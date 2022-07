1,6 tỷ “tân binh” VIB chính thức lọt rổ VN30, PNJ bị loại

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2022 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/8/2022.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, trong đó có chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Cụ thể, với bộ chỉ số VN30, đúng với dự báo của nhiều công ty chứng khoán, VIB chính thức lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Lượng cổ phiếu đang lưu hành của VIB là 2,1 tỷ cổ phiếu và lượng cổ phiếu đang niêm yết là 1,6 tỷ cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, PNJ sẽ bị loại khỏi danh mục.

Danh mục cổ phiếu dự phòng chỉ số VN30 kỳ tháng 7/2022 gồm SSB, SHB, EIB, MSB và OCB.

Với bộ chỉ số VNFinLead, HoSE đã tăng số lượng cổ phiếu trong rổ này từ con số 20 hiện tại lên 22 cổ phiếu với 2 cổ phiếu được thêm mới là HCM và SHB. Ở chiều ngược lại, không có cổ phiếu nào bị loại khỏi rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu này.

Trước đó, SSI Research đưa ra dự báo chỉ số VN30. Theo đó, PNJ có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số do vốn hóa cổ phiếu không đủ duy trì trong top 40 trong rổ xem xét; VIB có thể được lựa chọn vào chỉ số để thay thế do đây là cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất ngoài danh mục

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.500 tỷ đồng. Trong kỳ cơ cấu này, ước tính VIB sẽ được các quỹ trên mua vào 8,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 2,11%, như vậy ước tính danh mục sẽ có 11 cổ phiếu Ngân hàng với tổng tỷ trọng 40,3%.Trong khi đó, PNJ sẽ cần bán ra khoảng 1,4 triệu cổ phiếu và các cổ phiếu còn lại có giao dịch không đáng kể.

Với chỉ số VNFIN Lead, SSI Research đã đúng một nửa khi dự báo SHB được thêm vào chỉ số do đã đủ thời gian giao dịch sau khi chuyển sàn niêm yết sang HOSE ngược lại BVH có thể bị loại khỏi chỉ số do giá trị vốn hóa tự do chuyển nhượng nằm ngoài top 98% tích lũy của rổ.