Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến bảo hiểm xã hội
NNhật Dương
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Các đối tượng lừa đảo trên mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản…
Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đưa ra khuyến nghị người
dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức, thận trọng
trước yêu cầu cài đặt ứng dụng, cung cấp dữ liệu bảo mật hoặc chuyển tiền.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo
thông tin từ Công an Thành
phố Cần Thơ, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại trực tiếp đến người
dân, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm
xã hội khu vực hoặc Công an phụ trách địa bàn và thông báo người dân nằm
trong danh sách cấp thẻ bảo hiểm
y tế diện an
toàn khu, hoặc thuộc diện
được nhận tiền hoàn trả bảo hiểm
y tế năm 2026.
Tiếp đó, đối tượng nêu lên các lý
do cấp bách như “hồ sơ định danh điện tử bị lỗi”, “chưa kích hoạt mã đối tượng an toàn khu trên hệ thống
VssID”, hoặc “thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp”, và gây áp lực buộc người
dân phải xử lý ngay trong ngày để không bị hủy quyền lợi.
Đồng thời, đối tượng cũng đóng vai “cán bộ” hỗ trợ
tận tình, đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến từ xa nhằm
tránh phải đi lại vất vả.
Khi nạn nhân đồng ý kết bạn, đối
tượng gửi các đường liên kết (link) dẫn đến trang web có giao diện sao chép Cổng
Dịch vụ công, hoặc gửi
tệp tin cài đặt có đuôi định dạng .apk.
Kẻ gian liên tục hối thúc người
dân tải về cài đặt và yêu cầu cấp quyền trợ năng trên điện thoại, đặc biệt là
điện thoại chạy hệ điều hành Android.
Ngay khi quyền trợ năng được bật,
mã độc chạy ngầm sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ thiết bị. Các mã độc này có
thể âm thầm theo dõi thao tác màn hình, ghi lại mật khẩu đăng nhập tài khoản
ngân hàng số, tự động đọc và vô hiệu hóa tin nhắn chứa mã OTP xác thực.
Lúc này, dù điện thoại vẫn ở trên
tay nạn nhân, kẻ gian vẫn có thể thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số dư trong tài
khoản của người dân sang các tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt và tẩu táng.
Còn tại Hưng Yên, theo Công an tỉnh, các
đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường, xã, chủ động gọi điện,
kết bạn Zalo, nhắn tin thông báo việc khám, chữa bệnh, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ
được liên kết trực tuyến, tích hợp trên ứng dụng VssID, không cần sử dụng thẻ bảo hiểm y tế/sổ bảo hiểm xã hội giấy như trước.
Người dân cần cập nhật, đồng bộ dữ
liệu, xác thực tài khoản ngay trên điện thoại, nếu không sẽ bị gián đoạn quyền
lợi tham gia bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế.
Sau đó, đối tượng gửi đường link hoặc mã QR yêu
cầu nạn nhân tải về tệp tin có tên "vssid.apk". Đây không phải ứng dụng VssID chính thức
của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam mà là phần mềm giả mạo, chỉ giống về giao diện, biểu tượng, tên gọi.
Khi người dân cài đặt tệp .apk
này, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp các quyền truy cập nguy hiểm (đọc tin nhắn, danh bạ,
điều khiển màn hình từ xa...), từ đó có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại nạn
nhân; đánh cắp thông tin, mã OTP tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền
trong tài khoản.
Để phòng tránh rủi ro, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến
nghị người dân cần chủ động
kiểm chứng thông tin. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ hướng
dẫn thủ tục, yêu cầu cập nhật dữ liệu hoặc thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế, cần liên hệ cơ
quan Bảo hiểm xã hội
trước khi thực hiện. Không làm theo yêu cầu chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất
quyền lợi.
Thứ hai, chỉ cài đặt ứng dụng VssID từ Google
Play hoặc App Store. Không truy cập đường liên kết, quét mã QR hoặc cài đặt tệp
.apk do người lạ gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook. Không cấp quyền điều khiển điện thoại
theo hướng dẫn của người chưa được xác minh danh tính.
Thứ ba, bảo vệ thông tin cá nhân
và dữ liệu bảo mật. Không gửi thông tin, hình ảnh căn cước cho người chưa được
xác minh; không cung cấp mật khẩu tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu
của người tự xưng là cán bộ Bảo
hiểm xã hội để “xác thực”, “đồng bộ dữ liệu” hay “nhận tiền hoàn trả”.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo,
người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời thông
tin tới cơ quan Bảo hiểm xã hội
địa phương để được hỗ trợ. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, hoặc đã phát sinh giao dịch
bất thường, cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản.
Các kênh tra cứu và hỗ trợ người tham gia:
- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: baohiemxahoi.gov.vn.
- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 90 68.
- Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số: tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
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