Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

Giá tiền ảo bitcoin liên tiếp lập những kỷ lục mới và giá cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền ảo cũng tăng giá mạnh. Trong cơn sốt tiền ảo của năm nay, các chủ trương và chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump có một vai trò quan trọng, theo hãng tin CNN.

Từng là một loại tài sản mới vấp phải nhiều tranh cãi và hoài nghi, tiền ảo đang được giới đầu tư ở Mỹ chấp nhận nhiều hơn, điều này chủ yếu nhờ sự hậu thuẫn của Nhà Trắng thông qua những thay đổi lớn về pháp lý đối với lĩnh vực tiền ảo. Chẳng hạn, Tổng thống Donald Trump gần đây đã ký một sắc lệnh điều hành nhằm cho phép các tài sản kỹ thuật số như tiền ảo được đưa vào các tài khoản hưu trí 401(k). Động thái này góp phần đưa bitcoin, đồng tiền ảo lớn nhất, đạt mức giá kỷ lục 124.000 USD vào tuần trước.

TIỀN ẢO ĐƯỢC CHẤP NHẬN NHIỀU HƠN

Tất cả những tài sản có liên quan tới bitcoin cũng thi nhau tăng giá trong năm nay. Như cổ phiếu của Robinhoood, một nền tảng giao dịch tài sản trong đó có tiền ảo, đã tăng giá 200% từ đầu năm. Cổ phiếu sàn tiền ảo Coinbase tăng 28%.

Cổ phiếu Strategy, một công ty công nghệ có mua bitcoin, tăng 26% từ đầu năm. Cổ phiếu công ty “đào” bitcoin BitMine Immersion Technologies tăng 625% trong cùng khoảng thời gian. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 - thước đo tham chiếu của thị trường chứng khoán Mỹ - mới tăng 10% và chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq mới tăng 13%.

Cổ phiếu Circle, một nhà phát hành tiền số stablecoin, đã tăng 80%, kể từ khi được niêm yết trên sàn NYSE vào hôm 5/6.

Một số công ty lớn dường như cũng đã có cách tiếp cận cởi mở hơn với tiền ảo. Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tham gia vào một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD với công ty đào bitcoin có tên TeraWulf, và động thái này đã tiếp thêm sự hưng phấn cho thị trường.

“Việc các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận tiền ảo nhiều hơn và các thỏa thuận hạ tầng chiến lược cho tiền ảo được ký kết đã đưa thị trường tiền ảo tăng trưởng vượt dự báo. Chúng tôi cho rằng đây mới là giai đoạn đầu của một chu kỳ rộng hơn”, ông Brian Dobson, trưởng bộ phận nghiên cứ chứng khoán công nghệ mới của công ty môi giới chứng khoán Clear Street, nhận xét với CNN.

Trong khi đó, vẫn có nhiều chuyên gia và nhà đầu tư giữ quan điểm hoài nghi về tiền ảo, cảnh báo rằng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết ở loại tài sản này có thể đặt ra rủi ro lớn đối với người tiêu dùng.

Chiến lược gia trưởng Steve Sosnick của nền tảng giao dịch Interactive Brokers nói cơn sốt tiền ảo hiện nay có những dấu hiệu của một đợt tăng giá mang tính đầu cơ kinh điển, được hậu thuẫn bởi tâm lý lạc quan quá mức về các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền ảo. “Chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ thân thiện với tiền ảo. Thị trường thì vốn dĩ đã rất sẵn sàng theo đuổi sự đầu cơ dưới bất kỳ dạng nào”, ông Steve Sosnick cho biết.

Các nhà đầu tư cá nhân vẫn đang giữ vai trò là lực lượng mua chính trên thị trường tiền ảo. Theo khảo sát của ngân hàng Bank of America tháng 8/2025, có 9% số nhà quản lý quỹ trên toàn cầu được khảo sát cho biết có nắm giữ tiền ảo.

Công ty quản lý quỹ đầu tư BlackRock cũng “tiếp sức” cho cơn sốt tiền ảo khi mở một quỹ ETF bitcoin vào tháng 1/2024 sau khi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) “bật đèn xanh” cho quỹ ETF bitcoin. Quỹ ETF bitcoin của BlackRock đã tăng 137% kể từ khi ra mắt và đang giữ vai trò là công cụ chính cho các nhà đầu tư muốn đặt cược vào bitcoin mà không phải trực tiếp mua và nắm giữ tiền ảo này.

VẪN CÒN NHIỀU RỦI RO

Một thắng lợi khác của lĩnh vực tiền ảo đã đến vào ngày 18/7, khi ông Trump ký ban hành Đạo luật GENIUS đặt ra các quy định cho stablecoin. Stablecoin là một loại tiền điện tử được neo vào một tài sản khác, như đồng USD, để giữ giá trị ổn định qua đó mang lại tiềm năng sử dụng trong thanh toán kỹ thuật số.

CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase, tháng 7/2025, cho biết ngân hàng lớn nhất Mỹ này sẽ tham gia vào lĩnh vực stablecoin để “hiểu và thông thạo về vấn đề này”. “Cách để hiểu được là tham gia. Chúng tôi sẽ tham gia và học hỏi rất nhiều”, ông nói. Ngày 30/7/2025, JPMorgan Chase cũng thông báo hợp tác với Coinbase “để việc mua tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”. Theo đó, bắt đầu từ mùa thu năm nay, khách hàng của JPMorgan Chase sẽ có thể dùng thẻ tín dụng do ngân hàng này phát hành để mua tiền ảo trên tài khoản Coinbase của họ.

Với những rủi ro còn đó trong lĩnh vực tiền ảo và tất cả những thay đổi trong lĩnh vực này trong năm nay, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu của công ty Fidelity Digital Assets, ông Chris Kuiper, cho rằng điều quan trọng đối với nhà đầu tư là “học hỏi nhiều nhất có thể” về những công nghệ mới và tài sản mới như bitcoin để “hiểu rõ về các cơ hội và rủi ro đi kèm”.

Bản thân gia đình ông Trump cũng rất tích cực trong lĩnh vực tiền ảo. World Liberty Financial, một công ty có liên hệ với gia đình Trump đã phát hành một đồng stablecoin. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessnet cho biết Chính phủ Mỹ sẽ “thực thi lời hứa của Tổng thống đưa nước Mỹ trở thành siêu cường bitcoin toàn cầu”.

Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng Đạo luật GENIUS còn thiếu nội dung bảo vệ người tiêu dùng.

“Đạo luật GENIUS không mang tới thêm các quy định cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư hay sự ổn định của thị trường tài chính ngoài các quy định đã có. Tôi không cho rằng đạo luật này nên được xem là một sự điều tiết stablecoin, mà chỉ phản ánh việc Chính phủ chấp nhận stablecoin và đưa rủi ro tiền ảo vào hệ thống tài chính truyền thống”, Giám đốc chính sách Amanda Fischer của tổ chức phi lợi nhuận Better Markets nhận xét.