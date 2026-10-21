Những nền kinh tế được dự báo tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2026, Việt Nam cũng có mặt

Bất chấp sự bất định và gián đoạn do căng thẳng địa chính trị và các cú sốc năng lượng liên tiếp, nền kinh tế toàn cầu vẫn cho thấy sức chống chịu trong năm 2026.
Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của IMF, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 18 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực được dự báo cao nhất năm nay. Danh sách chỉ xét các nền kinh tế được lựa chọn, không bao quát toàn thế giới.
Trong báo cáo, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2026, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các chính sách hỗ trợ tài khóa mạnh mẽ là hai động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giúp bù đắp một phần tác động từ chi phí năng lượng tăng cao.
Tuy nhiên, đằng sau sức chống chịu chung đó, đà tăng trưởng giữa các nền kinh tế ngày càng phân hóa.
Guyana đứng đầu bảng xếp hạng với mức tăng trưởng GDP thực dự báo đạt 22,3%. Động lực chính đến từ sự mở rộng nhanh chóng của ngành dầu mỏ, cùng hoạt động sôi động trong các lĩnh vực ngoài dầu mỏ.
Đài Loan xếp thứ hai với mức tăng trưởng dự báo 10,7%, cao nhất trong số các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương góp mặt trong bảng xếp hạng. Nền kinh tế này hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI và nhu cầu lớn đối với các sản phẩm công nghệ.
Hai trường hợp trên cho thấy sản xuất hàng hóa cơ bản và đầu tư vào công nghệ đang góp phần định hình nhóm nền kinh tế dẫn đầu thế giới về tăng trưởng.
Châu Phi cũng có nhiều đại diện trong danh sách, gồm Nam Sudan, Ethiopia, Rwanda và Benin. Trong đó, Nam Sudan và Ethiopia được dự báo tăng trưởng lần lượt 10,5% và 9,2%, thuộc nhóm cao nhất châu lục.
Tại Trung Á, nhiều nền kinh tế cũng được dự báo tăng trưởng mạnh, gồm Kyrgyzstan với 9%, Uzbekistan với 7,8% và Tajikistan với 7,3%.
Trong khi đó, Gruzia được dự báo tăng trưởng 7,2%, nhờ sự hỗ trợ từ cầu nội địa, đầu tư, dịch vụ và xuất khẩu.
Với mức tăng trưởng dự báo 7%, Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn góp mặt trong bảng xếp hạng. Cầu nội địa vững chắc, đầu tư công và xuất khẩu dịch vụ vẫn là những trụ cột hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của nước này.
Đối với Việt Nam, IMF dự báo GDP tăng trưởng 8,4% trong năm 2026, nhờ sức chống chịu của ngành sản xuất, cầu nội địa mạnh và xuất khẩu gia tăng. Mức tăng trưởng này cao hơn dự báo dành cho Ấn Độ và gấp hơn hai lần tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
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