10 tháng năm 2026: Thu ngân sách Ninh Bình ước đạt 51.776 tỉ đồng

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Ninh Bình tăng 25,68% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10, chỉ số này tăng 7,94% so với tháng trước và tăng 29,19% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi tăng 26,09% trong 10 tháng. Những con số này nối tiếp đà tăng của 9 tháng, khi GRDP toàn tỉnh tăng 11,31%, đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,58%.
Đà sản xuất cũng thể hiện qua hoạt động xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 30,826 tỉ USD, tăng 44,36%; nhập khẩu đạt 27,47 tỉ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ hai số liệu ước tính này, cán cân thương mại hàng hóa của tỉnh thặng dư khoảng 3,356 tỉ USD. Kết quả cho thấy sản xuất trong tỉnh tiếp tục gắn với thị trường bên ngoài, song mức tăng nhập khẩu cũng phản ánh nhu cầu nguyên liệu, máy móc và đầu vào phục vụ sản xuất đang tăng lên.
Để duy trì nhịp tăng trưởng, tỉnh gắn xúc tiến đầu tư với giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Việc mở rộng năng lực sản xuất sẽ tạo thêm dư địa cho xuất khẩu và việc làm, đồng thời đặt ra yêu cầu về nguồn cung vật liệu, hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối các dự án.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 ngày 3/11, các ý kiến đề nghị rà soát nhu cầu vật liệu san lấp, chủ động phương án cung ứng cho công trình trọng điểm; đồng thời kiểm tra tiến độ các dự án để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.
Thương mại và dịch vụ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng. Trong 10 tháng, Ninh Bình ước đón gần 22,04 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt trên 23.344 tỉ đồng, tăng 23,2%. Đây là nguồn thu quan trọng đối với các ngành lưu trú, ăn uống, vận tải và dịch vụ tại điểm đến. Bài toán tiếp theo là chuyển mức tăng về lượng khách thành giá trị chi tiêu và thời gian lưu trú cao hơn, đồng thời bảo đảm hoạt động du lịch gắn với chất lượng dịch vụ và bảo tồn cảnh quan, di sản.
Hoạt động thu hút đầu tư cũng có thêm dự án mới. Trong 10 tháng, tỉnh cấp mới 140 dự án, gồm 44 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 549,9 triệu USD và 96 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 14.279,7 tỉ đồng. Cùng thời gian này, 96 dự án được điều chỉnh tăng vốn; trong đó, 52 dự án FDI tăng thêm 951,5 triệu USD và 44 dự án trong nước tăng thêm 28.259 tỉ đồng. Đây là vốn đăng ký mới hoặc tăng thêm, chưa đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã được đưa vào thực hiện.
Việc triển khai hạ tầng khu, cụm công nghiệp và Khu Đại học Nam Cao được xác định là một phần trong nỗ lực mở rộng không gian phát triển, chuẩn bị điều kiện thu hút đầu tư. Đối với các dự án ngoài ngân sách, yêu cầu đặt ra là theo dõi tiến độ định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho dự án có khả năng triển khai, đồng thời xem xét xử lý những dự án chậm kéo dài theo quy định. Hiệu quả thu hút đầu tư vì vậy không chỉ nằm ở số dự án hay tổng vốn đăng ký, mà còn ở khả năng đưa dự án vào hoạt động và tạo thêm năng lực sản xuất, dịch vụ cho địa phương.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước đạt 51.776 tỉ đồng, bằng 64,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 90,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 13.820,699 tỉ đồng, mới bằng 32,6% dự toán. Khoản thu này đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự toán chung, đòi hỏi các địa phương rà soát khả năng thực hiện từng dự án, đẩy nhanh thủ tục và xác định rõ nguồn thu có thể phát sinh trong những tháng cuối năm.
Giải ngân vốn đầu tư công cũng là điểm cần tập trung. Đến ngày 26/10, tỉnh đã giải ngân 15.348,682 tỉ đồng, bằng 43,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 34,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Nếu tiến độ không được cải thiện, nguồn vốn đã bố trí có thể chưa phát huy đầy đủ vai trò thúc đẩy xây dựng, sản xuất vật liệu và các ngành dịch vụ liên quan. Tại phiên họp, các ý kiến đề nghị chủ đầu tư bám sát công trường, xây dựng kế hoạch khối lượng và giải ngân theo tuần; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng.
Tại phiên họp thường kỳ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, địa phương phân tích rõ yếu tố tác động đến tăng trưởng, tập trung xử lý khó khăn trong thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, và đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Ông cũng yêu cầu đánh giá giải ngân gắn với toàn bộ quá trình triển khai dự án, đồng thời chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2027 sát thực tế, có căn cứ và khả thi. Đây là những việc có ý nghĩa trực tiếp với khả năng duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2026.
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