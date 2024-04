49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 lần 2

Ngày 12/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.

Theo đó, 49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng theo quy định tại mục 3b, điểm a, khoản 18 (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

Cụ thể các lỗi vi phạm được xác định là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ G1 không đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng quy định sau khi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu khắc phục bằng văn bản và không thực hiện báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý nhà nước. Quyết định đình chỉ trên có thời hạn là 3 tháng.

Trước đó, ngày 11/10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 1) đối với 52 doanh nghiệp cũng vì lý do nói trên. Sau đó, có 3 doanh nghiệp trong danh sách đã có báo cáo giải trình, khắc phục và đã được các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xem xét xử lý vi phạm nên không bị đưa vào danh sách đình chỉ lần 2.

Sau thời hạn 03 tháng đình chỉ lần 2, nếu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không báo cáo khắc phục sai phạm thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của doanh nghiệp theo quy định.

Danh sách 49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2).

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, trò chơi điện tử trên mạng được phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ. Và G1 là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ game online G1 tại Điều 32 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP), doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các điều kiện:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp; Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ; Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động; Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin

Trong đó, quy định về điều kiện tổ chức nhân sự như: Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng; Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm tối thiểu 01 nhân sự quản trị 2 máy chủ;

Ngoài ra, điều kiện về kỹ thuật cần đáp ứng như: Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;

Đồng thời, hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình;

Bên cạnh đó, quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày và bảo đảm tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày;

Hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe” tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

Đặc biệt, có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi; Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có), tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 23d Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối, phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra; Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi....