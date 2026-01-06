Ninh Bình thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 77.000 tỷ đồng, tăng 33,4%

Ngày 5/1/2026, Thống kê tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó thu ngân sách Nhà nước tăng mạnh, kinh tế duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khá...

Theo số liệu công bố tại họp báo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 187.794 tỷ đồng, tăng 10,65% so với năm 2024, xếp thứ 3 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Mức tăng trưởng này cho thấy nền kinh tế địa phương tiếp tục phục hồi vững chắc, duy trì đà tăng cao trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều biến động.

KINH TẾ DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG CAO, QUY MÔ TIẾP TỤC MỞ RỘNG

Trong các khu vực kinh tế, công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính của tăng trưởng với mức tăng 13,7%. Khu vực dịch vụ tăng 9,62%, đóng góp tích cực nhờ hoạt động thương mại, vận tải và du lịch duy trì đà tăng cao. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,53%, bảo đảm ổn định sản xuất và cung ứng cho thị trường trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo

Quy mô nền kinh tế năm 2025 của Ninh Bình ước đạt 342.812 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 89,2 triệu đồng, tăng 13% so với năm trước, phản ánh mức sống của người dân tiếp tục được cải thiện.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,04%; công nghiệp và xây dựng chiếm 47,05%; dịch vụ chiếm 34,39%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,52%. So với năm 2024, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng, trong khi khu vực nông nghiệp tiếp tục giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

THU NGÂN SÁCH TĂNG MẠNH, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI SẮC

Một trong những điểm nhấn nổi bật của bức tranh kinh tế Ninh Bình năm 2025 là kết quả thu ngân sách Nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 77.141 tỷ đồng, chiếm 46% tổng thu và tăng 33,4% so với năm 2024. Đây là mức tăng khá cao, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý thu, mở rộng nguồn thu cũng như sự phục hồi rõ nét của các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 178.802 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024. Dòng vốn đầu tư tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm.

Năm 2025, toàn tỉnh thu hút được 328 dự án mới, trong đó có 244 dự án trong nước và 84 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục sôi động với 8.723 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được thành lập mới, bên cạnh 3.062 doanh nghiệp, đơn vị tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 273.341 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 51,36 tỷ USD, tăng 78,2% so với năm 2024; cán cân thương mại xuất siêu 2,44 tỷ USD, cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 tăng 3,42% so với năm trước, cơ bản được kiểm soát, góp phần ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Mạnh Hồng - Trưởng Thống kê, Thống kê tỉnh Ninh Bình thông tin tại buổi họp báo

Hoạt động vận tải năm 2025 tăng trưởng tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 19,4 triệu lượt người, tăng 26,6% so với năm 2024, tạo động lực lan tỏa sang các ngành dịch vụ liên quan.

Tại họp báo, các phóng viên đã tập trung làm rõ nhiều nội dung được dư luận quan tâm, trong đó có kết quả thu ngân sách Nhà nước và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các ý kiến, câu hỏi đã được đại diện các sở, ngành và Thống kê tỉnh Ninh Bình trao đổi, làm rõ trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Mạnh Hồng, Trưởng Thống kê tỉnh Ninh Bình, cảm ơn sự phối hợp của các sở, ngành và sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, lan tỏa thông tin kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, ông mong muốn các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường công tác dự báo, triển khai hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo.