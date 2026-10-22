20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo hai cách tính GDP, Mỹ và Trung Quốc thay nhau dẫn đầu

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2026 nếu tính theo GDP danh nghĩa. Tuy nhiên, khi tính theo sức mua tương đương, Trung Quốc dẫn đầu, còn Ấn Độ, Indonesia và Nga đều có thứ hạng cao hơn đáng kể…

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa được tính theo giá hiện hành và quy đổi theo tỷ giá thị trường khi so sánh giữa các nền kinh tế. Trong khi đó, GDP theo sức mua tương đương (PPP) điều chỉnh chênh lệch mặt bằng giá, phản ánh lượng hàng hóa và dịch vụ mà đồng tiền có thể mua được tại mỗi nền kinh tế.

Do đó, thứ hạng có thể khác biệt đáng kể giữa hai cách tính, đặc biệt với các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Dựa trên dự báo năm 2026 trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của IMF, đồ họa thông tin dưới đây so sánh 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo hai thước đo này.

THỨ HẠNG THAY ĐỔI KHI TÍNH THEO SỨC MUA TƯƠNG ĐƯƠNG

Theo báo cáo, Mỹ tiếp tục dẫn đầu nếu tính theo GDP danh nghĩa, với quy mô kinh tế năm 2026 được dự báo đạt 32,6 nghìn tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 21,5 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.

Tuy nhiên, vị trí của hai nền kinh tế đảo ngược khi tính theo PPP. Theo thước đo này, GDP Trung Quốc đạt 44,6 nghìn tỷ USD, lớn hơn Mỹ khoảng 37%. Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ theo cách tính này vào năm 2014.

Trong số các nền kinh tế xuất hiện ở cả hai bảng xếp hạng, Indonesia có mức thay đổi thứ hạng lớn nhất. Nước này đứng thứ 17 theo GDP danh nghĩa nhưng lên thứ 7 theo PPP, cao hơn nhiều nền kinh tế phát triển như Canada, Pháp và Anh.

Ấn Độ cũng từ vị trí thứ 6 lên thứ 3, vượt Đức, Nhật Bản và Anh. GDP theo PPP của nước này đạt 19,2 nghìn tỷ USD, gần gấp 3 lần mức 6,6 nghìn tỷ USD của Đức, dù Đức xếp trên Ấn Độ theo GDP danh nghĩa.

Trong khi đó, Nga từ vị trí thứ 8 lên thứ 4, với GDP theo PPP đạt 7,5 nghìn tỷ USD, cao hơn cả Nhật Bản và Đức.

DÂN SỐ LỚN VÀ GIÁ CẢ THẤP GIÚP ẤN ĐỘ, INDONESIA CÓ THỨ HẠNG CAO HƠN

Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ có nhu cầu khổng lồ về lương thực, nhà ở, giao thông và các dịch vụ hàng ngày. Dù chi tiêu bình quân đầu người còn khiêm tốn, quy mô dân số vẫn tạo ra tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được tiêu dùng khổng lồ.

Mặt bằng giá trong nước cũng góp phần lý giải thứ hạng của Ấn Độ. Nhiều dịch vụ thiết yếu tại đây rẻ hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển, nên cùng một khoản tiền có thể mua được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn. Do đó, khi điều chỉnh theo sức mua, quy mô hoạt động kinh tế trong nước được phản ánh đầy đủ hơn.

Kể từ năm 2000, nền kinh tế Ấn Độ cũng tăng trưởng mạnh. Đến năm 2025, GDP thực tế, tức GDP đã loại trừ yếu tố lạm phát, cao gần gấp 4 lần so với năm 2000, cùng với những cải thiện về cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản. Nhu cầu tại nông thôn tăng mạnh hơn và lạm phát hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ chi tiêu hộ gia đình.

Indonesia cũng có lợi thế về dân số. Là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, nước này sở hữu thị trường nội địa lớn bên cạnh các ngành xuất khẩu. Năm 2025, tiêu dùng hộ gia đình đóng góp khoảng 54% GDP và tăng khoảng 5%, cho thấy vai trò chủ chốt của chi tiêu người dân trong nền kinh tế.

Nhu cầu đi lại và du lịch gia tăng thúc đẩy chi tiêu cho giao thông, ăn uống và lưu trú. Trong đó, chi tiêu tại nhà hàng và khách sạn tăng nhanh hơn mức tăng chung của tiêu dùng hộ gia đình Indonesia.

Bên cạnh tiêu dùng, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu các mặt hàng như dầu cọ, kim loại cơ bản cũng đóng góp vào tăng trưởng của Indonesia trong năm 2025. Thị trường tiêu dùng rộng lớn cùng nền tảng công nghiệp giúp nước này đạt quy mô kinh tế đáng kể.

Tương tự Ấn Độ, mặt bằng giá trong nước thấp hơn cũng giúp Indonesia có thứ hạng cao hơn nhiều khi GDP được tính theo sức mua tương đương.