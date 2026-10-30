50 nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ

Hàng tỷ USD đang đổ vào cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trước ngày bầu cử 3/11, trong đó các cá nhân giàu có, tổ chức chính trị và doanh nghiệp đóng vai trò tài trợ lớn…

Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Chi tiêu cho quảng cáo chính trị trong chu kỳ bầu cử 2025-2026 được dự báo đạt kỷ lục 11,6 tỷ USD, vượt cả kỳ bầu cử tổng thống năm 2024.

Dựa trên hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC) tính đến ngày 26/10/2026, đồ họa dưới đây xếp hạng 50 cá nhân và tổ chức đóng góp nhiều nhất kể từ ngày 1/1/2025, phân theo khuynh hướng chính trị.

Theo quy định bầu cử liên bang, mỗi cá nhân chỉ được đóng góp trực tiếp tối đa 3.500 USD cho một ứng viên trong mỗi cuộc bầu cử. Tuy nhiên, các siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) được phép nhận tài trợ không giới hạn, với điều kiện hoạt động chi tiêu phải độc lập với ban vận động tranh cử của ứng viên.

Tỷ phú Elon Musk đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng 446 triệu USD đóng góp cho các tổ chức ủng hộ Đảng Cộng hòa, tương đương 16,1% tổng số tiền của 50 nhà tài trợ trong danh sách.

Mức đóng góp này cao gấp gần 3 lần con số 150 triệu USD của vợ chồng tỷ phú Elizabeth và Richard Uihlein, những người sáng lập công ty cung cấp vật tư vận chuyển Uline, đứng ở vị trí thứ hai.

Riêng từ đầu tháng 7/2026 đến nay, ông Musk đã chi ít nhất 355 triệu USD cho super PAC của mình và các nhóm ủng hộ Đảng Cộng hòa khác, nhằm giúp đảng này giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Tính chung, 10 cá nhân và tổ chức dẫn đầu đóng góp khoảng 1,38 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng số tiền của cả danh sách.

Xét theo khuynh hướng chính trị, các nhà tài trợ ủng hộ Đảng Cộng hòa đóng góp khoảng 1,67 tỷ USD, gấp khoảng 2 lần mức 832 triệu USD của nhóm ủng hộ Đảng Dân chủ. Các nhóm lợi ích đặc biệt và tổ chức ủng hộ cả hai đảng đóng góp 264 triệu USD còn lại.

Về số lượng, danh sách gồm 23 cá nhân và tổ chức ủng hộ Đảng Cộng hòa, 20 ủng hộ Đảng Dân chủ và 7 thuộc nhóm lợi ích đặc biệt hoặc ủng hộ cả hai đảng. Tuy nhiên, chênh lệch về số tiền đóng góp chỉ phản ánh tương quan trong nhóm 50 nhà tài trợ lớn nhất, không đại diện cho tổng số tiền hai đảng huy động trong cả chu kỳ bầu cử.

Ngoài ông Musk và vợ chồng Uihlein, các nhà tài trợ lớn cho phe Cộng hòa còn có tổ chức phi lợi nhuận One Nation, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng với 133 triệu USD, và vợ chồng nhà đầu tư Jeff và Janine Yass với 110 triệu USD.

Ở phe Dân chủ, nhà đầu tư George Soros và tổ chức phi lợi nhuận Majority Forward mỗi bên đóng góp khoảng 102 triệu USD, còn House Majority Forward đóng góp 93,7 triệu USD. Cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg đứng thứ 9 trong danh sách với 84,2 triệu USD.

Bên cạnh các nhà tài trợ chính trị truyền thống, doanh nghiệp tiền số và cá cược thể thao cũng đóng góp đáng kể.

Ba công ty tiền số Coinbase, Ripple và Foris Dax đã đóng góp tổng cộng 146,4 triệu USD, trong đó Coinbase dẫn đầu với 57,8 triệu USD. Hai công ty cá cược thể thao DraftKings và FanDuel đóng góp tổng cộng 69,4 triệu USD. Trong khi đó, Ủy ban Các vấn đề Công cộng Mỹ - Israel (AIPAC) đóng góp 30 triệu USD.

Đáng chú ý, nhiều khoản đóng góp lớn đến từ các tổ chức phi lợi nhuận gắn với ban lãnh đạo hai đảng tại Quốc hội, như One Nation và American Action Network của phe Cộng hòa, hay Majority Forward và House Majority Forward của phe Dân chủ.

Khác với super PAC, một số tổ chức phi lợi nhuận nhìn chung không phải công khai danh tính nhà tài trợ với FEC. Vì vậy, hồ sơ có thể cho biết tổ chức nào đóng góp tiền, nhưng chưa chắc cho thấy cá nhân hay doanh nghiệp nào đứng sau nguồn tiền đó.

Do đó, dù phác họa những nguồn tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử năm nay, danh sách 50 nhà tài trợ trên vẫn chưa phản ánh đầy đủ ai thực sự cung cấp tiền cho các hoạt động tranh cử tại Mỹ.