Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán 5,3 triệu cổ phiếu MWG

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của MWG.

Theo đó, ngày 3/2 vừa qua, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất bán ra tổng cộng 5,3 triệu cổ phiếu MWG và có 7/9 quỹ thành viên như VEIL, Hanoi Investment Holdings, Amersham Industries, CTBC Vietnam, Norges Bank,… đều tham gia vào bán cổ phiếu MWG - trong đó, Hanoi Investment Holdings bán nhiều nhất là 1,7 triệu cổ phiếu.



Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ ngoại tại MWG giảm từ 136.475.033 cổ phiếu, chiếm 9,33% xuống còn 8,96% tương đương hơn 131 triệu cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2, giá cổ phiếu này đạt 47.800 đồng/cp và ước tính tại mức thị giá này, số tiền nhóm Dragon Capital có thể thu về hơn 253 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4/2022, MWG ghi nhận doanh thu đạt 30.878 tỷ đồng, giảm mạnh so với hoqn 133 tỷ hồi cùng kỳ năm ngoài. Nhờ giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 7.930 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của MWG đạt 619 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ (1.563 tỷ đồng).



MWG cho biết lợi nhuận giảm là do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tác động tiêu cực lên sản xuất, việc làm, thu nhập và tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam, đặc biệt là trong quý 4/2022. Điều này dẫn đến sức mua yếu đối với các sản phẩm điện thoại, điện máy trong mùa cao điểm trước Tết cũng như xu hướng tiêu dùng tiết kiệm ngay cả đối với thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận trong quý này cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi so sánh với nền cơ sở rất cao trong quý 4/2021 khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh do bị dồn nén sau dịch Covid.

Mặt khác, lãi suất tăng dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh trong quý 4 và cả năm 2022. Ngoài ra, năm 2022 cũng đánh dấu sự quyết liệt của công ty trong việc tái cấu trúc, cắt bỏ nhũng phần không hiệu quả ở các công ty con để tập trung phát triển lành mạnh trong tương lai.

Lũy kế cả năm 2022, MWG ghi nhận doanh thu đạt 134.722 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2021 và thực hiện được 95% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 4.100 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2021 và chỉ thực hiện được gần 65% kế hoạch năm.