Đức Anh
24/09/2025, 19:01
Đồ thị thông tin dưới đây gồm 15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới năm 2024, dựa trên dữ liệu từ báo cáo Chỉ số AI năm 2025.
Theo đó, Mỹ tiếp tục là quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới với 109,08 tỷ USD năm 2024, nhiều gấp gần 12 lần so với quốc gia thứ hai trong danh sách là Trung Quốc (9,29 tỷ USD) và gấp 24 lần so với Anh (4,52 tỷ USD).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: