Lợi nhuận doanh nghiệp giảm, nhóm quỹ Dragon Capital bán 6,65 triệu cổ phiếu MWG

Quỹ Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, Quỹ Dragon Capital thông báo đã bán ra tổng cộng 6,65 triệu cổ phiếu MWG vào ngày 26/12/2022 - Trong đó, Amersham Industries Limited bán 3 triệu cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 1,5 cổ phiếu, KB Vietnam Forcus Balanced Fund bán 0,15 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán ra 1 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital hạ tỷ lệ sở hữu tại MWG từ ơn 148 triệu cổ phiếu, chiếm 10,1%, xuống còn gần 141,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,6% và tạm tính theo giá kết phiên ngày 26/12 là 42.600 đồng/cp, thì nhóm Dragon Capital đã thu về hơn 283 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Mới đây, MWG đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2022 với doanh thu mảng điện thoại di động và điện máy thấp hơn dự kiến và đà tăng trưởng doanh thu/cửa hàng hàng tháng của BHX giảm tốc.

Cụ thể, doanh thu MWG tháng 11 đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 13% so cùng kỳ và lãi sau thuế giảm 67% về mức 159 tỷ đồng. Luỹ kế 11 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 123.683 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ và lãi sau thuế đạt gần 4.000 tỷ đồng, giảm 9%.

Năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 140.000 tỷ đồng và 6.350 tỷ đồng. Như vậy, MWG đã thực hiện 88% chỉ tiêu doanh thu và 63% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Thế giới Di Động và Điện Máy Xanh đã có diễn biến hoạt động tích cực ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội vào quý 4/2021. MWG đã thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá chủ động để duy trì doanh số bán hàng và kích cầu trong bối cảnh sức chi tiêu của người tiêu dùng yếu.

Về BHX (chuỗi cửa hàng bách hóa): Doanh thu của BHX đạt 24,6 nghìn tỷ đồng (-7% YoY) trong 11 tháng 2022 và 2,3 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) trong tháng 11/2022. Theo ước tính của VCSC, doanh thu trung bình/cửa hàng hàng tháng của BHX là 1,33 tỷ đồng vào tháng 11/2022, cho thấy đà tăng trưởng giảm tốc. Điều này một phần là do doanh thu từ các cửa hàng BHX xung quanh các khu công nghiệp giảm 5%-10% do thời gian làm việc giảm và cắt giảm nhân viên tại các doanh nghiệp xuất khẩu thời gian.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo dự kiến doanh thu/cửa hàng hàng tháng sẽ đạt mức cao khoảng 1,4 tỷ đồng-1,5 tỷ đồng vào tháng 12/2022, được hỗ trợ bởi Tết Nguyên đán sắp tới và các chiến dịch khuyến mại đặc biệt của MWG và các nhà cung cấp.

Về chuỗi An Khang đã đóng cửa 20 cửa hàng trong tháng 11/2022, hiện đang vận hành 509 cửa hàng vào cuối 11 tháng năm 2022 so với mục tiêu ban đầu của ban lãnh đạo là 800 vào cuối năm 2022.

VCSC cũng cho biết, khả năng sinh lời vẫn trong xu hướng giảm khi MWG ghi nhận biên lợi nhuận ròng 3,2% trong 11 tháng 2022 so với 4,0% trong 11 tháng 2021. Biên lợi nhuận ròng trong tháng 11/2022 giảm đáng kể xuống 1,6% từ 3,3% trong tháng 10/2022, một phần là do chi phí tài chính tăng 50% trong tháng 11/2022 so với mức trung bình trong 9 tháng 2022, theo ban lãnh đạo. Theo MWG, 75% tổng số trái phiếu đầu tư đã được thanh toán và phần còn lại sẽ đáo hạn hoàn toàn trước Tết Nguyên đán (cuối tháng 1/2023).

Bên cạnh đó, MWG đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu thuần và LNST năm 2023 cũng như tăng trưởng 2 chữ số so với kết quả kinh doanh trung bình giai đoạn 2020-2022. MWG sẽ ưu tiên tăng trưởng doanh số bán hàng tại cửa hàng hiện hữu (SSSG) và quản lý chi phí hoạt động trong tất cả các chuỗi để cải thiện lợi nhuận ròng thay vì mở rộng biên lợi nhuận gộp, khi ban lãnh đạo kỳ vọng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ thắt chặt hơn và chi phí hoạt động cao sẽ kéo dài đến cuối nửa đầu năm 2023.

VCSC cho rằng, BHX là một ngoại lệ khi chuỗi này vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện biên lợi nhuận gộp bằng cách giảm tỷ lệ thất thoát. Ngoài ra, MWG sẽ tập trung tối đa hóa dòng tiền để giảm chi phí tài chính thông qua việc chủ động cải thiện công tác quản lý hàng tồn kho.



Cuối cùng, ban lãnh đạo dự kiến mở thêm cửa hàng mới theo hướng chọn lọc hơn cho tất cả các chuỗi, đồng thời tiếp tục đầu vào An Khang và AVA Kids và kế hoạch kinh doanh cụ thể hơn sẽ được trình bày đề xuất cho cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Trên cơ sở đó, VCSC đã có khuyến nghị "mua" đối với MWG với giá mục tiêu là 82.000 đồng/cổ phiếu.