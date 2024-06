Giá nhà ở Mỹ cao chưa từng thấy

Giá nhà ở Mỹ trong tháng 5 thiết lập một mức kỷ lục mới, khi nguồn cung nhà ở mức thấp tiếp tục gây ra cuộc chiến giành quyền mua ở nhiều khu vực - Wall Street Journal cho hay.

Tờ báo này dẫn số liệu do Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản toàn quốc Mỹ (NAR) công bố cách đây ít ngày cho thấy giá trung vị (median price) của nhà đã qua sử dụng ở nước này trong tháng 5 là 419.300 USD/căn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi lại vào năm 1999, không bao gồm yếu tố lạm phát.

Giá nhà tăng cao, cộng thêm lãi suất cho vay thế chấp nhà ở mức cao, đã khiến doanh số bán nhà ở Mỹ bị hạn chế trong mùa xuân năm nay - thời điểm vốn sôi động của thị trường bất động sản nước này hàng năm.

Trong tháng 5, doanh số bán cả năm đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ của những căn nhà đã qua sử dụng ở Mỹ giảm 0,7% so với tháng trước, còn 4,11 triệu căn, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp - theo NAR. Nếu so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán nhà đã qua sử dụng - hạng mục chiếm phần lớn thị trường bất động sản ở Mỹ - giảm 2,8% trong tháng 5.

Nhu cầu thấp nhưng giá nhà ở Mỹ vẫn tăng do lãi suất cho vay thế chấp nhà cao khiến người có nhà không muốn bán. Nếu bán căn nhà hiện tại và đi vay thêm tiền để mua căn nhà đắt hơn, họ sẽ phải trả lãi suất cao hơn. Vì lý do này, nguồn cung nhà ở Mỹ hiện nay thấp hơn so với mức bình thường.

Bên cạnh đó, doanh số của những căn nhà giá cao cũng mạnh hơn so với doanh số của nhà căn nhà giá tầm giữa hoặc thấp, dẫn tới giá nhà trung vị được đẩy lên.

“Có thể nói đây là một hiện tượng lạ. Giao dịch mua bán nhà thưa thớt nhưng giá nhà vẫn đạt kỷ lục. Sự đắt đỏ của giá nhà là một thách thức”, nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR nhận xét.

Mua một căn nhà hiện nay là một việc ngoài khả năng đối với nhiều gia đình ở Mỹ. Số tiền phải trả hàng tháng cho khoản vay thế chấp nhà đối với một căn nhà ở mức giá trung vị hiện đã tăng gấp đôi so với mức trước đại dịch - ông Yun cho biết.

Vào tháng 2/2020, thời điểm trước khi Covid-19 trở thành đại dịch, giá trung vị của nhà đã qua sử dụng ở Mỹ là 270.400 USD/căn.

Cuối tháng 2/2022, thời điểm trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chiến dịch tăng lãi suất, lãi suất cho vay thế chấp nhà bình quân ở Mỹ là 3,89% - theo dữ liệu của công ty tài chính cho vay thế chấp nhà liên bang Freddie Mac. Tuần vừa rồi, lãi suất bình quân của khoản vay thế chấp nhà kỳ hạn 30 năm với lãi suất cố định ở Mỹ là 6,87%.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà hạn hẹp, cộng thêm việc có những người mua không mấy nhạy cảm với lãi suất cho vay thế chấp nhà, nên mức độ cạnh tranh để mua được nhà vẫn cao. Khoảng 28% số nhà đã qua sử dụng được bán ở Mỹ trong tháng 5 được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi bán căn hộ một phòng ngủ ở Silver Spring, Maryland gần đây, vợ chồng Virginia Pilgrim-Hovey cố gắng mua một căn nhà khác ở Philadelphia. Tuy nhiên, những căn nhà trong tầm tiền của họ đều cần phải nâng cấp. Bởi vậy, cặp đôi quyết định tiếp tục thuê nhà và tiết kiệm tiền thêm 1 năm nữa.

Do biến động lãi suất cho vay thế chấp nhà, “nếu mua nhà trong thời gian đại dịch, tôi có thể đã vay được khoản vay lớn hơn từ 100.000-200.000 USD”, Pilgrim-Hovey cho biết.

Tốc độ tăng giá nhà ở Mỹ có thể giảm trong những tháng tới nếu nhiều khách mua tìm năng từ bỏ cuộc tìm kiếm nhà. Trong một cuộc khảo sát của công ty tài chính cho vay thế chấp nhà liên bang Fannie Mae hồi tháng 5, chỉ 14% người tiêu dùng nói rằng giờ là lúc hợp lý để mua nhà, bằng mức thấp kỷ lục kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi lại vào giữa năm 2010.

“Mức 7% của lãi suất cho vay thế chấp nhà có vẻ là một ngưỡng tâm lý. Nếu lãi suất giảm dưới 7%, giao dịch mua bán nhà sẽ tăng lên. Nếu lãi suất tăng trở lại mức 7%, thị trường sẽ lại kém sôi động”, nhà kinh tế trưởng Doug Duncan của Fannie Mae nhận định.