15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Canada và Nhật Bản tăng hạng mạnh, trong khi Trung Quốc giảm từ vị trí thứ 2 năm 2016 xuống thứ 4 năm 2026 - phản ánh sự dịch chuyển trong niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Trong khi đó, các nền kinh tế vùng Vịnh như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang nổi lên như những trung tâm thu hút đầu tư lớn.

Dựa trên dữ liệu từ Chỉ số Niềm tin Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2026 (FDI Confidence Index 2026) của công ty tư vấn quản trị toàn cầu Kearney, đồ họa thông tin dưới đây so sánh 15 điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2016 và 2026.

Bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng từ khảo sát với 507 lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp toàn cầu về những thị trường mà họ dự kiến rót vốn trong 3 năm tới.

Trong 10 năm qua, bảng xếp hạng ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu. Trung Quốc giảm từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4, trong khi Canada vươn lên thứ 2 và Nhật Bản tăng lên thứ 3. Diễn biến này cho thấy dòng vốn quốc tế ngày càng ưu tiên những thị trường có môi trường chính trị ổn định, hạ tầng công nghệ phát triển và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược.

Saudi Arabia là một điểm trường hợp đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay, khi lần đầu lọt vào nhóm 10 điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới. Điều này cho thấy các nền kinh tế vùng Vịnh đang nổi lên rõ hơn trên bản đồ đầu tư toàn cầu, nhờ tận dụng nguồn lực từ các quỹ đầu tư quốc gia và đẩy mạnh chi tiêu hạ tầng để xây dựng vị thế trong các lĩnh vực công nghệ và logistics. Saudi Arabia là trường hợp tăng hạng nhanh nhất khi lọt vào nhóm 25 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới vào năm 2023, trước khi vươn lên vị trí thứ 10 vào năm 2026.

Tương tự Saudi Arabia, UAE cũng đang thu hút đầu tư lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế khu vực. Do đó, triển vọng dòng vốn đầu tư vào các nền kinh tế vùng Vịnh trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào quy mô và thời gian kéo dài của chiến sự.

Trong khi đó, Canada hiện là điểm đến hấp dẫn thứ hai thế giới đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Sức hút của nước này đến từ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, môi trường chính trị ổn định và mức đầu tư gia tăng vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong 6 tháng đầu năm 2025, Canada ghi nhận kỷ lục 297 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được công bố.

Ngược lại, căng thẳng địa chính trị đã làm giảm sức hấp dẫn của Trung Quốc trong mắt một bộ phận nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, trong bối cảnh trật tự thương mại toàn cầu đang thay đổi, một số nền kinh tế như Canada và Kenya vẫn tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với Trung Quốc thông qua các thỏa thuận thương mại mới.

Các nền kinh tế tăng hạng trong bảng xếp hạng có nhiều điểm chung như môi trường chính trị ổn định, chiến lược đầu tư công nghiệp dài hạn, chi tiêu mạnh cho hạ tầng AI cùng khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên trọng yếu và mạng lưới thương mại toàn cầu.

Từ Canada, Nhật Bản đến Saudi Arabia và UAE, sức hút của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong thập kỷ tới có thể không chỉ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng. Yếu tố quan trọng hơn sẽ là khả năng mỗi nền kinh tế tạo ra sự ổn định, xây dựng hạ tầng đủ mạnh và duy trì lợi thế chiến lược dài hạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.