Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple - tất cả đều là các công ty của Mỹ...

Giá trị vốn hóa thị trường của Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới Google, lần đầu tiên vượt qua mốc 3 nghìn tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9). Cổ phiếu Alphabet đã tăng mạnh trong những tuần gần đây sau khi báo cáo tài chính cho thấy công ty tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ.

Từ đầu năm, giá cổ phiếu Alphabet đã tăng hơn 30%, đạt kỷ lục 252 USD/cổ phiếu trong phiên đầu tuần, so với mức tăng 15% của chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq trong cùng khoảng thời gian. Ở thời điểm kết thúc phiên, vốn hóa của Alphabet đạt 3,05 nghìn tỷ USD.

Với kết quả trên, Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple - tất cả đều là các công ty của Mỹ. Hồi tháng 7 năm nay, Nvidia là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới cán ngưỡng vốn hóa 4 nghìn tỷ USD.

Nhà đầu tư hưng phấn kể từ khi Alphabet công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2025 vào cuối tháng 7 cho thấy cả doanh thu và lợi nhuận cùng đạt mức tăng hai con số, nhờ sự tăng trưởng ở mảng tìm kiếm và quảng cáo, cùng nhu cầu về dịch vụ điện toán đám mây. Ngoài ra, cổ phiếu của Alphabet còn được thúc đẩy khi “gã khổng lồ” công nghệ này đang vượt qua được các vụ kiện chống độc quyền và các hành động thực thi pháp luật của nhà chức trách tại Mỹ và châu Âu một cách tương đối nhẹ nhàng

Đầu tháng này, Google đã tránh được lệnh của tòa án ở Mỹ yêu cầu chia nhỏ công ty, sau khi thua kiện vào năm ngoái với phán quyết của tòa rằng công ty đã tạo ra tình trạng độc quyền bất hợp pháp trên thị trường tìm kiếm.

Trong tháng 9 này, thẩm phán Mỹ Amit Mehta đã chỉ đạo Google chia sẻ nhiều dữ liệu hơn với các đối thủ và cấm công ty ký kết các thỏa thuận độc quyền với các nhà mạng di động, nhà phát triển trình duyệt và nhà sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, ông đánh giá rằng Chính phủ Mỹ đã “đi quá xa khi tìm cách buộc Google phải bán các tài sản quan trọng này”. Bộ Tư pháp Mỹ, bên nguyên đơn trong vụ kiện này, trước đó lập luận rằng Google phải bán trình duyệt Chrome và có thể là cả hệ điều hành Android.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Citi ngày 15/9 đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Alphabet từ 225 USD/cổ phiếu lên 280 USD/cổ phiếu, trong bối cảnh “những thách thức về pháp lý và giám sát đối với công ty đã trở nên rõ đoán định hơn”. Tuy nhiên, Citi cũng cảnh báo rằng vụ kiện chống độc quyền về tìm kiếm vẫn sẽ trải qua quá trình kháng cáo kéo dài 18-24 tháng, sau đó có thể được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Google cũng đã bị phạt 2,95 tỷ euro ở châu Âu trong tháng này vì vi phạm các quy tắc chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực quảng cáo tìm kiếm. Đây là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất đối với Google - công ty trước đó đã bị phạt 4,12 tỷ euro vào năm 2018 liên quan tới hệ điều hành Android.

Cơ quan chức năng châu Âu cho Alphabet 60 ngày để đưa ra câu trả lời về án phạt này, đồng thời giới chức EU cảnh báo công ty có thể buộc phải bán lại một phần hoạt động ở khu vực. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi án phạt của EU đối với Google là “rất không công bằng”, đồng thời dọa sẽ áp thuế quan trả đũa lên hàng hóa châu Âu.

Mốc vốn hóa 3 nghìn tỷ USD của Alphabet được thiết lập gần 20 năm sau khi Google phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và hơn 10 năm sau khi công ty mẹ Alphabet được thành lập và Google trở thành một công ty con chủ lực trong đó.