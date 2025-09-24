Đồ thị thông tin dưới đây gồm 15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới năm 2024, dựa trên dữ liệu từ báo cáo Chỉ số AI năm 2025.

Theo đó, Mỹ tiếp tục là quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới với 109,08 tỷ USD năm 2024, nhiều gấp gần 12 lần so với quốc gia thứ hai trong danh sách là Trung Quốc (9,29 tỷ USD) và gấp 24 lần so với Anh (4,52 tỷ USD).