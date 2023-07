33% lợi nhuận của Sabeco đến từ tiền lãi gửi ngân hàng

Công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong quý 2 vừa qua, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 8.312 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán bia giảm mạnh từ 14.481 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn 12.911 tỷ đồng năm nay, doanh thu bán nguyên vật liệu, doanh thu bán nước giải khát, rượu và cồn cũng giảm. Giá vốn bán hàng giảm 2% đạt 5.824 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 2.487 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, công ty có khoản doanh thu tài chính 354 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng, tương ứng tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và chi phí tài chính giảm 35% so với cùng kỳ (ghi nhận 17,2 tỷ đồng). Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 15%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.210 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sabeco cho biết, kết quả kinh doanh thấp hơn so với quý 2 năm ngoái do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu tiêu dùng thấp hơn do tác động bất lợi của kinh tế bất ổn cùng với chi phí bao bì, nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cao hơn. Trong cơ cấu chi phí, chi phí quảng cáo và khuyến mãi chiếm lớn nhất 1.221 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Như vây, mỗi ngày bình quân Sabeco chi 7 tỷ đồng cho quảng cáo.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 14.526 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 2.214 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2023, Sabeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 40.272 tỷ đồng, tăng 15,1%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.775 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 6 tháng, Sabeco mới hoàn thành được 36% kế hoạch về doanh thu và 38,3% kế hoạch về lợi nhuận.

Thuyết minh báo cáo tài chính cũng cho thấy, tính đến cuối tháng 6, Sabeco đang có gần 23.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng lấy lãi. Lãi từ các khoản này lên tới 712 tỷ đồng tăng 48% so với thời điểm 6 tháng đầu năm năm ngoái và chiếm đến 33% trong tổng số lợi nhuận mà Sabeco thu về.

Sabeco cho biết, năm nay Công ty sẽ đẩy mạnh các dự án chiến lược để hợp nhất các nhà máy bia, bao gồm việc mua lại quyền sở hữu quyền chi phối Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây, trong đó có 6 nhà máy bia, 2 nhà máy bao bì và thương hiệu bia Sagota. Sabeco cũng đang trong quá trình tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây từ 51% lên trên 70%.

Sabeco nhận định, xu hướng tiêu thụ các dòng bia cận cao cấp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch sang các phân khúc thấp hơn của người tiêu dùng do thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm 2023.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu SAB đứng tại mức giá 161.600 đồng/cổ phiếu.