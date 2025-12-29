10 ứng dụng thương mại điện tử nhiều người dùng nhất năm 2025

Từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến thời trang nhanh và thiết bị điện tử, các ứng dụng thương mại điện tử ngày càng chi phối thói quen mua sắm của người dùng, từ khâu tìm kiếm, so sánh đến chốt đơn xuyên biên giới.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các ứng dụng thương mại điện tử phổ biến nhất thế giới năm 2025 dựa trên số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) bình quân. Tính chung, 10 ứng dụng dẫn đầu tiếp cận hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng.

Amazon dẫn đầu với cách biệt đáng kể so với các ứng dụng còn lại khi MAU bình quân năm 2025 đạt 651,7 triệu. Điều này có được nhờ danh mục hàng hóa đa dạng, hạ tầng logistics phát triển và độ nhận diện thương hiệu cao tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Đáng chú ý, Amazon là một trong ba doanh nghiệp trong top 10 không có trụ sở tại châu Á.

Trong top 10, các nền tảng châu Á chiếm 7/10 vị trí, dẫn đầu là Shopee với 392,8 triệu MAU, tiếp đến Temu 246,4 triệu và Shein 215,1 triệu. Nhóm này tăng trưởng nhanh nhờ thiết kế ưu tiên dành cho thiết bị di động, chiến lược giá cạnh tranh và danh mục sản phẩm bản địa hóa sâu theo từng thị trường.

Ấn Độ và Đông Nam Á cũng hiện diện rõ nét. Flipkart đạt 190,8 triệu MAU và Meesho 159 triệu, phản ánh quy mô người tiêu dùng số tại Ấn Độ ngày càng mở rộng. Lazada, nền tảng có trụ sở tại Singapore, đạt 109,2 triệu MAU và duy trì độ phủ tại nhiều thị trường Đông Nam Á trong cùng một hệ sinh thái ứng dụng.

Ngoài Amazon, top 10 còn có hai nền tảng khác không thuộc châu Á. Mercado Libre xếp thứ 8 với 125,3 triệu MAU, cho thấy vị thế dẫn dắt tại Mỹ Latin. Walmart đứng cuối danh sách với 93,9 triệu MAU, được hậu thuẫn bởi mạng lưới bán lẻ lớn tại Mỹ.