Cuộc cách mạng tinh giản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và điều chỉnh địa giới hành chính, sự kiện được cho là “làm rung chuyển đất nước trong trật tự”, đã hoàn thành trên phạm vi toàn quốc vào ngày 1/7/2025, vượt trước thời hạn 5 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Kết quả là giảm được 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh và 66,9% đơn vị hành chính cấp xã. Từ ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp (không còn cấp huyện) tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu) đã chính thức vận hành; từng bước chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ, kiến tạo và vì dân; mở rộng không gian phát triển mới, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, theo tầm nhìn và định hướng chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ thông qua.

Vượt qua những dự báo thận trọng đầu năm và những biến động của kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã hoàn thành “cú đúp” ấn tượng trong năm 2025: tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 8% và GDP bình quân đầu người thiết lập mặt bằng mới.

Theo các số liệu thống kê và ước tính đến cuối tháng 12/2025, tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam ước đạt trên 8% (vượt xa mục tiêu 6,5 - 7% do Quốc hội đặt ra đầu năm). Với mức tăng trưởng cao này, Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Trong đó, động lực chính của sự tăng trưởng đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, sự bùng nổ của xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, quy mô nền kinh tế (GDP danh nghĩa) dự báo vượt mốc 500 tỷ USD. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD (tăng mạnh so với mức khoảng 4.300 USD năm 2023 và 4.600 USD năm 2024). Con số này khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao và tạo đà để hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển vào năm 2045.

Sự tăng trưởng vượt bậc này không chỉ là thành quả của một năm tài chính, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố chiến lược mang tính dài hạn. Năm 2025 chứng kiến sự hoàn thiện cơ bản của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đưa vào khai thác hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, tạo ra không gian phát triển mới và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng xanh.

Đáng chú ý, dù đạt mức tăng trưởng cao, lạm phát (CPI) vẫn được kiểm soát ở mức mục tiêu (dưới 4,5%), đảm bảo đời sống người dân không bị bào mòn bởi sự tăng giá.

Với những kết quả đạt được, nhiều tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… đều nhận định trong năm 2025, kinh tế Việt Nam không chỉ phục hồi mà đã thực sự chuyển mình sang một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên chất lượng và hiệu quả. Việc cán mốc 5.000 USD/người là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công và sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu.

Vượt qua những “cơn gió ngược” của kinh tế thế giới, thương mại Việt Nam năm 2025 đã xác lập dấu mốc lịch sử mới, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt con số kỷ lục 920 tỷ USD, tăng 16,9% (tương đương tăng thêm 133,71 tỷ USD) so với năm 2024.

Kết quả ấn tượng này cho thấy tính đúng đắn trong các quyết sách của Đảng và Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động lực dẫn dắt tăng trưởng chính là sự bùng nổ của xuất khẩu, với 470,59 tỷ USD (tăng 15,9%). Sự bứt phá này không chỉ phản ánh năng lực sản xuất nội địa mạnh mẽ, mà còn cho thấy khả năng tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Việc duy trì đà tăng trưởng hai con số là minh chứng cho sức cạnh tranh cao của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, từ các mặt hàng nông sản đến công nghiệp công nghệ cao. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 449,41 tỷ USD (tăng 18%) chủ yếu tập trung vào nhóm hàng nguyên liệu, cho thấy một chu kỳ sản xuất đang mở rộng mạnh mẽ. Đặc biệt, việc duy trì xuất siêu 21,18 tỷ USD có ý nghĩa quan trọng, giúp ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Những con số kỷ lục của năm 2025 không chỉ là kết quả của sự hồi phục kinh tế, mà còn là “thước đo” cho nội lực và sự linh hoạt của nền kinh tế. Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam sớm gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có quy mô thương mại nghìn tỷ USD trong tương lai gần.

Hạ tầng giao thông năm 2025 ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hàng loạt dự án quan trọng từ đường bộ, đường biển tới hàng không được triển khai và hoàn thành, qua đó mở rộng không gian phát triển và tăng khả năng kết nối của nền kinh tế.

Về đường bộ, đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao, đường dẫn, đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc và hạng mục liên quan lên 3.803 km. Bên cạnh cao tốc, cả nước cũng hoàn thành 1.586 km đường quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển.

Tính chung giai đoạn 2021–2025, tổng chiều dài đường cao tốc hoàn thành và đưa vào khai thác đạt 2.025 km. Riêng trong năm 2025, cả nước hoàn thành 1.491 km đường cao tốc, 456 km đường quốc lộ và 251 km đường ven biển; đồng thời tiếp tục triển khai các tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước, các tuyến trục ngang như Tân Phú – Bảo Lộc, Quy Nhơn – Pleiku và tuyến giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai. Theo đó, mạng lưới cao tốc từng bước hình thành trục kết nối xuyên suốt, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng khả năng liên kết giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp với cảng biển và sân bay, tạo dư địa tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đa cực.

Lĩnh vực hàng không cũng ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trong năm 2025. Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác, bổ sung thêm khoảng 20 triệu lượt hành khách mỗi năm; dự án mở rộng Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoàn thành, nâng công suất nhà ga quốc tế lên 15 triệu hành khách mỗi năm. Đặc biệt, ngày 19/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, hoàn tất các hạng mục then chốt của giai đoạn 1 và chuẩn bị cho khai thác thương mại từ năm 2026, qua đó từng bước giải tỏa áp lực cho các cửa ngõ hàng không lớn.

Cùng với cao tốc và sân bay, hạ tầng đường biển nổi lên như một điểm nhấn mới trong năm 2025, nhất là tại khu vực Tây Nam. Tại An Giang, tỉnh này đầu tư hơn 1.175 tỷ đồng thực hiện dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, gồm tuyến đường lấn biển dài 4,7 km kết nối từ đường Núi Đèn đến khu vực cảng. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn trong giai đoạn 2024–2027 và khi hoàn thành có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT, phục vụ vận chuyển hàng hóa, logistics và phát triển du lịch biển, đồng thời tăng cường kết nối với Phú Quốc và các quốc gia lân cận như Campuchia, Thái Lan.

Tại Cà Mau, khu vực Đất Mũi đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn, gồm tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km với tổng mức đầu tư 25.774 tỷ đồng; hai dự án cao tốc Cà Mau – Cái Nước và Cái Nước – Đất Mũi dài 81 km, tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng; cùng dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Các dự án này được xác định là trục hạ tầng then chốt, kết nối đường bộ với đường biển tại cực Nam Tổ quốc, phục vụ phát triển logistics, kinh tế biển gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Năm 2025 ghi dấu những kỷ lục chưa từng có về thiên tai tại Việt Nam. Biển Đông xuất hiện tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - mức cao nhất trong lịch sử quan trắc.

Đáng chú ý, bão số 9 trở thành cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên Biển Đông và đứng thứ hai thế giới về cường độ. Ba cơn bão rất mạnh liên tiếp đổ bộ Trung Bộ, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để trực tiếp chỉ đạo ứng phó. Quy luật bão cũng đảo chiều bất thường khi đầu mùa tập trung ở miền Trung, cuối mùa lại gây thiệt hại nặng nề cho miền Bắc. Lần đầu tiên, một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương rồi tiến vào Biển Đông.

Cùng với bão, mưa lũ năm 2025 để lại những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Có 18 tuyến sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ cùng 2 tuyến sông ở Nam Bộ vượt mức lũ lịch sử, gây ngập lụt diện rộng. Huế và Quảng Trị ghi nhận mưa lũ trái mùa giữa mùa khô. Hồ Bản Vẽ xuất hiện đỉnh lũ vượt tần suất 5.000 năm, trong khi đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 1.740mm trong một ngày - cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai thế giới. Tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai ước tính khoảng 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, Kế hoạch ứng phó thiên tai chung do Liên hợp quốc phối hợp với Chính phủ Việt Nam xây dựng đặt trọng tâm vào sửa chữa, xây mới nhà ở, khôi phục sinh kế, khắc phục hạ tầng thiết yếu và nâng cao năng lực cộng đồng, với nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phụ lục bổ sung công bố ngày 19/12/2025 xác định nhu cầu cần huy động khẩn cấp 96,2 triệu USD để hỗ trợ khoảng 1,4 triệu người tại miền Bắc và miền Trung.

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tại chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” (ngày 5/10/2024), Thủ tướng Chính phủ đã phát động cao điểm "450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025. Trong quá trình triển khai, nhận thấy có khả năng kết thúc sớm hơn, với tinh thần "thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa", Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/8/2025, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tính đến thời điểm tổng kết (ngày 26/8/2025), cả nước đã xóa bỏ 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát và nhà không bảo đảm tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), “về đích” sớm 5 năm 4 tháng so với kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW.

Tổng nguồn lực huy động cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước lên tới gần 50.000 tỷ đồng, trong đó, 24.761 tỷ đồng đến từ huy động xã hội hóa; 5.074 tỷ đồng từ tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 và 1.940 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách, dùng để hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Trong quá trình triển khai, Chương trình đã huy động được hơn 2,7 triệu ngày công, với sự tham gia của 454.000 lượt người dân.

Đây là minh chứng sinh động cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền có nhà ở an toàn, ổn định cho người dân – đúng với phương châm “an cư để lạc nghiệp".

Năm 2025 có thể coi là “năm lịch sử” của ngành khoa học và công nghệ, chứng kiến việc ngành khoa học và công nghệ đã có những đổi mới căn bản trong tư duy xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, với hàng loạt bộ luật do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, soạn thảo và bổ sung được ban hành.

Chỉ trong vòng 10 tháng sau hợp nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội ban hành 10 Luật và một Nghị quyết. 10 luật gồm: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số.

Năm 2025 là năm đầu tiên ngành khoa học và công nghệ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất ở cấp cao nhất của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng thời, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP để toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai đồng bộ với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Trong 10 luật trên, đáng chú ý là Luật Công nghiệp công nghệ số được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 14/6/2025 – đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới ban hành một bộ luật riêng về lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Để cụ thể hóa cho thị trường dòng tài sản mới này, ngày 9/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản số - mốc đánh dấu sự chuyển mình của Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế để xây dựng một hệ sinh thái tài sản số, tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và bền vững.

Ngày 26/10/2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26-28/10/2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuyên bố chung là văn bản mà Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất cùng đưa ra để thể hiện kết quả về đàm phán thương mại đối ứng giữa hai nước, cũng như để ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, theo đó cả Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Việc công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và áp lực thuế quan, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái cân bằng quan hệ kinh tế thương mại giữa hai quốc gia.

Năm 2025 ghi dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập tài chính quốc gia, khi Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây không chỉ là một sự kiện tiêu biểu mang tính thể chế, mà còn là dấu mốc chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao năng lực huy động và phân bổ nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2026–2030.

Được đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, cạnh tranh, minh bạch theo chuẩn mực quốc tế. Nghị quyết đề ra nhiều cơ chế đặc thù nhằm thu hút nhà đầu tư tổ chức, dòng vốn toàn cầu và các định chế tài chính đa quốc gia, bao gồm ưu đãi thuế, cơ chế quản lý ngoại hối linh hoạt và khung pháp lý thuận lợi cho các quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế, fintech, cũng như các dịch vụ tài chính chuyên sâu.

Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống xếp hạng tín nhiệm độc lập, kiểm toán chất lượng cao và cơ sở dữ liệu tài chính đồng bộ – những yếu tố thiết yếu để giảm thiểu rủi ro và nâng cao độ tin cậy của thị trường tài chính Việt Nam. Với ý nghĩa đó, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết này không chỉ khẳng định quyết tâm cải cách, mà còn tạo lập một vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu trong thập niên tới.

Theo báo cáo tại phiên họp lần thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tổ chức chiều ngày 25/12/2025, trong năm 2025, 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên bị thi hành kỷ luật, chưa kể số 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự, chủ yếu do vi phạm các quy định về quản lý kinh tế.

Trong số các vụ án phạm tội tham nhũng được đưa ra xét xử trong năm 2025 được dư luận đặc biệt quan tâm, có vụ Tập đoàn Phúc Sơn, do Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử (qua các phiên tòa sơ thẩm tháng 6/2025 và phúc thẩm tháng 12/2025), kết thúc bằng các mức án nghiêm khắc với lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và cựu lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ (cũ), với hành vi hối lộ và nhận hối lộ hơn 132 tỷ đồng và vi phạm đấu thầu gây thiệt hại lớn, mà bị cáo bị tuyên phạt nặng nhất là Hoàng Thị Thúy Lan, người mà trước khi bị kỷ luật và vướng vòng lao lý là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), với mức án tuyên ở phiên phúc thẩm sáng ngày 22/12/2025 là 11 năm 6 tháng tù giam (giảm 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm 14 năm tù).

Cũng trong năm 2025, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã rà soát, phân loại và có phương án xử lý gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; các bên liên quan đã hoàn thành rà soát, xử lý hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Công tác thanh tra, kiểm toán cũng đạt nhiều kết quả cụ thể: Kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỷ đồng, 633 ha đất; đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong năm cho thấy đã có 3.325 vụ án mới, với 8.516 bị can bị khởi tố; 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác bị các cơ quan tố tụng tạm giữ, kê biên, phong tỏa và thu giữ.

Những kết quả nêu trên cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, không có điểm dừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như toàn hệ thống chính trị trong nỗ lực làm trong sạch Đảng và bộ máy công quyền của Nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân.

