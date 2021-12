11 tháng, FPT báo lãi trước thuế đạt 5.850 tỷ và vượt kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã có khuyến nghị "mua" cho cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 116.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 24,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,1%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay ngày 15/12 thì giá cổ phiếu này tăng nhẹ 0,21% lên 95.900 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, 11 tháng năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu đạt 31.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,6% và 19,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 102% và 104% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.942 tỷ đồng và 4.351 đồng, tăng 19,9% và 19,3%, tương đương 104% kế hoạch.

Như vậy, tính riêng tháng 11, FPT đạt doanh thu 3.585 tỷ đồng, tăng 32% và lợi nhuận sau thuế 546 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu Phần mềm (SO): Doanh thu +21% YoY và lợi nhuận trước thuế +23% YoY. Biên lợi nhuận trước thuế mảng SO tăng 20 điểm cơ bản YoY lên 17,0% trong 11 tháng năm 2021, mà chúng tôi cho rằng là do đóng góp doanh thu lớn hơn từ các dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số (DX) và thu nhập lãi tăng - phần nào bị ảnh hưởng bởi mở rộng lực lượng lao động.

Số lượng nhân viên của FPT Software đã tăng từ hơn 16.000 người vào thời điểm cuối năm 2020 lên khoảng 21.000 người hiện tại. Tăng trưởng doanh thu mảng DX tăng tốc lên 76% YoY trong 11 tháng 2021 từ 69% YoY trong 10 tháng 2021 nhờ vào việc bàn giao dự án mạnh mẽ hơn.



Trong 11 tháng 2021, mảng DX đóng góp 39% vào doanh thu SO so với 27% trong 11 tháng năm 2020, theo ước tính của VCSC. Trong khi đó, giá trị hợp đồng SO mới tăng 30% YoY trong 11 tháng năm 2021 lên 15 nghìn tỷ đồng, củng cố tốt cho khả năng cho tăng trưởng trong tương lai.

Dịch vụ Viễn thông: Doanh thu +11% YoY và lợi nhuận trước thuế +18% YoY nhờ tăng trưởng thuê bao truyền hình trả tiền và băng thông rộng 2 chữ số cùng với tiết kiệm chi phí. Biên lợi nhuận mảng Viễn thông tăng nhờ FPT trì hoãn đầu tư vào băng thông quốc tế do các hạn chế về di chuyển liên quan đến dịch COVID-19, các kế hoạch tiết kiệm chi phí - bao gồm chi phí tiếp thị thấp hơn - và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 5 lần YoY từ mảng truyền hình trả tiền được hỗ trợ bởi lợi thế kinh tế về quy mô.

Bên cạnh đó, VCSC lưu ý rằng mảng truyền hình trả tiền vẫn ghi nhận lỗ cho đến quý 3/2020. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của mảng Viễn thông chững lại trong tháng 11/2021 so với 10 tháng năm 2021 là 22% YoY, mà ban lãnh đạo cho rằng chủ yếu là để tiếp tục chi tiêu cho nỗ lực phát triển thuê bao và mở rộng dung lượng băng thông.

Theo ban lãnh đạo, doanh thu và lợi nhuận mảng giáo dục là FPT Education tiếp tục tăng với tốc độ cao 2 con số. Tuy nhiên, thông tin chi tiết khác về mảng này không được cung cấp trong bản tin hàng tháng của tháng 11/2021.