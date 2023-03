2 tháng đầu năm, MWG đã thu hồi 100% vốn và lãi với trái phiếu đầu tư đến hạn

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, MWG ghi nhận doanh thu đạt 19.010 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái (25.383 tỷ đồng) - trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lớn nhất với 51%, tiếp đến là Thế giới Di động (TGDĐ) và Topzone với 25,5% và chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) chiếm 21,7% tổng doanh thu.





MWG cho biết, tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của 2 chuỗi TGDĐ/ĐMX đã giảm 32% từ nền cơ sở rất cao cùng kỳ năm ngoái (giai đoạn nhu cầu dồn nén đối với sản phẩm công nghệ, điện máy sau Covid).

Sức mua đối với các sản phẩm ICT và điện máy đều giảm mạnh so với cùng kỳ và diễn ra ở hầu hết các nhãn hàng. Trong đó, các sản phẩm sụt giảm nhiều nhất là máy tính bảng, máy tính xách tay và Tivi. Đây là các mảng có tỷ trọng cao trong doanh số kinh doanh online dẫn đến doanh thu online của MWG sụt giảm 42% so với cùng kỳ.

Với chuỗi BHX, luỹ kế doanh thu 2 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu online tăng 26% so với cùng kỳ và chiếm 3,6% tổng doanh thu của chuỗi. Doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 30% so với mùa Tết năm ngoái. Do BHX không hoạt động đủ 30 ngày/tháng trong 2 tháng đầu năm, doanh thu trung bình quy đổi trên cơ sở chuẩn hóa đạt hơn 1,3 tỷ đồng/cửa hàng.

Tính đến cuối tháng 2, MWG có 1.189 cửa hàng TGDĐ và 100 Topzone; 2.287 cửa hàng ĐMX trong đó có 1.035 cửa hàng ĐMX Supermini (ĐMS); 1729 cửa hàng BHX; 504 Nhà thuốc An Khang và 64 cửa hàng AVAKids.

Theo MWG, công ty đang kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho từ quý 4 năm trước để giảm chi phí tài chính và rủi ro giảm giá hàng hóa và đến cuối tháng 2/2023, tồn kho đã giảm hơn 30% so với cuối năm 2022.

Ngoài ra, MWG còn cho biết công ty đã hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi đối với trái phiếu đầu tư khi đến hạn.



Đáng chú ý, MWG cho biết hiện tại công ty không phát hành trái phiếu và cũng không còn bất kỳ khoản đầu tư vào trái phiếu nào.

Được biết, MWG đã công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 135 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+2% YoY), lần lượt tương ứng 96% và 85% dự báo cả năm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và kế hoạch này dựa trên giả định của ban lãnh đạo rằng sức mua sẽ bắt đầu phục hồi vào quý 3/2023. Trước năm 2022, MWG đã vượt kế hoạch về lợi nhuận trong 5 năm liên tiếp.

Theo kế hoạch, ban lãnh đạo dự kiến tăng SSSG cho TGDĐ và ĐMX trong khi biên lợi nhuận gộp của TGDĐ và ĐMX sẽ thấp hơn so với giai đoạn 2021-2022. Ngoài ra, ban lãnh đạo kỳ vọng BHX sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 2 chữ số vào năm 2023 và lợi nhuận cấp công ty tiến gần đến điểm hòa vốn vào cuối năm 2023. Kế hoạch tương ứng biên lợi nhuận ròng của MWG dự kiến đạt 3,1% vào năm 2023 (đi ngang YoY).

Đặc biệt, công ty sẽ không phát hành ESOP dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 do LNST năm 2022 tăng trưởng dưới 10% YoY; Công ty không có kế hoạch về cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu cho năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo dự kiến mua lại cổ phiếu để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành với điều kiện dòng tiền cho phép và giá cổ phiếu hấp dẫn. Nếu không, ban lãnh đạo sẽ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ. Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với MWG với giá mục tiêu là 80.300 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 27/3, giá cổ phiếu MWG đạt 38.100 đồng/cổ phiếu và giảm 23,51% trong 1 tháng qua.