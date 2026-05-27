10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, Mỹ gấp hơn 5 lần Trung Quốc

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, dựa trên tính toán của hãng tin Bloomberg về tổng vốn hóa của các công ty nội địa đang niêm yết trên những sàn chứng khoán lớn tại từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Trong thập kỷ qua, vị thế vượt trội của thị trường cổ phiếu Mỹ ngày càng rõ nét, khi các tập đoàn công nghệ nước này thu hút tỷ trọng ngày càng lớn trong dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Trên thị trường Mỹ, Apple, Microsoft, hãng chế tạo chip Nvidia, Amazon và Alphabet hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất. Cổ phiếu của các tập đoàn này chủ yếu giao dịch trên 2 sàn chứng khoán lớn đặt tại New York là Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq.

Sau Mỹ, Trung Quốc là thị trường cổ phiếu lớn thứ hai thế giới, với tổng vốn hóa 14,84 nghìn tỷ USD. Quy mô này chủ yếu đến từ các sàn chứng khoán lớn tại Thượng Hải và Thâm Quyến.

Xếp thứ 3 là Nhật Bản, với 8,19 nghìn tỷ USD. Những doanh nghiệp niêm yết lớn của nước này gồm hãng xe Toyota, tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn đầu tư SoftBank - đều nằm trong chỉ số Nikkei 225 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

Hồng Kông đứng tiếp theo, với tổng vốn hóa 7,41 nghìn tỷ USD. Đây từ lâu là trung tâm tài chính quan trọng của Đông Á, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ kết nối nhà đầu tư quốc tế với các doanh nghiệp Trung Quốc Đại lục.

Ấn Độ xếp thứ 5, với 4,97 nghìn tỷ USD, trong đó phần lớn giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE), đều đặt tại Mumbai.

Canada cũng nằm trong nhóm đầu với tổng vốn hóa 4,49 nghìn tỷ USD, chủ yếu tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX) - sàn chứng khoán lớn thứ 3 tại Bắc Mỹ.

Tính chung, 10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới chiếm phần lớn giá trị vốn hóa toàn cầu, cho thấy dòng vốn của nhà đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào một số ít quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những năm gần đây, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực liên quan cũng làm thay đổi thứ hạng thị trường cổ phiếu toàn cầu. Các nền kinh tế gắn chặt với ngành bán dẫn, đặc biệt là Đài Loan với 4,48 nghìn tỷ USD và Hàn Quốc với 4,04 nghìn tỷ USD, đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ nhà đầu tư quốc tế.

Các doanh nghiệp đầu ngành như nhà sản xuất chip TSMC và tập đoàn công nghệ Samsung giúp Đài Loan và Hàn Quốc hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu đầu tư vào con chip và hạ tầng AI. Nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng AI, Đài Loan và Hàn Quốc ngày càng hút vốn mạnh, qua đó giúp vốn hóa thị trường tăng nhanh hơn so với các thị trường ít gắn với lĩnh vực này. Đây là một trong những lý do 2 thị trường này đã vượt qua một số trung tâm tài chính lâu đời như Anh trong bảng xếp hạng.