Sau khi đạt thỏa thuận thương mại, châu Âu chi ít hơn để mua năng lượng Mỹ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 25/12/2025
An Huy
25/12/2025, 00:47
Giá trị nhập khẩu dầu thô và khí đốt của châu Âu từ Mỹ giảm sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại, dù trong thỏa thuận này, Brussels cam kết sẽ mua 750 tỷ USD năng lượng Mỹ trong 3 năm tới...
Theo dữ liệu từ công ty tư vấn năng lượng Kpler, trong 4 tháng qua, số tiền mà các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã chi để mua dầu thô và khí đốt từ Mỹ đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khối này đã tăng cường mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ kể từ khi hai bên ký kết thỏa thuận thương mại vào tháng 8, song giá dầu thô và khí đốt trong khoảng thời gian từ đó đến nay đã giảm so với cùng kỳ 2024, làm giảm giá trị tổng thể so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu LNG và dầu thô từ Mỹ của EU đạt tổng cộng 29,6 tỷ USD trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 - theo ước tính của Kpler.
Trao đổi với tờ báo Financial Times, bà Gillian Boccara, Giám đốc cấp cao tại Kpler, cho biết thỏa thuận thương mại không ràng buộc giữa Mỹ và châu Âu chưa phát huy tác dụng thúc đẩy thêm việc châu Âu mua hàng hóa từ Mỹ như mong đợi. Bà nhấn mạnh rằng các giao dịch mua hàng được đàm phán song phương giữa mỗi nước thành viên EU và Mỹ, đồng thời bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế như chi phí vận chuyển và biên lợi nhuận, thay vì các cam kết chính trị. Bà cũng cho rằng cam kết của châu Âu về mua năng lượng Mỹ là "phi thực tế".
Theo Kpler, nhập khẩu năng lượng Mỹ hàng năm của EU hiện đạt 73,7 tỷ USD, chưa bằng 1/3 giá trị cần thiết để đáp ứng cam kết mua 750 tỷ USD năng lượng từ Mỹ trong thời gian từ năm 2026 đến 2028. Các sản phẩm năng lượng hạt nhân như uranium, cũng là một phần của thỏa thuận thương mại, chiếm chưa đến 1% thương mại năng lượng của EU với Mỹ.
Theo Argus Media, một trang tin chuyên về giá hàng hóa, nếu EU thay thế toàn bộ khí đốt của Nga bằng LNG của Mỹ, khối này có thể nhập khẩu khoảng 29 tỷ USD LNG từ Mỹ mỗi năm trong ba năm tới, và con số này cũng chỉ đạt 23% giá trị yêu cầu theo thỏa thuận.
Như vậy, giá khí đốt sẽ phải tăng gấp 4 lần lên 37,3 USD/1 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmbtu) vào năm 2028 để EU đạt được mục tiêu nhập khẩu năng lượng Mỹ như đã cam kết, song đây là một kịch bản trái ngược với kỳ vọng của thị trường. Giá khí đốt hợp đồng tương lai năm 2028 đang giao dịch ở mức khoảng 8,2 USD/mmbtu - theo Argus, so với mức giá khí đốt giao ngay là khoảng 10 USD/mmbtu hiện tại.
Giá khí đốt Mỹ đạt mức 37,3 USD/mmbtu vào tháng 12/2022, khi giá cả và lượng mua LNG của EU tăng vọt trong cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến chiến tranh Nga - Ukraine.
Bà Boccara cho rằng ngay cả khi EU thay thế toàn bộ khí đốt của Nga bằng nguồn cung từ Mỹ, mức nhập khẩu đó vẫn không thể đủ để tăng gấp 3 kim ngạch nhập khẩu năng lượng Mỹ của khối này nhằm đạt tới con số như cam kết. "Chúng tôi cho rằng cam kết như vậy chỉ là cách để đạt được thỏa thuận thương mại và được giảm thuế quan. Bài toán ở đây hoàn toàn không có cách giải”, bà nói.
Thị trường đang kỳ vọng sẽ có tình trạng dư cung và giá khí đốt thấp hơn trong những năm tới, khi các quốc gia bao gồm Mỹ, Qatar và Canada đều có kế hoạch tăng sản lượng. Khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine cũng đã làm dịu tâm lý thị trường.
Chuyên gia Martin Senior của Argus cho biết cả EU và Mỹ đều thiếu cơ sở hạ tầng nhập khẩu và xuất khẩu, chẳng hạn như bể chứa và hệ thống tái hóa khí, để mở rộng mạnh mẽ thương mại năng lượng giữa hai bờ Đại Tây Dương. EU sẽ cần tăng công suất nhập khẩu hơn 50%, trong khi Mỹ sẽ phải tăng gấp đôi công suất xuất khẩu để có thể thực thi đúng cam kết trong thỏa thuận thương mại - ông nói.
Theo một số chuyên gia, sự phi lý về mặt kinh tế đã khiến thỏa thuận này có vẻ như là một cách để EU “câu giờ” và đẩy lùi một cuộc đối đầu trực tiếp với Tổng thống Trump - nhà lãnh đạo mà nhiệm kỳ này của ông sẽ kết thúc vào tháng 1/2029.
Về phần mình, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU đã mua khoảng 200 tỷ euro (236 tỷ USD) sản phẩm năng lượng của Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2025. Khối này đã tăng cường nhập khẩu dầu và khí đốt, đặc biệt là LNG của Mỹ, và cho biết dự kiến sẽ mua tổng cộng 70 tỷ mét khối LNG của Mỹ trong năm 2025, tăng từ 45 tỷ mét khối của năm trước.
"Xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai, với ít nhất 9 hợp đồng dài hạn mới cho LNG của Mỹ đã được ký kết bởi các khách mua từ EU trong năm nay," một phát ngôn viên của EC cho biết.
Hiện chưa rõ những hợp đồng mua trong tương lai này có được đưa vào con số tổng mua mà EC đưa ra hay không. Ngoài ra, con số 200 tỷ euro mà EU đề cập còn bao gồm một thỏa thuận của Ba Lan mua 3 lò phản ứng hạt nhân của Mỹ cho một dự án điện hạt nhân trị giá 42 tỷ USD.
17:15, 24/12/2025
Với kế hoạch dừng hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga từ cuối năm 2027, châu Âu đang triển khai nhiều nỗ lực để tiến tới chấm dứt phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga...
Một số doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách nhận tiền trước từ khoản hoàn thuế mà họ tin rằng minh sẽ nhận được, trong lúc chờ Tòa án Tối cao Mỹ xem xét vụ kiện liên quan đến các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Giới đầu tư toàn cầu đẩy mạnh đặt cược vào các công ty AI Trung Quốc, tìm kiếm cơ hội giữa lo ngại bong bóng cổ phiếu tại Phố Wall...
Việc Trung Quốc công bố chip “lượng tử quang tử” mới với tuyên bố có thể tăng tốc các phép tính phức tạp lên tới 1.000 lần đang thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ toàn cầu. Không chỉ phản ánh tham vọng vươn lên trong lĩnh vực điện toán thế hệ mới, bước tiến này còn cho thấy chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc làm chủ các nền tảng phần cứng then chốt, từ trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) đến nghiên cứu lượng tử.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: