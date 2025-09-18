Danh sách gồm những công ty lâu đời như ngân hàng Bank of America, được thành lập năm 1784 và cả những công ty trẻ hơn như Nvidia, ra đời năm 1993.

Các doanh nghiệp lâu đời khác như JPMorgan Chase (thành lập năm 1799) và Procter & Gamble (1837) tiếp tục nằm trong nhóm vốn hóa lớn nhất thế giới trong nhiều năm.

Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu về vốn hóa không còn tập trung ở những công ty có tuổi đời vài thế kỷ nữa. Vị trí cao nhất thuộc về những công ty công nghệ trẻ hơn như Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon và Meta.

Trong top 10, có 7 công ty công nghệ ra đời sau năm 1975. Tốc độ tăng vốn hóa của các công ty này cũng ấn tượng khi một số doanh nghiệp như Tesla và Meta đạt mốc vốn hóa nghìn tỷ USD trong vòng chưa đầy hai thập kỷ.