Ninh Bình thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 77.000 tỷ đồng, tăng 33,4%

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 06/01/2026
Nguyễn Thuấn
06/01/2026, 07:52
Ngày 5/1/2026, Thống kê tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế – xã hội năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó thu ngân sách Nhà nước tăng mạnh, kinh tế duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khá...
Theo số liệu công bố tại họp báo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 187.794 tỷ đồng, tăng 10,65% so với năm 2024, xếp thứ 3 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Mức tăng trưởng này cho thấy nền kinh tế địa phương tiếp tục phục hồi vững chắc, duy trì đà tăng cao trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều biến động.
Trong các khu vực kinh tế, công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính của tăng trưởng với mức tăng 13,7%. Khu vực dịch vụ tăng 9,62%, đóng góp tích cực nhờ hoạt động thương mại, vận tải và du lịch duy trì đà tăng cao. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,53%, bảo đảm ổn định sản xuất và cung ứng cho thị trường trong tỉnh.
Quy mô nền kinh tế năm 2025 của Ninh Bình ước đạt 342.812 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 89,2 triệu đồng, tăng 13% so với năm trước, phản ánh mức sống của người dân tiếp tục được cải thiện.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,04%; công nghiệp và xây dựng chiếm 47,05%; dịch vụ chiếm 34,39%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,52%. So với năm 2024, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng, trong khi khu vực nông nghiệp tiếp tục giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của bức tranh kinh tế Ninh Bình năm 2025 là kết quả thu ngân sách Nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 77.141 tỷ đồng, chiếm 46% tổng thu và tăng 33,4% so với năm 2024. Đây là mức tăng khá cao, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý thu, mở rộng nguồn thu cũng như sự phục hồi rõ nét của các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cùng với đó, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 178.802 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024. Dòng vốn đầu tư tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm.
Năm 2025, toàn tỉnh thu hút được 328 dự án mới, trong đó có 244 dự án trong nước và 84 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục sôi động với 8.723 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc được thành lập mới, bên cạnh 3.062 doanh nghiệp, đơn vị tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 273.341 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 51,36 tỷ USD, tăng 78,2% so với năm 2024; cán cân thương mại xuất siêu 2,44 tỷ USD, cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 tăng 3,42% so với năm trước, cơ bản được kiểm soát, góp phần ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hoạt động vận tải năm 2025 tăng trưởng tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 19,4 triệu lượt người, tăng 26,6% so với năm 2024, tạo động lực lan tỏa sang các ngành dịch vụ liên quan.
Tại họp báo, các phóng viên đã tập trung làm rõ nhiều nội dung được dư luận quan tâm, trong đó có kết quả thu ngân sách Nhà nước và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các ý kiến, câu hỏi đã được đại diện các sở, ngành và Thống kê tỉnh Ninh Bình trao đổi, làm rõ trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.
Phát biểu tại họp báo, ông Lê Mạnh Hồng, Trưởng Thống kê tỉnh Ninh Bình, cảm ơn sự phối hợp của các sở, ngành và sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, lan tỏa thông tin kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, ông mong muốn các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường công tác dự báo, triển khai hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Ngày 5/1, tại xã Gia Bình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng HKQT Gia Bình...
Dù tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2025 chỉ tăng nhẹ so với năm trước, bức tranh đầu tư của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận điểm nhấn rõ nét khi khu vực ngoài Nhà nước vươn lên giữ vai trò chủ lực, đóng góp hơn một nửa tổng nguồn vốn toàn xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng những năm tiếp theo.
Với việc tích hợp quy hoạch ngành, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương và đơn giản hóa thủ tục đánh giá dự án, Luật Quy hoạch 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, đảm bảo sự đồng bộ, minh bạch và mở đường cho dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào nền kinh tế trong thời gian tới.
Năm 2025 khép lại với nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng để Ninh Bình tự tin bước vào năm đầu nhiệm kỳ mới, tăng tốc đầu tư hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: