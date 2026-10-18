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101 triệu người đã được chuyển mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh

T Thu Hằng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST), đạt 99,17% tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.
Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chuyển đổi đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc đã hoàn thành. Các trường hợp đã dừng tham gia và những trường hợp dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu tiếp tục được rà soát, xử lý.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm TST. Đây là một trong những hệ thống nghiệp vụ quan trọng, quản lý thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cung cấp dữ liệu phục vụ các hoạt động nghiệp vụ có liên quan.

Việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên hệ thống quản lý là bước tiến trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu, góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch dữ liệu và tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ.

Trên cơ sở kết quả chuyển đổi tại phần mềm TST, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm nghiệp vụ khác, phục vụ công tác quản lý, giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ người tham gia.

Theo kết quả tổng hợp đến ngày 16/10/2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm người đang tham gia và người đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong đó, 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công sang số định danh cá nhân/căn cước công dân, đạt 99,17%; 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Kết quả trên cho thấy tiến độ chuyển đổi đã đạt tỷ lệ cao, tạo nền tảng quan trọng cho việc sử dụng thống nhất thông tin định danh cá nhân trong quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với các trường hợp chuyển đổi chưa thành công, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến sự chưa thống nhất thông tin cá nhân giữa các phần mềm nghiệp vụ, hoặc dữ liệu mã số bảo hiểm xã hội chưa được đồng bộ đầy đủ.

Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân, hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các trường hợp này đang tiếp tục được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện thông tin để thực hiện chuyển đổi khi đáp ứng điều kiện.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung xử lý dữ liệu của những người đã dừng tham gia và các trường hợp chưa chuyển đổi thành công, hướng tới hoàn thiện dữ liệu định danh trong toàn hệ thống.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, xác minh và cập nhật thông tin đối với các trường hợp dữ liệu chưa thống nhất; phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số định danh cá nhân/căn cước công dân. Đồng thời tổ chức chuyển đổi lại đối với các trường hợp đã được bổ sung, chuẩn hóa thông tin.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cập nhật mã đơn vị quản lý trên phần mềm nghiệp vụ, ưu tiên những đơn vị đang phát sinh giao dịch, nhằm bảo đảm tính liên tục và thuận lợi trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Các đơn vị chuyên môn thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại địa phương.

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