5 Phó Tổng SSB đăng ký bán gần 12 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE) thông báo giao dịch của người nội bộ.

Theo đó, 5 Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) đăng ký giao dịch với cùng lý do "giảm tỷ lệ sở hữu". Tất cả các giao dịch này dự kiến được thực hiện từ ngày 28/7 đến ngày 26/8, thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Cụ thể, ông Vũ Đình Khoán đăng ký bán 2.966.889 cổ phiếu, bà Đặng Thị Thu Trang đăng ký bán 116.400 cổ phiếu; ông Lê Quốc Long đăng ký bán 2.976.389 cổ phiếu; ông Hoàng Mạnh Phú đăng ký bán 3.007.389 cổ phiếu và bà Nguyễn Ngọc Quỳnh đăng ký bán 2.919.389 cổ phiếu.

Như vậy, 5 Phó tổng SSB đăng ký bán ra hơn 11,9 triệu cổ phiếu và tạm tính giá cổ phiếu SSB đóng cửa phiên hôm nay (25/7) giảm 0,94% đạt 31.650 đồng và 5 Phó Tổng có thể thu về hơn 379 tỷ đồng.



Ở chiều ngược lại, vào đầu tháng 7, bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch SeABank, mẹ đẻ bà Lê Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua vào 2,8 triệu cổ phiếu SSB và dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 68,1 triệu cổ phiếu, chiếm 3,4% vốn tại SSB. Thời gian giao dịch từ ngày 11/7 - 8/8 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Mới đây, SSB có quyết định thay đổi chức vụ Tổng giám đốc. Theo đó, bà Lê Thu Thuỷ thôi làm Tổng giám đốc SSB. Thay vào đó, Phó tổng giám đốc Faussier Loic Michel Marc được Hội đồng quản trị SeABank cử phụ trách điều hành từ ngày 11/7 và bà Lê Thu Thuỷ vẫn đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch hội đồng quản trị.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, SSB công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm năm 2022.

Theo đó, tính đến hết 30/6/2022: Tổng tài sản của SeABank đạt 229.723 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng; Tổng thu thuần TOI đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021.



Đáng chú ý, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng đạt 1.736 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với mức 38,3% cùng kỳ năm 2021 và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,6% tại thời điểm 30/6/2022.

Cũng theo SSB, trong 6 tháng đầu năm 2022, SSB đã phát hành 211.400.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109.700.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông qua 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của SeABank tăng thêm 3.211 tỷ đồng, từ 16.598 tỷ đồng lên 19.809 tỷ đồng.