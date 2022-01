Năm 2021, Sabeco báo lãi giảm hơn 1.000 tỷ đồng

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế năm 2021.

Theo đó, doanh thu trong quý 4/2021 đạt 9.004 tỷ đồng, tăng 14,5% (7.865 tỷ đồng), tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước (1.533,7 tỷ đồng).



SAB cho biết, hoạt động kinh doanh đã phục hồi mạnh mẽ trong quý 4/2021 sau khi các tỉnh phía Nam mở cửa trở lại bình thường sau thời gian tạm dừng vì Covid-19, nhờ vậy doanh thu và lợi nhuận của công ty cao hơn so với quý 3/2021 lần lượt là 110% và 197%.

Lũy kế trong năm 2021, SAB ghi nhận doanh thu đạt 26.374 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ (27.961 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.929 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ (4.937 tỷ đồng) và lần lượt bằng 94% và 80% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, SAB dự kiến doanh thu là 33.491 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.289 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm 2021, công ty mới chỉ thực hiện được 74% kế hoạch.

Cũng theo SAB, trong năm 2021, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp toàn diện để tối ưu hoá việc quản lý kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, từ đó góp phầm giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng từ làn sóng thứ 3 của Đại dịch Covid19.

Tính đến cuối năm 2021, Sabeco có tổng tài sản đạt 30.487 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (27.345 tỷ đồng); Tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 20.600 tỷ đồng.



Ngoài ra, công ty còn hơn 13.655 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với hồi đầu năm; hơn 27 tỷ chênh lệch tỷ giá quy đổi tiền tệ.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu SAB tăng 2,99% lên 148.000 đồng/cổ phiếu.