2022 - SAVISTA Holdings tạo dấu ấn ở nhiều dự án mới

Trong quá trình phát triển dự án bất động sản, đặc biệt là đối với các tòa nhà mới đi vào hoạt động, chất lượng quản lý vận hành là bài toán quan trọng đối với các chủ đầu tư, để làm sao dự án thu hút dân cư và gia tăng giá trị theo thời gian. Đó là lý do vì sao chủ đầu tư rất cân nhắc khi “chọn mặt gửi vàng” đơn vị cung cấp các giải pháp quản lý vận hành.

Sở hữu thế mạnh kinh nghiệm, nguồn lực mạnh mẽ về công nghệ, nhân lực… đồng thời nắm bắt nhu cầu của đại bộ phận cư dân mong muốn được sinh sống trong các khu căn hộ văn minh, an toàn, hiện đại với không gian sống thoáng đãng, tiện ích và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, SAVISTA Holdings đã trở thành đơn vị uy tín và tiên phong trong công cuộc kiến tạo một không gian sống trọn vẹn cho cư dân, khách hàng của các chủ đầu tư.

SAVISTA PROPERTY MANAGEMENT TIẾP NHẬN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH NHIỀU KHU CĂN HỘ MỚI

Với sự linh hoạt và quản lý vận hành chuyên nghiệp, duy trì hoạt động ổn định, an toàn trong cho nhiều toàn nhà, Công ty Tư vấn, Quản lý và Khai thác Bất động sản Savista đã tạo được sự tin tưởng, hài lòng của các chủ đầu tư, khách hàng. Đầu năm 2022, Savista đã tiếp nhận quản lý vận hành các khu căn hộ mới như Charm Ruby (Dĩ An, Bình Dương), Precia (thành phố Thủ Đức, Tp.HCM)… đồng thời tái ký hợp đồng với tòa nhà văn phòng Hải Âu Building (Tân Bình, Tp.HCM), khu dân cư Gia Hòa (The Art - quận 9, Tp.HCM), khu căn hộ City Gate Towers (quận 8, Tp.HCM)…

Cũng vào quý 4 năm nay, SAVISTA tiếp tục được tín nhiệm lựa chọn là đơn vị quản lý vận hành cho hai dự án mới ngay khi tòa nhà chính thức đi vào hoạt động đó là Khu căn hộ Happy One Premier (quận 12, Tp.HCM) do và Paris Hoàng Kim (quận Bình Tân, Tp.HCM). Đây đều là những quyết định được cộng đồng cư dân quan tâm bởi quản lý và vận hành khu căn hộ chuyên nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng sống sau này.

Được biết, ngay khi được chủ đầu tư tin tưởng chọn lựa là đơn vị quản lý vận hành hai dự án mới trên, SAVISTA đã nhanh chóng triển khai công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng tòa nhà, triển khai tiếp nhận và thiết lập quy trình, xây dựng nội quy, sổ tay cư dân… để chào đón cư dân về nhà mới.

“Để triển khai hiệu quả mỗi dự án được chủ đầu tư tin tưởng hợp tác cung cấp dịch vụ, chúng tôi tập trung xây dựng các giải pháp tối ưu nhất đảm bảo trải nghiệm tiện ích cho cư dân, khách hàng. Mặt khác, SAVISTA cũng chú trọng nâng cao đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, phát huy thái độ chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp”, ông Lê Văn Minh - Giám đốc Quản lý chia sẻ.

Phối cảnh chung cư Happy One Premier (quận 12, Tp.HCM). nhìn từ trên cao.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Có thể nói, đối với các tòa nhà, yếu tố vận hành là một trong những giá trị không tách rời của sản phẩm khi chủ đầu tư cung cấp ra thị trường. Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp góp phần giúp chủ đầu tư tiếp quản, vận hành các hạng mục kỹ thuật của tòa nhà cũng như xây dựng các quy trình quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển năng động như hiện nay, SAVISTA Holdings đã nhanh chóng thích ứng và phát triển năng lực quản lý vận hành cho các dự án thông qua nắm bắt công nghệ và đưa ra các quy trình kỹ thuật tiên tiến để có thể cung cấp dịch vụ ưu việt, giúp khách hàng, cư dân dễ dàng tương tác với ban quản lý tòa nhà, cập nhật nhanh các thông báo, tin tức hữu ích, thuận tiện thanh toán các khoản phí dịch vụ, theo dõi hóa đơn, mua vé máy bay trực tuyến… góp phần làm tăng hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc khách hàng.

Nổi bật, bên cạnh đồng bộ các giải pháp nâng cao đã được triển khai từ trước như PMSS Apartment, PMSS Office… SAVISTA Holdings còn cho ra mắt các giải pháp công nghệ mới trong quản lý căn hộ dịch vụ PMSS-Service Apartment, giải pháp bảo trì bão dưỡng thiết bị kỹ thuật S-Maintain, phát triển thêm kênh thanh toán tiện lợi Payme đồng thời tích hợp thêm tiện ích mới là Cửa hàng trực tuyến và Đặt vé máy bay…

Năm 2022, những sản phẩm công nghệ này đã được Salink Việt Nam (công ty thành viên của SAVISTA Holdings) chuyển giao thành công cho 16 dự án như: Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 1 và Cơ sở 2, chung cư An Phú 2, chung cư Trung Đông Plaza, chung cư Summer Square, chung cư Rivera Park Saigon, chung cư Central Garden, chung cư Tân Hương, chung cư Ascent Lakesize, chung cư Thái An 1&2…

Salink Pro - Ứng dụng tiện ích dùng trên các thiết bị di động, giúp cư dân trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi và thông minh đúng nghĩa.

Với việc áp dụng các quy trình khắt khe, chuẩn chỉnh trong từng khâu vận hành và tận tâm trong phong cách quản lý, SAVISTA Holdings đang ngày ngày đem đến một môi trường sống và làm việc lý tưởng cho các tòa nhà đang quản lý vận hành.