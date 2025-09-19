VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
20 công ty lớn sụt vốn hóa mạnh nhất 5 năm qua

Đức Anh

19/09/2025, 20:27

Fortune Global 500 là bảng xếp hạng 500 tập đoàn hàng đầu thế giới được công bố thường niên bởi tạp chí Fortune, dựa trên tiêu chí tổng doanh thu của các công ty.

Đồ họa thông tin dưới dây chỉ gồm các công ty niêm yết đại chúng; không gồm doanh nghiệp nhà nước, công ty chưa niêm yết và các thực thể bị dừng giao dịch cổ phiếu hoặc có giá trị vốn hóa không đáng tin cậy. Trong gần 5 năm qua, các công ty trong danh sách này ghi nhận mức giảm vốn hóa dao động từ 25-95%.

VnEconomy

Trong đó, những công ty giảm mạnh nhất tập trung ở nhóm doanh nghiệp bất động sản và internet của Trung Quốc như Country Garden Holdings, China Vanke; công ty bán lẻ và viễn thông Mỹ như Charter Communications, Walgreens Boots Alliance và một số doanh nghiệp đa ngành khác tại châu Âu.

Hai tập đoàn bất động sản khổng lồ của Trung Quốc là Country Garden và China Vanke dẫn đầu danh sách khi vốn hóa lần lượt giảm 95,51% và 79,45%. Các công ty công nghệ và viễn thông gồm Alibaba, JD.com, Meituan, Intel và Vodafone cũng ghi nhận mức vốn hóa giảm sâu do pháp lý bị siết chặt, cạnh tranh gay gắt và chu kỳ nhu cầu của người tiêu dùng.

công ty lớn sụt vốn hóa mạnh nhất Fortune Global 500 vốn hóa
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

