650 cán bộ, học viên Cảnh sát xuất quân chi viện cho miền Nam chống dịch

Sáng 6/9, Học viện Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) tổ chức lễ xuất quân, tăng cường tăng cường cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh phía Nam. Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, sẽ có 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

"Đợt xuất quân lần này thêm một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ, học viên Học viện Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng, luôn sẵn sàng xông pha, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân," Thiếu tướng Trần Minh Hưởng bày tỏ.

6h10 ngày 6/9, sân trường Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) chật kín.

6h30, lễ chào cờ trang nghiêm diễn ra trong khuôn viên học viện. Ngay sau đó, cán bộ, học viện CSND thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hành trang vào miền Nam với chiếc balô trên vai và tinh thần trách nhiệm, xung kích sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến.

Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, nhanh chóng. Đúng 6h45, các học viên di chuyển ra xe lên đường tới sân bay.

650 cán bộ, học viên sẽ được tăng cường cho Bình Dương và Long An với tinh thần hướng về miền Nam thân yêu, chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội" do Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng cảnh sát nhân dân.