BCTC hợp nhất tằn gần 135% là do doanh thu từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, dẫn đến sự gia tăng về lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn.

Còn lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2024 giảm 22,13 tỷ đồng so với năm 2023 chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu tài chính của Công ty mẹ so với cùng kỳ.

Trước đó, Yeah1 công bố đã vay 189,48 tỷ đồng từ các cá nhân, gồm: Bà Nguyễn Hải Tường Vi hơn 54,7 tỷ đồng, ông Võ Xuân Huy khoảng 55,6 tỷ đồng và bà Vũ Thị Tuyết Vân hơn 79 tỷ đồng. Thời hạn của các khoản vay đều là 1 năm với lãi suất 8% và lãi suất quá hạn 12%.

Trước đó, HĐQT công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 34,55% cổ phần của Công ty cổ phần Yeahl Edigital và nhận chuyển nhượng thêm 18% cổ phần của Công ty cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, YEG sở hữu 69,55% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Yeahl Edigital, do đó Công ty cổ phần Yeahl Edigital trở thành công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn YeaHl kể từ ngày hoàn tất nhận chuyển nhượng; và 69% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.